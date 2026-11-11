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Η πορεία των συνομιλιών για το Κυπριακό, η επικείμενη επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στην Τουρκία και η διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη το πρωί της Τετάρτης με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο της COP 31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, σύμφωνα ε την Κομισιόν.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τη συνάντηση των δύο ηγετών, σημείωσε ότι προέβησαν σε απολογισμό των συνομιλιών για το Κυπριακό και την πορεία προς τα εμπρός, μετά τις συζητήσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο.

Επίσης προετοίμασαν από κοινού την επικείμενη επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Φίτο, εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Επιτροπής, ο κ. Φίτο θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Επιπλέον, οι δύο ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

ΚΥΠΕ