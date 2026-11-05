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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού θα παραπεμφθούν σήμερα, Πέμπτη (5/11), οι τέσσερις από τους έξι κατηγορούμενους, όλοι Συριακής καταγωγής, για την ληστεία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου σε κατοικία στη Σφαλαγγιώτισσα. Η πρώτη ακρόαση ορίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής θα ζητήσει την κράτηση των τεσσάρων κατηγορουμένων ως υπόδικων μέχρι την έναρξη της δίκης. Δύο από τους έξι εμπλεκόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αναμένεται να μετατραπούν σε μάρτυρες κατηγορίας, ενώ τρία πρόσωπα εξακολουθούν να καταζητούνται.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, ληστεία, νυχτερινή διάρρηξη, πρόσωπο που καταλαμβάνεται οπλισμένο με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλή, κατοχή και μεταφορά μαχαιριού, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κλεπταποδοχή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εξετάσεις, οι δράστες φέρονται να απείλησαν το ζεύγος με μαχαίρια και όχι με πιστόλι, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τους κατηγορούμενους παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, περιγράφοντας στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης τους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, παρακολουθούσαν την κατοικία για τρεις ημέρες, ενώ μέρος των χρημάτων που αποσπάστηκαν φέρεται να δαπανήθηκε σε παιχνίδια στο καζίνο μετά τη ληστεία.

Όπως πληροφορείται το philenews, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων προέκυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης της ληστείας, καθώς και για τη διαχείριση της κλοπιμαίας περιουσίας.

Παράλληλα, η Αστυνομία εξασφάλισε γραπτή μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, μετά τη ληστεία, ο τρίτος και ο πέμπτος κατηγορούμενος, ηλικίας 27 και 29 ετών, μετέβησαν μαζί με δύο καταζητούμενους στο καζίνο στη Λεμεσό, όπου φέρονται να χρησιμοποίησαν χρήματα από τη λεία για να παίξουν.

Επιπρόσθετα, η 36χρονη αναγνώρισε συνολικά 110 κοσμήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας της, η συνολική αξία της οποίας ανέρχεται στις €327.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, οι δράστες εισήλθαν στην κατοικία τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου και παρέμειναν στο εσωτερικό της για 39 λεπτά, όπως καταγράφεται στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Αφού έδεσαν τον σύζυγο με κολλητική ταινία και πλαστικούς σφιγκτήρες και απείλησαν το ζεύγος με μαχαίρια, ζήτησαν από την 36χρονη να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί απέσπασαν χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας €327.000. Ακολούθως, καταγράφηκαν να εξέρχονται από την κατοικία μέσω της μπαλκονόπορτας και να διαφεύγουν, πηδώντας πάνω από την περίφραξη. Μάλιστα, ένας εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 29 ετών, φέρεται να είχε τοποθετήσει στο παρελθόν πόρτα στην κατοικία του ζεύγους.

Βίντεο και τεκμήρια στο μικροσκόπιο

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την αξιολόγηση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, κόκκινο όχημα Mazda καταγράφηκε να κινείται επανειλημμένα κοντά στην κατοικία, ενώ σε πλάνα από πρατήριο καυσίμων εμφανίζεται ένας από τους καταζητούμενους στη θέση του συνοδηγού.

Λίγα λεπτά πριν από τη ληστεία, το ίδιο όχημα καταγράφηκε να σταματά έξω από περίπτερο στη Μέσα Γειτονιά, όπου ένας από τους καταζητούμενους φέρεται να αγόρασε κολλητική ταινία, με την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ακινητοποιήθηκε το ζεύγος.

Το Mazda τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και αργότερα ανακόπηκε από την Αστυνομία, ενώ σε αυτό επέβαιναν δύο πρόσωπα, ηλικίας 25 και 24 ετών.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε κατοικία στη Λεμεσό εντοπίστηκαν άλλα τρία πρόσωπα, καθώς και ρουχισμός και εργαλεία, τα οποία εξετάζεται κατά πόσο συνδέονται με τη ληστεία. Παράλληλα, σε όχημα BMW, το οποίο ερευνήθηκε με τη συγκατάθεση του 27χρονου κατηγορουμένου, εντοπίστηκε κοπίδι που φέρεται να ομοιάζει με εκείνο που διακρίνεται στα πλάνα από την κατοικία.