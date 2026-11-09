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Ξεχωριστή μέρα για τον Φιλελεύθερο και για τον ΠΙΝ.

Σήμερα κλείνουν 40 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο σκίτσο του Πέτρου Παπαπέτρου (Πιν), που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας. Μια πρωτοποριακή για την εποχή κίνηση, που κρατάει τέσσερις δεκαετίες, από τις 9 Νοεμβρίου 1986, χωρίς ούτε μια μέρα απουσίας. Η πολιτική παρέμβαση του Πέτρου, η σάτιρά του, η πένα του, σχολιάζεται καθημερινά. Είτε από φανατικούς φίλους του σκίτσου του, είτε από φανατικούς «εχθρούς». Πάντως, ουδέποτε περνά απαρατήρητος ο δικός μας Πιν, οι παρεμβάσεις του είναι πάντα το αλάτι και το πιπέρι της επικαιρότητας.

Καλές εμπνεύσεις για τη συνέχεια Πέτρο.

(Το πρώτο σκίτσο δημοσιευμένο στον «Φ», πριν 40 χρόνια)