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Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο ανθρώπους τους οποίους χαρακτήρισε πράκτορες των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών που συγκέντρωναν πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο θύλακα του Καλίνινγκραντ στη δυτική Ρωσία, όπως μετέδωσε το Interfax.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η FSB δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει επτά Πολωνούς πολίτες και τρεις Ρώσους υπηκόους σχετικά με τις επαφές τους, όπως τις χαρακτήρισε, με τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Εκπρόσωπος του Πολωνού υπουργού που είναι αρμόδιος για τις ειδικές υπηρεσίες δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει ανακοινώσεις που αναρτώνται στο Διαδίκτυο από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Την Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας, τις θεωρώ, συγκεκριμένα, μια ακόμα πρόκληση και μια ενέργεια παραπληροφόρησης», έγραψε ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι σε ανάρτηση στο Χ. Η Πολωνία τιμά σήμερα την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας στη Βαλτική που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία. Κατά καιρούς έχει αποτελέσει πηγή έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

protothema.gr