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Την πρόοδο που σημειώνεται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) χαιρετίζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σημειώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ενδεχομένως για πενταμερή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

«Χαιρετίζω την πρόοδο στα ΜΟΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή με Γκιουτερες και ενδεχόμενη πενταμερή. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη για επανέναρξη διαπραγματεύσεων» έγραψε στο Χ.