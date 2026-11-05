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Τραγική κατάληξη είχε ο εγκλωβισμός δεκάδων θαλάσσιων θηλαστικών στα ρηχά της νότιας ακτογραμμής της Νέας Ζηλανδίας, καθώς ελάχιστα κατάφεραν να επιβιώσουν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της χώρας, έως και 50 μαυροδέλφινα, γνωστά και ως φάλαινες-πιλότοι, βρέθηκαν παγιδευμένα στα αβαθή νερά.

Ιθαγενείς μίας φυλής Μαορί και περιβαλλοντική ομάδα διάσωσης συνεργάζονται για τη διάσωση των θηλαστικών στις ακτές Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, το νοτιότερο σημείο της Νέας Ζηλανδίας.

Dead pilot whales are seen on the shoreline after they were stranded overnight in Cape Palliser, New Zealand



📸 Marty Melville pic.twitter.com/kL4vtFZCs6 November 5, 2026

Δύο φάλαινες διασώθηκαν από τους εθελοντές που προσπαθούν να τις κρατήσουν στη ζωή ρίχνοντας νερό, με τελευταία ελπίδα την παλίρροια.

Οι εγκλωβισμοί φαλαινών είναι αρκετά συχνές στη Νέα Ζηλανδία και στη γειτονική Αυστραλία ειδικά για το είδος του πιλότου, που ονομάζεται έτσι, ακριβώς γιατί το κοπάδι ακολουθεί τον «αρχηγό» ακόμη κι αν χάσει τον προσανατολισμό του και βγει στα ρηχά.

ertnews.gr