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Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε αυτή τη φάση που κλείνει ο κύκλος της ενασχόλησής της με το Κυπριακό, αποφάσισε να κουνήσει το δάχτυλο προειδοποιώντας πως θα μας πει «άντε γεια».

Και το έκανε με τον ίδιο άγαρμπο τρόπο που άρχισε να ασχολείται με το Κυπριακό. Επέλεξε πολύ συγκεκριμένους συνομιλητές που βρίσκονται σε διάσταση με τη μεγάλη πλειοψηφία, η οποία είναι αυτή που θα καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού.

Πώς θα πείσει για τις «καλές της προθέσεις» όταν οι συνομιλητές της είναι «η κοινωνία των πολιτών»- μια σύνθεση ατόμων που ποτέ δεν εξήγησε πώς και με βάση ποια κριτήρια έχει συγκροτηθεί ως τέτοια, την οποία, όπως φαίνεται, ενώνει μόνο η αρνητική κριτική προς τον Πρόεδρο…

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