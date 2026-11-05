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Της Ξανθής Γούναρη

Με αύξηση 9% στα οργανικά έσοδα και 5,4% στους όγκους πωλήσεων, η Coca-Cola HBC αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2026, την ώρα που προετοιμάζει τη μεγαλύτερη επέκτασή της στην Αφρική, μέσω της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).

Για το 2027, η διοίκηση θεωρεί εύλογη την οργανική αύξηση των εσόδων κατά 6%-7%. Η εκτίμηση διατυπώνεται μετά από ένα τρίμηνο με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αγορών, από διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης έως σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων, ενώ ο όμιλος αναμένει ελαφρώς μεγαλύτερες πιέσεις στο κόστος και πιο ισορροπημένη συμβολή των όγκων και των τιμών στην ανάπτυξη.

Επιτάχυνση στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στο τρίτο τρίμηνο, επιταχύνοντας σε σχέση με το δεύτερο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Zoran Bogdanović στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Αντίστοιχη ανάπτυξη κατέγραψαν τα ανθρακούχα αναψυκτικά, με τη συμβολή της Coca-Cola και της Sprite, καθώς και τα μη ανθρακούχα, κυρίως το εμφιαλωμένο νερό και τα αθλητικά ποτά. Τα ενεργειακά ποτά κινήθηκαν με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό.

Στις νέες εμπορικές κινήσεις περιλαμβάνεται η Coca-Cola Supercan των 500 ml, που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στην Πολωνία, με θετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Η συσκευασία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των ατομικών συσκευασιών, των οποίων η συμμετοχή στο μείγμα πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 180 μονάδες βάσης.

Η Ελβετία κλέβει την παράσταση

Στην Ελβετία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν με χαμηλό διψήφιο ποσοστό, με τη διοίκηση να συνδέει την επίδοση και με τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Στην Ιταλία, η ανάπτυξη κινήθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο επίπεδο, με ιδιαίτερη δυναμική στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη, όπως η Coca-Cola Zero και η Coca-Cola Zero Zero, καθώς και στην εκτός σπιτιού κατανάλωση. Θετική ήταν επίσης η εικόνα στην Ιρλανδία και στην Αυστρία.

Συνολικά, στις ανεπτυγμένες αγορές τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% και οι όγκοι κατά 5,6%, με τα έσοδα ανά κιβώτιο να ενισχύονται κατά 2,3%. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη συνέβαλαν στις πωλήσεις, χωρίς η εταιρεία να ποσοτικοποιεί την επίδρασή τους.

Το αφρικανικό στοίχημα των 2,6 δισ. δολαρίων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 χώρες και αποτελεί τον μεγαλύτερο εμφιαλωτή προϊόντων Coca-Cola στην Αφρική. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των όγκων πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, καθώς έχουν εξασφαλιστεί οι εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού σε πέντε από τις έξι αρμόδιες δικαιοδοσίες. Εκκρεμεί η Τανζανία.

Ο οικονομικός διευθυντής Αναστάσιος Σταμούλης επιβεβαίωσε ότι η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωσή της. Απέφυγε, ωστόσο, να σχολιάσει την κερδοφορία της CCBA, καθώς ο όμιλος δεν έχει ακόμη αποκτήσει τον έλεγχό της.

Τεχνητή νοημοσύνη στη Νιγηρία

Στη Νιγηρία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν με χαμηλό διψήφιο ποσοστό, με την εταιρεία να βρίσκεται σε τροχιά συμπλήρωσης έξι συνεχόμενων ετών αύξησης των μεριδίων αγοράς. Στην επίδοση συνέβαλαν και οι εμπορικές ενέργειες για τα 75 χρόνια της Nigerian Bottling Company.

Η Νιγηρία αποτέλεσε την πρώτη αγορά για την πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου αξιοποίησης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την The Coca-Cola Company.

Το πρόγραμμα Ignite Naija συνδυάζει στοιχεία για την καταναλωτική συμπεριφορά και τα σημεία πώλησης, επιτρέποντας καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς και πιο στοχευμένες αποφάσεις για τις τιμές, τις συσκευασίες, το μείγμα προϊόντων και τις εμπορικές προτάσεις ανά πελάτη.

