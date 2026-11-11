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Ο κολοσσός των μικροεπεξεργαστών Nvidia ανακοίνωσε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αποφάσισαν την πρόσληψη του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Joon H. Kim και της δικηγορικής εταιρείας Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, με αποστολή τη διεξαγωγή διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση που συγκλονίζει τις χρηματιστηριακές αγορές αλλά και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Από την Κυριακή η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, ώστε να διαφανεί κατά πόσο η σχέση που είχε ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ έκρυβε πίσω της κατασκοπία και συλλογή πληροφοριών από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Joon H. Kim, που διορίστηκε επικεφαλής της έρευνας, είναι στέλεχος της δικηγορικής εταιρείας Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Το Business Insider γράφει ότι διετέλεσε επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης το 2017–2018. Έχει εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, διαφθοράς, κανονιστικών παραβάσεων και εσωτερικών εταιρικών ερευνών. Σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο της εργοδότριας εταιρείας Wachtell, ο Kim επικεντρώνεται σε «δικαστικές διαμάχες και επιβολή υψηλού διακυβεύματος, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών ερευνών, ποινικής και κανονιστικής υπεράσπισης, εμπορικών διαφορών, διαιτησίας και διαχείρισης κρίσεων».

Η Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, θεωρείται ισχυρή εταιρεία εταιρικού δικαίου. Ιδρύθηκε το 1965, είναι γνωστή για την παροχή συμβουλών σε μεγάλες εταιρείες και τα διοικητικά τους συμβούλια σε θέματα συγχωνεύσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, διαμάχες μεταξύ μετόχων και άλλων ζητημάτων υψηλού διακυβεύματος.

Σύμφωνα με το Business Insider, η εταιρεία εκπροσώπησε πρόσφατα το Twitter, όταν η πλατφόρμα είχε μηνύσει τον Elon Musk, το 2022, αναγκάζοντάς τον να ολοκληρώσει την εξαγορά της εταιρείας έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το NBA προσέλαβε επίσης την εταιρεία Wachtell το 2021, για να διερευνήσει καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας εναντίον του ιδιοκτήτη των Phoenix Suns, Robert Sarver. Ο Sarver τιμωρήθηκε με αναστολή για ένα έτος μετά την έρευνα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το NBA προσέλαβε ξανά τη Wachtell για να διερευνήσει εάν οι LA Clippers και ο παίκτης Kawhi Leonard παραβίασαν τους κανόνες παράκαμψης του ανώτατου ορίου μισθών. Τον Σεπτέμβριο, το NBA επέβαλε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων στους Clippers και τιμώρησε τον ιδιοκτήτη Steve Ballmer με αναστολή ενός έτους, επικαλούμενο την έρευνα.