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Ένα «συμβόλαιο θανάτου» ύψους €800.000, με προκαταβολή €400.000, εντολές από το Ντουμπάι και έναν εκρηκτικό μηχανισμό που θα πυροδοτείτο με τηλεχειριστήριο, την ώρα που ο στόχος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, συνθέτουν το σκηνικό της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό, την οποία φέρεται να απέτρεψε η Αστυνομία.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σχέδιο έρχονται στο φως, με αφορμή το αίτημα οκταήμερης προσωποκράτησης τεσσάρων υπόπτων, το οποίο εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως φερόμενος εντολέας της δολοφονίας παρουσιάζεται πρόσωπο που καταζητείται και βρίσκεται στο εξωτερικό, το οποίο φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον παραπονούμενο.

Η κατάθεση που αποκάλυψε το σχέδιο

Στις 6 Νοεμβρίου, ο παραπονούμενος έδωσε γραπτή κατάθεση στην Αστυνομία , περιγράφοντας όσα είχε πληροφορηθεί για τη σχεδιαζόμενη δολοφονία του.

Στις 14 Σεπτεμβρίου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τέταρτο ύποπτο, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από την περίοδο που βρίσκονταν στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο τελευταίος φέρεται να του αποκάλυψε ότι είχε παραλάβει εκρηκτική ύλη βάρους 820 γραμμαρίων, που προοριζόταν για τη δολοφονία του. Όταν αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο στόχος, φέρεται να κατέστρεψε τον πυροκροτητή, καθιστώντας τον μηχανισμό μη λειτουργικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραπονούμενος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρώτο ύποπτο, τον οποίο ρώτησε για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, αναφέροντας στη συνέχεια ότι δεν επρόκειτο για μία βόμβα 820 γραμμαρίων, αλλά για δύο βόμβες των 409 γραμμαρίων, οι οποίες προορίζονταν για δύο επιχειρηματίες στη Λεμεσό. Ο παραπονούμενος φέρεται να προσποιήθηκε ότι πείστηκε από τις εξηγήσεις του.

Ο πρώην υπάλληλος που φέρεται να στρατολογήθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του τρίτου υπόπτου, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο που διατηρούσε ο παραπονούμενος. Μετά το κλείσιμο του υποστατικού για την καλοκαιρινή περίοδο, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στάλθηκε από τον πρώην εργοδότη του (παραπονούμενο) να εργαστεί για λογαριασμό του πρώτου καταζητούμενου, ώστε να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισαν οι ανακριτές, μετά την παρεξήγηση που προέκυψε μεταξύ του πρώτου καταζητούμενου και του παραπονούμενου, ο πρώτος φέρεται να προσέγγισε τον πρώην υπάλληλο, ζητώντας τη βοήθειά του για την υλοποίηση του σχεδίου εξόντωσης, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο τρίτος ύποπτος αποδέχθηκε την πρόταση, με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό. Οι σχέσεις του με τον πρώτο καταζητούμενο φέρονται, μάλιστα, να έγιναν ιδιαίτερα στενές.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου δεν φαίνεται να ήταν τυχαία. Οι ανακριτές εκτιμούν, βάσει των πληροφοριών, ότι θεωρήθηκε κατάλληλος για την αποστολή, καθώς διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον παραπονούμενο, γνώριζε τις καθημερινές του συνήθειες, τις κινήσεις του, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούσε. Είχε, συνεπώς, τη δυνατότητα να γνωρίζει πού θα βρισκόταν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Η αμοιβή και η απέλαση του υπόπτου

Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρεται να είχε συμφωνηθεί χρηματική αμοιβή, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για προκαταβολή ύψους 400.000 ευρώ πριν και 400.000 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της εγκληματικής ενέργειας. Ο τρίτος ύποπτος, πρώην εργαζόμενος του παραπονούμενου, είχε συλληφθεί και εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα κράτησης και απέλασης. Στις 14 Σεπτεμβρίου απελάθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο πότε και με ποιον τρόπο επέστρεψε στην Κύπρο.

Οι ενστάσεις της υπεράσπισης

Κατά την αντεξέταση, ο Βίκτωρας Ακάμας, συνήγορος του πρώτου υπόπτου, αμφισβήτησε τη μαρτυρία που τον συνδέει με την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τον μη εντοπισμό της βόμβας και δεύτερου πυροκροτητή.

Ο Στέλιος Χριστοδούλου, για τον δεύτερο ύποπτο, αμφισβήτησε την ταυτοποίησή του μέσω παρατσουκλιού και έθεσε ζήτημα καθυστέρησης των ερευνών.

Ο Δημήτρης Τσολακκίδης, για τον τέταρτο ύποπτο, υποστήριξε ότι ο πελάτης του συνέβαλε στην αποκάλυψη του σχεδίου, αμφισβητώντας την εμπλοκή του σε συνωμοσία για φόνο.

Η Αστυνομία ζητεί οκταήμερη κράτηση των τεσσάρων υπόπτων, ενώ για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα. Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται.