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Πέρασε ο.. σίφουνας Φιντάν και ανέτρεψε τα όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί και θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα στη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του εγκάθετου της Άγκυρας στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν και της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Μέχρι και την περασμένη Τετάρτη ετοιμάζονταν οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων κι άλλων ΜΟΕ. Την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του… σίφουνα Φιντάν, που μετατρεπόταν ενίοτε και σε τσουνάμι, στο πλαίσιο της επιβολής, υπήρξε… ψαλίδισμα και ανατροπή. Και μπήκαν στην εξίσωση από τουρκικής πλευράς κι άλλες «ευφάνταστες» ιδέες, που ακύρωναν προηγούμενες και διαιώνιζαν την τουρκική προσέγγιση για τα δύο κράτη. Άλλωστε για να φρεσκάρει η μνήμη όλων, ο Φιντάν μετά το ταξίδι του στα κατεχόμενα, μόλις έφθασε στην Άγκυρα, υπενθύμισε διά ανάρτησής του, τη θέση για λύση δύο κρατών, που φρόντισε να την πει και ο Ερντογάν, την ημέρα της συνάντησης. Για να φθάσει προφανώς το μήνυμα χωρίς ουρές και γαρνιτούρες στους εμπλεκόμενους. Η δήλωση Ερντογάν «προσγειώθηκε» στο τραπέζι της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ολγκίν και προφανώς δεν ξάφνιασε κανένα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρήθηκε από την κυπριακή πλευρά να σωθεί η παρτίδα και να μην πουν… αντίο τα Ηνωμένα Έθνη, όπως έσπευσε να διαμηνύσει η κ. Ολγκίν. Αυτό οδήγησε στις ανακοινώσεις της περασμένης Δευτέρας, που προφανώς δεν ήταν οι αναμενόμενες. Αλλά συντήρησε την προσπάθεια και δίνει πάσα στον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να κάνει μια ακόμη προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.

Τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώθηκε το προφανές. Ότι, δηλαδή, ο εκάστοτε εγκάθετος της Άγκυρας στα κατεχόμενα έχει όρια στις κινήσεις στις οποίες μπορεί να προβεί. Κάποιοι αναγκάζονται να προσαρμοσθούν στις υποδείξεις της Άγκυρας, άλλοι προσαρμόζονται πριν καν φθάσουν οι οδηγίες. Σε ποια από τις δυο κατηγορίες ανήκει ο κ. Τουφάν Έρχιουρμαν δεν γνωρίζουμε, ούτε και έχει μεγάλη σημασία. Το αποτέλεσμα μετρά. Κινήθηκε με βάση τα όσα του υπέδειξε ο Χακάν Φιντάν.

Την ίδια ώρα, τις προηγούμενες ημέρες, το κλίμα επιχείρησε να το διαμορφώσει η κ. Ολγκίν, η οποία παραχώρησε αριθμό συνεντεύξεων. Πέραν από τα όσα θέλησε να διαμηνύσει, η Κολομβιανή αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε και το σύνδρομο των απεσταλμένων. Όλοι θεωρούν ότι το Κυπριακό άρχισε την ημέρα του διορισμού τους και της ενασχόλησής τους με το ζήτημα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι έχουν τη μαγική συνταγή, η οποία διά μαγείας, πάντοτε, χάνεται επειδή συμπαρασύρεται από τουρκικό άνεμο. Και οι περισσότεροι από αυτούς αποφεύγουν να σταθούν απέναντι στην Τουρκία.

Στα πολλά που είπε, πέραν του ότι είναι αισιόδοξη (και καλά κάνει), η κ. Ολγκίν δηλώνει ότι είναι περισσότερο πραγματιστής από κάποιους στο νησί, επειδή πήγε στη λεγόμενη πρεσβεία της Τουρκίας στα κατεχόμενα για να συναντηθεί με τον Τούρκο «πρέσβη». Γιατί, όμως, δηλώνει πραγματιστής; Επειδή για να πάρει το μήνυμα από την Άγκυρα, έπρεπε να παραβεί τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τα ψηφίσματα μπορεί να τα αγνοεί και να τα παραβιάζει η ιμπεριαλιστική Τουρκία, ο Τραμπ, αλλά όχι η εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού. Πραγματιστής, πάντως, είναι εκείνος που θεωρεί το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών κανονικότητα και όχι πονοκέφαλο. Δεν είναι κανονικότητα όσοι αγνοούν, παραβιάζουν, τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Κανονικά μετά τη συνάντηση στη λεγόμενη πρεσβεία της Τουρκίας, έπρεπε να πούμε αντίο στην κ. Ολγκίν. Την ίδια ώρα, πάντως, θα μείνουμε με την αγωνία ποιο ήταν το μήνυμα για το οποίο η προσωπική απεσταλμένη προέβη σε αυτό το ατόπημα. Μόνο από το αποτέλεσμα μπορούμε να υποθέσουμε το περιεχόμενο.

Στην Κύπρο, δυστυχώς, έγινε συνήθειο πλέον να ανεχόμαστε τα τερτίπια των διαφόρων περαστικών.