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Με ρίζες στην κινεζική κουλτούρα, το YANGWANG ALTIOR συνδυάζει υψηλή ποιότητα κατασκευής και προηγμένη τεχνολογία.

Η YANGWANG, η κορυφαία μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων της BYD, παρουσίασε το αμιγώς ηλεκτρικό YANGWANG ALTIOR στην παγκόσμια πρεμιέρα του στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ALTIOR σχεδιάστηκε για να εκφράσει μια νέα διάσταση ισχύος, συνδυάζοντας την ουσία της κινεζικής κουλτούρας με μια σύγχρονη προσέγγιση στην πολυτέλεια. Η επιβλητική παρουσία, η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η προηγμένη μηχανολογία του αποτυπώνουν τη φιλοδοξία της YANGWANG να δημιουργήσει μια εμπειρία με ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα και έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Το ALTIOR αντλεί τη δύναμή του από τις βαθιές ρίζες της κινεζικής κουλτούρας. Η αισθητική παράδοση της Κίνας, με ιστορία χιλιάδων ετών, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη σχεδίασή του, ενώ η δεξιοτεχνία των τεχνιτών και η ακρίβεια της σύγχρονης μηχανολογίας δίνουν νέα μορφή σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Από την επιβλητική παρουσία του μέχρι το περιβάλλον της καμπίνας, κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει στη δημιουργία μιας εμπειρίας που έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Το ALTIOR συνδυάζει τις βαθιές ρίζες της κινεζικής κουλτούρας με τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό για όσους θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά. Οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές και οι τεχνίτες μας συνεργάστηκαν για να αποδώσουν αυτή την κληρονομιά με σύγχρονο τρόπο, μέσα από τη σχεδίαση, την κατασκευαστική αρτιότητα και την τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει για την πολυτέλεια σε κάθε λεπτομέρεια και την ισχύ που κρύβει μέσα του. Το ALTIOR εκφράζει το όραμά μας για το μέλλον της κινεζικής πολυτέλειας».

«Το YANGWANG ALTIOR είναι κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: αποτελεί έκφραση σχεδιαστικής ταυτότητας, πολιτιστικής παράδοσης και δεξιοτεχνίας», δήλωσε ο Wolfgang Egger, Διευθυντής Σχεδιασμού της BYD. «Αντλώντας έμπνευση από το αρχαίο κινεζικό Ding, σύμβολο δύναμης, κύρους και αρμονίας, μεταφέραμε μια πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών σε μια σύγχρονη εκδοχή της υπερπολυτέλειας. Από τις επιβλητικές αναλογίες του αμαξώματος έως τις περίτεχνες λεπτομέρειες του εσωτερικού, κάθε στοιχείο έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα, με στόχο να αποπνέει διαχρονική κομψότητα. Με το ALTIOR δίνουμε μορφή στη σχεδιαστική μας φιλοσοφία, ‘Greatness Takes Form’, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και κάθε λεπτομέρεια αφηγείται τη δική της ιστορία».

ALTIOR: Ένα όνομα με υψηλές φιλοδοξίες

Το ALTIOR πήρε το όνομά του από τη λατινική λέξη που σημαίνει «υψηλότερος». Μια επιλογή που εκφράζει τη φιλοδοξία της YANGWANG να ανεβάσει τον πήχη της πολυτέλειας, συνδυάζοντας την κινεζική κουλτούρα, την προσωπική έκφραση και την τεχνολογική εξέλιξη.

Το κινεζικό όνομα του αυτοκινήτου, Dingyao, συνδυάζει τον συμβολισμό του αρχαίου ding με την έννοια της λάμψης. Η σύνδεση της δύναμης με το φως αποτυπώνεται και στον σχεδιασμό του ALTIOR: οι στιβαρές, αρμονικές αναλογίες του συνυπάρχουν με περίτεχνες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του.

Ο σχεδιασμός του ALTIOR, που αναπτύχθηκε σε διάστημα τριών ετών, αντλεί έμπνευση από το ding, ένα αρχαίο κινεζικό τελετουργικό χάλκινο σκεύος. Οι στιβαρές αναλογίες του και η επιβλητική παρουσία του στο έδαφος παραπέμπουν στο σχήμα του αρχαίου σκεύους, προσδίδοντας στο όχημα κύρος και σιγουριά.

