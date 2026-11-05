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Το 88% των ερωτηθέντων στην Κύπρο θεωρεί επείγουσα την ενεργειακή μετάβαση και το 55% περιμένει ότι θα πληρώνει χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Και τα δύο ποσοστά είναι τα υψηλότερα μεταξύ των 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την όγδοη Έρευνα για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στην ΕΕ, το ποσοστό όσων αναμένουν χαμηλότερους λογαριασμούς περιορίζεται στο 20%.

Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν ήδη επηρεάσει τις καθημερινές επιλογές των νοικοκυριών. Στην Κύπρο, το 47% περιόρισε δαπάνες για τρόφιμα ή υγεία, έναντι 38% στην ΕΕ. Το ίδιο ποσοστό περιόρισε και τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο για βασικές ανάγκες, όπως ψώνια και ιατρικά ραντεβού. Στην υπόλοιπη έρευνα, κανένα κράτος μέλος δεν κατέγραψε υψηλότερο ποσοστό περιορισμού αυτών των μετακινήσεων. Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 31%.

Η Ipsos bva διεξήγαγε την έρευνα σε 23.000 άτομα στα 27 κράτη μέλη. Στην Κύπρο συμμετείχαν 500 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Η ΕΤΕπ δημοσίευσε τα αποτελέσματα την Πέμπτη.

Ένας στους πέντε χρειάστηκε δανεισμό, βοήθεια ή καθυστέρησε λογαριασμό

Το 72% των ερωτηθέντων στην Κύπρο δήλωσε ότι οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των καυσίμων ή του πετρελαίου θέρμανσης μείωσαν σημαντικά την αγοραστική του δύναμη τους προηγούμενους 12 μήνες, έναντι 60% στην ΕΕ. Το 25% χαρακτήρισε την επίδραση «πολύ σημαντική», έναντι 20% στην Ένωση.

Ένας στους τέσσερις περιόρισε τη θέρμανση. Ένας στους πέντε ανέφερε ότι αναγκάστηκε να δανειστεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ενέργειας. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 16%.

Οι αυξήσεις στις τιμές άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο το 68% των ερωτηθέντων στην Κύπρο, έναντι 60% στην ΕΕ. Εκτός από τις διαδρομές για βασικές ανάγκες, το 37% περιόρισε τις εκδρομές του Σαββατοκύριακου, τις διακοπές ή τις επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, έναντι 30% στην ΕΕ. Για να εξοικονομήσει καύσιμα, το 23% οδηγεί πιο αργά, ενώ το 9% αντικατέστησε ορισμένες ατομικές διαδρομές με συνεπιβατισμό, δημόσιες συγκοινωνίες ή ποδήλατο.

Τι περιμένουν οι Κύπριοι από την ενεργειακή μετάβαση

Το 89% των ερωτηθέντων στην Κύπρο αναμένει χαμηλότερες ή πιο σταθερές τιμές ενέργειας από τη μετάβαση. Ίσο ποσοστό προσδοκά μικρότερη εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 82% εκτιμά ότι η μετάβαση θα συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται η πλειονότητα σε κάθε κράτος μέλος, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 58% στην Εσθονία έως 87% στην Ουγγαρία.

Αν η ΕΕ καθυστερήσει την ενεργειακή μετάβαση, το 86% στην Κύπρο βλέπει κίνδυνο μακροπρόθεσμης αύξησης των τιμών ενέργειας και του κόστους ζωής, έναντι 79% στην ΕΕ. Το 84% ανησυχεί για μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έναντι 78% στην Ένωση. Και στις δύο περιπτώσεις, η Κύπρος καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών.

Το 75% δήλωσε ακόμη ότι θα ένιωθε μεγαλύτερη υπερηφάνεια για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα εάν η ΕΕ αποκτούσε ενεργειακή ανεξαρτησία, έναντι 62% στην Ένωση.

Πρώτη επιλογή η ηλιακή ενέργεια

Το 89% των ερωτηθέντων στην Κύπρο θέλει να δοθεί προτεραιότητα σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έναντι 87% στην ΕΕ.

Μεταξύ των επιμέρους πηγών, η ηλιακή ενέργεια συγκεντρώνει 81% στην Κύπρο, έναντι 52% στην ΕΕ. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με 47%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση και αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10%. Την αιολική ενέργεια επιλέγει το 18%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Ως προς τον εξοπλισμό για τη μετάβαση, το 48% προτιμά να αναπτυχθεί ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών, ακόμη και αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Το 42% προκρίνει την ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών με εισαγόμενο εξοπλισμό.

Το 71% επιθυμεί στενότερη συνεργασία με άλλες χώρες, έναντι 68% στην ΕΕ, ενώ το 23% προτιμά να βασιστεί η Κύπρος κυρίως στις δικές της δυνατότητες. Υπέρ της κοινής χρηματοδότησης των επενδύσεων από τα κράτη μέλη τάσσεται το 66%, έναντι 59% στην ΕΕ. Το 23% προτιμά να καλύπτει κάθε χώρα το κόστος των δικών της επενδύσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