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Οι αγορές αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση, το βράδυ της Τρίτης, των αποτελεσμάτων του κολοσσού των μικροεπεξεργαστών Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, την ώρα που η μετοχή της είχε χθες νέα πτώση 4%, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες χρηματιστηριακής αξίας στα 800 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα.

Σε παράλληλη εξέλιξη, το κύμα συμπαράστασης στον παραιτηθέντα CEO Τζένσεν Χουάνγκ μεγαλώνει, καθώς τη δήλωση υπέρ της επιστροφής του στην ηγεσία της εταιρείας έχουν υπογράψει μέχρι τώρα πάνω από 180,000 άτομα, μεταξύ τους πολλοί επιφανείς επιχειρηματίες της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ τους ο Έλον Μασκ και μεγαλομέτοχοι της Nvidia.

Όπως γράφει το Reuters, ο ψηλότερος ουρανοξύστης της Ταϊβάν, η Ταϊπέι 101, φωταγωγήθηκε τη Δευτέρα με μηνύματα όπως το «Η Ταϊβάν αγαπά τον Jensen». Μερικοί εξέχοντες μέτοχοι, όπως ο Gavin Baker της Atreides Management και ο διευθύνων σύμβουλος της Altimeter Capital Management, Brad Gerstner, κάλεσαν την Nvidia να μην βιαστεί να τον αντικαταστήσει πριν γίνουν γνωστά όλα τα γεγονότα.

Το Reuters επικαλείται πληροφορίες από τρεις πηγές και γράφει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει σε αυτή τη φάση την επιστροφή του Χουάνγκ, παρ’ ότι τη ζητά και μεγάλο μέρος των υπαλλήλων.

Το διοικητικό συμβούλιο φέρεται αποφασισμένο να αναμένει την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη από γνωστό νομικό οίκο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν πάρει οποιαδήποτε νέα απόφαση.

Την ίδια ώρα, συζητείται ευρέως η χθεσινοβραδινή δήλωση του προέδρου Τραμπ, ο οποίος λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία δήλωσε πως δεν έχει αποδειχθεί σε αυτή τη φάση η εμπλοκή της Άλις Χουάνγκ σε υπόθεση κατασκοπείας από μέρους της Κίνας. Είπε, μάλιστα, πως πιθανό το θέμα αυτό να το συζητήσει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιανμπίνγκ, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα έχει μαζί του -και με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν- την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ακόμα πως δεν θα τον ενοχλούσε η επαναπρόσληψη του Χουάνγκ στην ανώτατη διευθυντική θέση της Nvidia, της οποίας ο ίδιος κατέχει, όπως γράφτηκε χθες, μετοχές συνολικής αξίας που φθάνει τα 62 εκατ. δολάρια.