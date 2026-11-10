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Στην Αττάλεια της Τουρκίας έφτασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ένα ταξίδι με ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο.

Το ταξίδι του κ. Χριστοδουλίδη στην Τουρκία, γίνεται ώστε να θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό για Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία Aivo Orav και Πρέσβης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέστησαν κατά την υποδοχή του Προέδρου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία μετέβησαν στο ξενοδοχείο με αυτοκινητοπομπή, στα οχήματα της οποίας αναγράφεται “Αντιπροσωπεία Κύπρου”, ενώ εκεί έτυχαν υποδοχής από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη.