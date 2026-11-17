Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με αντίμετρα απειλεί η Κίνα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ανακοίνωση νέων περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επηρεάζουν εταιρείες όπως η Nvidia και επεκτείνονται σε πέντε τρίτες χώρες. Η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσβασης κινεζικών επιχειρήσεων σε αμερικανική τεχνολογία μέσω κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό και ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping).

Το Πεκίνο αντέδρασε έντονα στους νέους αμερικανικούς περιορισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «κλασικό παράδειγμα οικονομικού εξαναγκασμού και εξωεδαφικής εφαρμογής του νόμου».

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν (Guo Jiakun), δήλωσε ότι η Κίνα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της, χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι αυτά.

Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για την κυβέρνηση Τραμπ, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Nvidia και τις καταγγελίες σχετικά με πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα.

Ποιες πέντε χώρες επηρεάζονται από τους περιορισμούς

Οι νέοι κανόνες, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου από το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, διευρύνουν τους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Βραζιλία, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί χώρες αυξημένου κινδύνου για τη διοχέτευση ευαίσθητης τεχνολογίας προς την Κίνα.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι εξαγωγές, επανεξαγωγές και μεταφορές προηγμένων τσιπ προς τις συγκεκριμένες χώρες θα υπόκεινται σε υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής αμερικανικής άδειας.

Προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις για κέντρα δεδομένων αμερικανικών εταιρειών που λειτουργούν στις πέντε χώρες.

Οι περιορισμοί αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ενός μηχανισμού παράκαμψης των υφιστάμενων απαγορεύσεων, μέσω του οποίου κινεζικές εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ χωρίς να εισάγουν απευθείας τους επεξεργαστές στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν απομακρυσμένα υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, αξιοποιώντας αμερικανικά τσιπ για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο εισάγει επίσης πρόσθετες απαιτήσεις αδειοδότησης για κέντρα δεδομένων που παρέχουν σημαντικό όγκο υπολογιστικής ισχύος σε εταιρείες με έδρα την Κίνα.

Στόχος του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου είναι να εμποδίσει την έμμεση πρόσβαση σε τεχνολογίες που υπόκεινται ήδη σε περιορισμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η υπόθεση Nvidia και οι υποψίες για παράνομες εξαγωγές

Η αυστηροποίηση των ελέγχων συνδέεται χρονικά με τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της Nvidia και τη σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ (Alice Huang).

Η επιχειρηματίας είχε εργαστεί στη Megaspeed, εταιρεία παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αμερικανικές αρχές για ενδεχόμενη παράνομη διοχέτευση προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Δημοσιεύματα έχουν επίσης αναφερθεί σε υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ το Πεκίνο τους αρνείται.

Οι αποκαλύψεις προηγήθηκαν της παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, προκαλώντας αυξημένο πολιτικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί πλέον να περιορίσει τη δυνατότητα μεταφοράς αμερικανικών τεχνολογιών σε κινεζικούς φορείς μέσω εταιρειών και κέντρων δεδομένων τρίτων χωρών.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζον Μούλεναρ (John Moolenaar), επικεφαλής της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, υποστήριξε ότι οι νέοι περιορισμοί αποσκοπούν στο κλείσιμο των κενών των εξαγωγικών ελέγχων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αξιοποιούσε επί χρόνια το Πεκίνο.

Διαφωνίες στην κυβέρνηση Τραμπ για τη Megaspeed

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, με επίκεντρο τον χειρισμό των εξαγωγικών περιορισμών από το Υπουργείο Εμπορίου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ (Scott Bessent), δήλωσε ότι τέσσερις κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει την ένταξη της Megaspeed σε εμπορικό μαύρο κατάλογο, ωστόσο το Υπουργείο Εμπορίου είχε διαφορετική θέση.

Η τελική αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Χάουαρντ Λάτνικ (Howard Lutnick).

Η στάση του Λάτνικ έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής εποπτείας στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς χώρες που θεωρούνται πιθανοί ενδιάμεσοι σταθμοί για την κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να μην περιληφθεί ο Λάτνικ στην αμερικανική αποστολή που συνοδεύει τον Τραμπ στην Ασία.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον υπουργό Εμπορίου.

Αναφερόμενος στις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της κυβέρνησης για τις σχέσεις με την Κίνα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι επιθυμούν μια πιο συνεργατική στάση, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ σκληρότερων μέτρων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε πως οι νέοι κανόνες καταρτίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Τραμπ: Δεν αποκλείει την επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν θα τον πείραζε» η επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, προσθέτοντας τη φωνή του σε εκείνους που ζητούν την επανεξέταση της απομάκρυνσής του.

Στη Silicon Valley έχει επίσης εκδηλωθεί κινητοποίηση υπέρ του πρώην επικεφαλής της Nvidia.

Ο Ίλον Μασκ (Elon Musk) και άλλες προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της Uber Τράβις Κάλανικ (Travis Kalanick), έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή ζητώντας την επιστροφή του Χουάνγκ, μέχρι να ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες.

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα για τη διοίκησή της και τους κανόνες πρόσβασης των προϊόντων της στην κινεζική αγορά.

Στη Σενζέν η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ–Σι

Οι νέοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC).

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε τη Δευτέρα για περιοδεία στην Ασία, η οποία περιλαμβάνει επισκέψεις στις Φιλιππίνες και την Κίνα.

Η τεχνολογική αντιπαράθεση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ζήτημα στις συνομιλίες των δύο ηγετών, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιβολή νέων μέτρων λίγο πριν από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εμπορικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τη μορφή των πιθανών αντιμέτρων.

Ωστόσο, η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει τη σημασία των προηγμένων ημιαγωγών στον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με τις τεχνολογικές επιχειρήσεις και τα κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αμερικανικών εξαγωγικών ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