Ο κοντός εμπρόσθιος πρόβολος και το σχεδόν κάθετο εμπρός τμήμα του αμαξώματος διαμορφώνουν ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό στυλ. Κατά μήκος του αμαξώματος, δύο ανάγλυφες γραμμές εκτείνονται σε μήκος 4,8 μέτρων, προσδίδοντας στο πλευρικό προφίλ συνέχεια και μια ελεγχόμενη αίσθηση κίνησης.

Με μήκος 5.600 mm, πλάτος 2.030 mm, ύψος 1.590 mm και μεταξόνιο 3.500 mm, το ALTIOR συνδυάζει τις επιβλητικές εξωτερικές διαστάσεις με άνετους χώρους στο εσωτερικό. Η χαρακτηριστική σιλουέτα του ενισχύεται από την απόσταση των 740 χλστ. ανάμεσα στο κέντρο των εμπρός τροχών και τα πεντάλ του οδηγού.

Την προσωπικότητα του μοντέλου υπογραμμίζουν τρία διαφορετικά σχέδια ζαντών 21 ιντσών: πολυάκτινες, με γυαλιστερό φινίρισμα και με πλήρες κάλυμμα. Όλες συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλού θορύβου διαστάσεων 275/45.

Ένα κομψοτέχνημα υψηλής κοσμηματοποιίας

Η εμπρός μάσκα του ALTIOR αποτελεί κομψοτέχνημα υψηλής κοσμηματοποιίας. Κάθε στοιχείο επιλέγεται, υποβάλλεται σε κατάλληλη κατεργασία και τοποθετείται με ακρίβεια, ώστε η συνολική σύνθεση να αναδεικνύεται διαφορετικά ανάλογα με τον φωτισμό και τη γωνία θέασης, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες, βάθος και λάμψη.

Η προσεγμένη διάταξη των στοιχείων της μάσκας δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα, με το έμβλημα της YANGWANG να αποδίδεται με την αρχαία κινεζική γραφή της οστεομαντείας. Το σύνολο αναδεικνύει τη φροντίδα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν την υψηλή κοσμηματοποιία.

Ο εξωτερικός φωτισμός ενισχύει αυτή την premium αίσθηση. Δώδεκα φωτεινά στοιχεία περιστρέφονται και ανάβουν διαδοχικά, από την περιφέρεια προς το κέντρο, εκτελώντας μια δυναμική χορογραφία καθώς ο ιδιοκτήτης πλησιάζει το αυτοκίνητο.

Την εμπειρία συμπληρώνουν οι αντικριστά ανοιγόμενες πόρτες τύπου coach-door, με τις εμπρός να ανοίγουν σε γωνία έως 80 μοίρες και τις πίσω έως 90 μοίρες. Το μεγάλο άνοιγμα εξασφαλίζει άνετη και εύκολη πρόσβαση στην καμπίνα. Στο εσωτερικό των θυρών φιλοξενούνται ειδικά σχεδιασμένες ομπρέλες, που αντλούν έμπνευση από την εμβληματική «Αίθουσα Προσευχής για Καλή Σοδειά», στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο.

Η κινεζική δεξιοτεχνία στην υπηρεσία των αισθήσεων

Στο εσωτερικό του ALTIOR, οι αναφορές στην κινεζική παράδοση αποτελούν μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας, στην οποία πρωταγωνιστεί η αφή.

Ο κίτρινος νεφρίτης Hetian, ένα υλικό με βαθιά πολιτιστική σημασία στην Κίνα, κοσμεί τις λεπτομέρειες των αεραγωγών. Γυαλίζεται στο χέρι και αποκτά λείες, στρογγυλεμένες επιφάνειες, που αναδεικνύουν τη λάμψη και την υφή του. Η παρουσία του συνδέει την παραδοσιακή τεχνική επεξεργασίας με τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Οι επενδύσεις συνδυάζουν το παραδοσιακό κέντημα Suzhou με διάτρητα σχέδια υψηλής ακρίβειας. Οι τεχνίτες διαχωρίζουν στο χέρι τις μεταξωτές κλωστές, δημιουργώντας ρευστά μοτίβα σύννεφων, ενώ οι μικροσκοπικές διατρήσεις σχηματίζουν γεωμετρικά μοτίβα σύννεφων και κεραυνών. Η αντίθεση ανάμεσα στις απαλές καμπύλες και τις αυστηρές γεωμετρικές γραμμές προσδίδει στην καμπίνα μια ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα.

