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Αποστολή Αττάλεια-Τουρκία

Με παρατράγουδα άρχισαν οι εργασίες της συνόδου COP31 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής τη στιγμή που έφτανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού στήθηκε για να φωτογραφηθεί με τον ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας, στη συνέχεια περιφρόνησε ακόμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αφήνοντάς τον μόνο του, για να μη βρεθεί στο ίδιο πλάνο με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έφτασε στον χώρο του συνεδρίου πολύ πριν από την τελετή υποδοχής και εκεί τον περίμενε ο Ερντογάν. Ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίστηκε αργότερα, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, τους οποίους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα υποδέχονταν από κοινού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η κίνηση του Ερντογάν να σηκωθεί και να φύγει τη στιγμή που έμπαινε στον χώρο του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη», υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται η σύνοδος.

Η σημερινή συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς ήταν ουσιαστικά συνέχεια της χθεσινής, όταν και πάλι επιδίωξε να προσδώσει επισημότητα στην άφιξη του Τ. Έρχιουρμαν, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα εκείνη του Ν. Χριστοδουλίδη.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε δείξει από την αρχή την αρνητική της στάση απέναντι στην παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο της Αττάλειας, επιχειρώντας να αποφύγει την αποστολή πρόσκλησης στον Κύπριο Πρόεδρο. Αντίθετα, ο Ερντογάν είχε στείλει προσωπική επιστολή στον Τ. Έρχιουρμαν, καλώντας τον στην Αττάλεια.

Είδε την Ούρσουλα ο Πρόεδρος

Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα ευρωτουρκικά και την προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν.