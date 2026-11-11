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Στο ίδιο τροπάρι είμαστε. Δεν άλλαξε τίποτε. Όπως το είπε σε μια πρόταση ο Έρχιουρμαν μετά τις προχθεσινές εξελίξεις, που χαρακτήρισαν σχεδόν όλοι θετικές. Μόνο και μόνο επειδή συζητούν ένα ολόκληρο χρόνο και απευθείας και με μεσολαβητές και με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για να μας λένε τώρα πόσο σημαντικό είναι που συμφώνησαν να ανοίξουν οδοφράγματα στον Κάμπο και στη Λουρουτζίνα.

Το θέμα, είπε ο Έρχιουρμαν μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ολγκίν, είναι αν οι Ελληνοκύπριοι είναι έτοιμοι να διαμοιραστούν την εξουσία και τον φυσικό πλούτο μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Μέχρι σήμερα, είπε, «αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι».

Ό,τι και να γίνει αυτό θα επαναλαμβάνουν για να παριστάνουν τα θύματα. Ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι έτοιμοι να διαμοιραστούν την εξουσία και τον φυσικό πλούτο. Από την άλλη βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ τι είναι έτοιμοι οι Τουρκοκύπριοι να διαμοιραστούν ή να προσφέρουν για να έχουν μερίδιο στην εξουσία και στον φυσικό πλούτο. Οι Ελληνοκύπριοι το δήλωσαν σε κάθε φάση διαπραγματεύσεων: Είναι έτοιμοι να διαμοιραστούν την εξουσία (ακόμα και την εκ περιτροπής Προεδρία δέχτηκαν για να το βεβαιώσουν αυτό), αρκεί να συμφωνηθεί η αποχώρηση της κατοχικής Τουρκίας από την Κύπρο. Διότι απλούστατα δεν θέλουν να διαμοιραστούν την εξουσία με την Τουρκία.

Όπως και ο φυσικός πλούτος. Και νομοθεσίες έγιναν, και διαβεβαιώσεις ακόμα στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και σε συνομιλίες για το Κυπριακό, ότι το μερίδιο της τ/κ κοινότητας στον φυσικό πλούτο θα διασφαλιστεί πάση θυσία. Εδώ είχαμε Πρόεδρο, τον Δημήτρη Χριστόφια, το 2011, που διαβεβαίωνε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας ότι ανεξαρτήτως συνθηκών θα έχουν να ωφεληθούν από τους καρπούς της πιθανής ανεύρεσης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων».

Ανεξαρτήτως συνθηκών! Ούτε αυτό τους ικανοποίησε. Το πραγματικό θέμα, λοιπόν, είναι αν είναι έτοιμοι οι Τ/κ να πάρουν αυτοί οι ίδιοι για λογαριασμό τους, για την κοινότητά τους, μερίδιο από την εξουσία και τον φυσικό πλούτο. Άλλο αυτό κι άλλο το ότι με κάθε τρόπο διαμηνύουν ότι θέλουν να μοιραστούν μαζί τους οι Ε/κ εξουσία και πλούτο αλλά για να τα παραδώσουν στην Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι το λένε και Ελληνοκύπριοι αυτό μιμούμενοι αφελώς τους Τούρκους. Ότι το πρόβλημα είναι ότι οι Ε/κ δεν θέλουν να μοιραστούν την εξουσία και τον φυσικό πλούτο. Αλλού γι΄ αλλού!

Ας αντιστραφεί και μια φορά η ατάκα: Τι είναι έτοιμοι να μοιραστούν οι Τουρκοκύπριοι; Στο έδαφος, στην ασφάλεια, στον εποικισμό, στον κατοχικό στρατό, στις τουρκικές εγγυήσεις, στην πολιτική και ιδεολογική κατεύθυνση της χώρας, στις συμμαχίες με γειτονικές χώρες, στην οικονομία, στα δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων μετά τη λύση, στα «συμφέροντα» της Τουρκίας, στο βέτο σε όλα…

Σε τι από όλα αυτά και πολλά άλλα που αποτελούν το πρόβλημά μας, έκαναν έστω κι ένα βήμα πίσω οι Τ/κ ως αντάλλαγμα για τον διαμοιρασμό της εξουσίας και του πλούτου; Πουθενά. Διότι η τουρκική λογική, που προβάλλεται ως η κοινή λογική της ανθρωπότητας (ανέκδοτο!), λέει ότι πρέπει να μοιραστούν την εξουσία και τον πλούτο οι Ελληνοκύπριοι επειδή απλώς είναι αδύναμοι (μπροστά στην Τουρκία) και δεν δικαιούνται να έχουν την ελάχιστη απαίτηση.

Να θυμίσω ξανά (όσες φορές χρειαστεί) ότι οι Ε/κ συμφώνησαν ήδη τον διαμοιρασμό της εξουσίας. Μάλιστα, στον Κραν Μοντάνα, ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ, ανέφερε ότι «για το θέμα της Διακυβέρνησης και του Διαμοιρασμού της Εξουσίας (…) οι πλευρές πρακτικά ήταν σε πλήρη συμφωνία».

Πού είναι το πρόβλημα, λοιπόν, αφού από το 2017 πρακτικά υπήρχε πλήρης συμφωνία στον διαμοιρασμό της εξουσίας; Πάντως, σίγουρα, δεν είναι αν θα ανοίξει οδόφραγμα στον Κάμπο.