Τα χειριστήρια, εμπνευσμένα από την κοσμηματοποιία, ξεχωρίζουν για την προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε 11 διαφορετικά σημεία της καμπίνας έχουν τοποθετηθεί συνολικά 48 στοιχεία διακόσμου, που προσθέτουν μια ξεχωριστή πινελιά στις καθημερινές λειτουργίες. Η τελική μορφή τους προέκυψε μέσα από περισσότερες από 30 σχεδιαστικές δοκιμές, ώστε να αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι του φωτός και τις αντανακλάσεις του.

Οι διακόπτες από πραγματικό μέταλλο έχουν στιβαρή αίσθηση, χάρη στο βάρος τους, και προσφέρουν ακρίβεια σε κάθε χειρισμό. Στη φάση εξέλιξης του αυτοκινήτου, η ομάδα χτυπούσε τα μεταλλικά εξαρτήματα με μικρά σφυράκια, συγκρίνοντας τον ήχο και την αίσθηση που δημιουργούσαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Το full-grain δέρμα ημι-ανιλίνης, τα πατάκια από αγνό μαλλί και οι επιλογές φυσικού ξύλου συμπληρώνουν τη γκάμα των υλικών. Καθένα προσθέτει τη δική του υφή και τον δικό του χαρακτήρα σε μια καμπίνα της οποίας οι λεπτομέρειες αποκαλύπτονται μέσα από πιο προσεκτική παρατήρηση.

Ένα ιδιωτικό lounge που αγκαλιάζει επιβάτη

Η διαρρύθμιση του εσωτερικού ακολουθεί τις αρχές της παραδοσιακής κινεζικής αρχιτεκτονικής. Η αξονική συμμετρία δημιουργεί μια αίσθηση ισορροπίας στην καμπίνα, καθώς τα κύρια σχεδιαστικά στοιχεία ευθυγραμμίζονται κατά μήκος ενός κεντρικού νοητού άξονα. Ο άξονας αυτός εκτείνεται από την εμπρός οθόνη του ταμπλό έως την premium κονσόλα των πίσω επιβατών.

Η τετραθέσια διάταξη εξασφαλίζει σε κάθε επιβάτη τον δικό του, σαφώς οριοθετημένο χώρο. Οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες μέσω της κεντρικής κονσόλας, ενώ με ένα μόνο άγγιγμα, το κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται, διευρύνοντας το οπτικό πεδίο του επιβάτη που κάθεται πίσω από τον συνοδηγό.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ευρυχωρία, με 354 mm για τα γόνατα και 1.209 mm για τα πόδια, καθώς και άφθονο χώρο για τους ώμους, τους αγκώνες και τους γοφούς.

Παράλληλα, δύο καθίσματα “μηδενικής βαρύτητας” (zero-gravity), αεροπορικού τύπου, προσφέρουν μια ιδιαίτερα αναπαυτική θέση. Κάθε κάθισμα διαθέτει μηχανικό σύστημα μασάζ με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές, σχεδιασμένες να προσφέρουν πιο έντονο και βαθύ μασάζ.

Με την ενεργοποίηση του one-touch relaxation mode, το ALTIOR συντονίζει αυτόματα τα καθίσματα, τον φωτισμό, τον ήχο και το σύστημα αρωματισμού της καμπίνας. Οι πλάτες των καθισμάτων γέρνουν προς τα πίσω, τα υποπόδια ανυψώνονται, τα σκίαστρα κλείνουν και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός χαμηλώνει, ενώ ενεργοποιούνται οι λειτουργίες μασάζ σε διάφορα σημεία του σώματος. Αυτή η «χορογραφία» των συστημάτων δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση.

Το ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence με τα 39 ηχεία προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην ακουστική εμπειρία της καμπίνας. Τα tweeter του συστήματος περιστρέφονται και αναδύονται με την εκκίνηση του οχήματος, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στο τελετουργικό καλωσορίσματος.

Μια οθόνη οροφής 21,4 ιντσών με ηλεκτρική λειτουργία προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας, ενώ υποστηρίζει και διαμοιρασμό περιεχομένου (screen sharing) για τηλεδιασκέψεις. Τα δύο ψυγεία, στο εμπρός και το πίσω μέρος της καμπίνας αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης. Η πίσω μονάδα, χωρητικότητας 5,5 λίτρων, διαθέτει ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας, με δυνατότητα τόσο ψύξης όσο και θέρμανσης.

Ο χώρος αποσκευών των 532 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες τόσο των επαγγελματικών ταξιδιών όσο και των αποδράσεων αναψυχής.

