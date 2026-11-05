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Ένας υπερτυχερός στο Νιου Τζέρσεϊ κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 847 εκατ. δολαρίων στην κλήρωση του Powerball το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, εξασφαλίζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο της χρονιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το Forbers, το ποσό που θα καταλήξει στον τραπεζικό του λογαριασμό θα είναι σημαντικά μικρότερο, εξαιτίας της φορολογίας.

Ο νικητής έχει δύο επιλογές: είτε να εισπράξει τα 847 εκατ. δολάρια σε ετήσιες δόσεις για 30 χρόνια είτε να λάβει εφάπαξ 363,1 εκατ. δολάρια, επιλογή που προτιμούν οι περισσότεροι νικητές.

Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, η υποχρεωτική ομοσπονδιακή παρακράτηση φόρου 24% μειώνει το ποσό σε περίπου 276 εκατ. δολάρια. Εφόσον εφαρμοστεί ο ανώτατος ομοσπονδιακός συντελεστής 37%, τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στα 228,7 εκατ. δολάρια, πριν από την πολιτειακή φορολογία.

Αν επιλέξει τις ετήσιες καταβολές, οι πληρωμές, που υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 28,23 εκατ. δολάρια τον χρόνο, θα μειώνονταν σε περίπου 17,8 εκατ. δολάρια μετά τον ομοσπονδιακό φόρο 37%.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, πάντως, τα κέρδη από λαχεία άνω των 10.000 δολαρίων φορολογούνται επιπλέον, με αυτόματη παρακράτηση 8% για πολιτειακούς φόρους. Έτσι, το τελικό ποσό που θα εισπράξει ο υπερτυχερός ενδέχεται να είναι ακόμη μικρότερο.