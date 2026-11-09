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Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμη και τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε ορισμένα διαστήματα της βραδινής ζώνης τη Δευτέρα, καθώς η απότομη υποχώρηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας περιορίζει τη διαθέσιμη προσφορά και εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη έως την Τετάρτη. Αιτία είναι ένα βραδέως κινούμενο μετεωρολογικό μέτωπο, το οποίο προκαλεί άπνοια και αυξημένη συννεφιά σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

Η μεγαλύτερη μείωση της αιολικής παραγωγής αναμένεται να καταγραφεί στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Μπενελούξ.

Μάλιστα, ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε για ενδεχόμενους περιορισμούς στην επάρκεια ηλεκτροδότησης το πρωί της Δευτέρας, προβλέποντας έλλειμμα περίπου 1,4 γιγαβάτ.

Το φυσικό αέριο ενισχύει τις πιέσεις

Η περιορισμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπίπτει με τις ήδη αυξημένες τιμές φυσικού αερίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη.

Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο καθορίζουν συχνά την οριακή τιμή στην αγορά, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη εξάρτηση από αυτές να οδηγεί σε ανατιμήσεις.

Το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά τις ψυχρές περιόδους με άπνοια, γνωστές με τον γερμανικό όρο «Dunkelflaute», όταν η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας περιορίζεται και απαιτείται η ενεργοποίηση ακριβότερων μονάδων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Η συχνότερη εμφάνιση τέτοιων συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενδέχεται να προκαλέσει νέες απότομες αυξήσεις στις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρισμού.

Πρόσθετες πιέσεις αναμένεται να ασκήσει η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο μετεωρολόγος της MetDesk, Ben Davis, επισημαίνοντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Στα €200 τα συμβόλαια Δεκεμβρίου

Οι πιέσεις στην αγορά αποτυπώνονται και στις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στη Γερμανία και τη Γαλλία διαπραγματεύονται κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο EEX, επίπεδα υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας.

Στη Γαλλία, η τιμή για παράδοση τη Δευτέρα διαμορφώθηκε στα 334,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τη δημοπρασία του Epex Spot SE, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Στη Γερμανία, η αντίστοιχη τιμή ανήλθε στα 345,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε συγκεκριμένα 15λεπτα διαστήματα κατά τις βραδινές ώρες ξεπέρασε ακόμη και τα 600 ευρώ.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ευαισθησία των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα όταν η χαμηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές συνδυάζεται με αυξημένη ζήτηση και υψηλό κόστος φυσικού αερίου.