Κορυφαία τεχνολογία, σιγουριά στον δρόμο

Το ALTIOR αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της YANGWANG, με την εμπειρία των επιβατών στο επίκεντρο. Ο ακριβής έλεγχος, η άνεση κατά την οδήγηση και η προστασία των επιβατών αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του ALTIOR.

Η πλατφόρμα e⁴ χρησιμοποιεί τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι ρυθμίζουν την κατεύθυνση και το μέγεθος της ροπής σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Το σύστημα προσαρμόζει την κινητήρια ισχύ περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας την ακριβή κατανομή της ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος σε απαιτητικές συνθήκες, ακόμη και αν κλατάρει ένα ελαστικό σε υψηλή ταχύτητα. Επιπλέον, το ALTIOR διαθέτει σύστημα πλευστότητας που του επιτρέπει να παραμένει στην επιφάνεια του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η λειτουργία επιτόπιας περιστροφής (Tank-turn) διευκολύνει τους ελιγμούς ενός οχήματος με τις διαστάσεις του ALTIOR.

Το σύστημα ενεργού ελέγχου αμαξώματος DiSus επόμενης γενιάς συνεργάζεται με την πλατφόρμα e⁴, ελέγχοντας την κίνηση του οχήματος σε έξι βαθμούς ελευθερίας. «Διαβάζοντας» το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο, προσαρμόζει την ανάρτηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση των κραδασμών από τις ανωμαλίες του δρόμου και ελέγχοντας παράλληλα τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές.

Για τους επιβάτες, οι τεχνολογίες αυτές κάνουν το ταξίδι πιο ξεκούραστο, καθώς περιορίζουν τις ενοχλήσεις από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και τις κλίσεις του αμαξώματος, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση άνεσης.

Το ALTIOR εξοπλίζεται με το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης God’s Eye A, το οποίο βασίζεται σε αλγορίθμους που έχει αναπτύξει η BYD. Περιλαμβάνει υποβοηθούμενη πλοήγηση από θέση στάθμευσης σε θέση στάθμευσης, υποβοήθηση πλοήγησης σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και σε αστικό περιβάλλον, αλλά και υποβοήθηση στάθμευσης.

Η Blade Battery δεύτερης γενιάς εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο CLTC. Παράλληλα, η τεχνολογία FLASH Charging προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις ηλεκτρικές μετακινήσεις. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές φόρτισης θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.

Εκδόσεις με ξεχωριστή ταυτότητα

Το ALTIOR θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Executive και Bespoke, καθεμία με τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα και τον δικό της χαρακτήρα.

Η πρώτη θεματική έκδοση Bespoke, με την ονομασία Shanhe Dingyun, αντλεί έμπνευση από τις αναπαραστάσεις βουνών και ποταμών που κοσμούν τα παραδοσιακά κινεζικά τελετουργικά σκεύη (ding). Η καφέ και χρυσή εξωτερική παλέτα αντανακλά το μεγαλείο της φύσης, ενώ οι εσωτερικές επενδύσεις, με σαφείς επιρροές από τον πολύτιμο νεφρίτη, αποπνέουν την εκλεπτυσμένη αισθητική ενός αντικειμένου φιλοτεχνημένου με ιδιαίτερη φροντίδα.

Η σύνθεση χρωμάτων, υλικών και πολιτιστικών στοιχείων δημιουργεί ένα αρμονικό σύνολο που εκφράζει το προσωπικό γούστο. Η έκδοση Shanhe Dingyun είναι περιορισμένης παραγωγής και απευθύνεται σε συλλέκτες που εκτιμούν τη σύνδεση ανάμεσα στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής και την πολιτιστική κληρονομιά.

Μέσα από αυτές τις εκδόσεις, το ALTIOR δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του να εκφράσει την προσωπική του αισθητική μέσα από το αυτοκίνητό του.

Σχετικά με τη YANGWANG

Η YANGWANG, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2022, αποτελεί τη ναυαρχίδα της BYD στο χώρο των luxury οχημάτων νέας ενέργειας (NEV). Με οδηγό το καινοτόμο πνεύμα, την πρωτοποριακή τεχνολογία και τον αιχμηρό σχεδιασμό, η μάρκα φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τα όρια της αυτοκίνησης. Η YANGWANG εκφράζει το όραμα της BYD για το μέλλον της μετακίνησης, προσφέροντας luxury ηλεκτρικά οχήματα που ξεπερνούν κάθε προηγούμενη προσδοκία των καταναλωτών.