Από πιλοτική εφαρμογή, το Ignite Naija έχει πλέον επεκταθεί σε ολόκληρη τη νιγηριανή αγορά και στο σύνολο των πελατών που εξυπηρετεί η εταιρεία. Η διοίκηση το συνδέει με την ανάπτυξη των πωλήσεων και εξετάζει τη μεταφορά του σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Αφρικής.

Στην Αίγυπτο, οι όγκοι αυξήθηκαν με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, χάρη στα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά, ενώ καταγράφηκε και ανάκτηση μεριδίων αγοράς. Στις νέες εμπορικές κινήσεις περιλαμβάνονται η φιάλη PET Coca-Cola των 500 ml και το κουτί Fury των 250 ml, με στόχο την κάλυψη διαφορετικών επιπέδων τιμής.

Η κατανάλωση δοκιμάζεται στα Βαλκάνια

Στη Ρουμανία, οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, καθώς η κατανάλωση πιέζεται από τις αυξήσεις του ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών (DRS) και την πολιτική αβεβαιότητα.

Η διοίκηση παρομοίασε τις συνθήκες με εκείνες που είχε αντιμετωπίσει ο όμιλος στην Ουγγαρία τα προηγούμενα χρόνια. Παρά την υποχώρηση της αγοράς, η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι συνεχίζει να κερδίζει μερίδια.

Για το 2027 σχεδιάζει προσαρμογές στις τιμές και στις συσκευασίες, ώστε να ανταποκριθεί στους περιορισμένους προϋπολογισμούς των καταναλωτών.

Ασθενής παραμένει η ζήτηση και στη Βουλγαρία, όπου η αγορά επηρεάζεται από την προσαρμογή στην υιοθέτηση του ευρώ.

Οι δύο ταχύτητες της Πολωνίας

Στην Πολωνία, οι συνολικοί όγκοι αυξήθηκαν με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ανακάμπτοντας σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Τα ενεργειακά ποτά κατέγραψαν χαμηλή διψήφια ανάπτυξη και τα ανθρακούχα επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, όμως τα μη ανθρακούχα υποχώρησαν με διψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω του εμφιαλωμένου νερού.

Η πτώση προκάλεσε ερώτημα αναλυτή για πιθανή διαρθρωτική αλλαγή στην αγορά λόγω του DRS. Η διοίκηση δεν επιβεβαίωσε τέτοια σύνδεση, περιοριζόμενη να αναγνωρίσει τις δυσκολίες στην κατηγορία του νερού.

Στην Τσεχία, αντίθετα, οι όγκοι αυξήθηκαν με χαμηλό διψήφιο ποσοστό, ενώ στην Ουγγαρία με χαμηλό μονοψήφιο.

Συνολικά, στις αναπτυσσόμενες αγορές τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,7%, οι όγκοι κατά 3,7% και τα έσοδα ανά κιβώτιο κατά 4,8%.

Βουτιά άνω του 20% στις πωλήσεις της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία, οι όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν περισσότερο από 20% στο τρίτο τρίμηνο, με την κατάσταση να επιδεινώνεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων.

Οι συνεχείς αεροπορικοί συναγερμοί διακόπτουν τις μεταφορές και τη λειτουργία των σημείων πώλησης, δυσχεραίνοντας τον καθημερινό προγραμματισμό. Για να διατηρήσει την τροφοδοσία της αγοράς, η Coca-Cola HBC εισάγει προϊόντα από άλλες χώρες, αν και οι μεταφορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.

Η διοίκηση προσβλέπει σε σταδιακή αποκατάσταση των δραστηριοτήτων τις επόμενες εβδομάδες ή ακόμη και σε βάθος μηνών, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ αναμένεται ότι οι όγκοι πωλήσεων του τέταρτου τριμήνου θα παραμείνουν χαμηλότεροι από τους περσινούς, εξέλιξη που η εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει στις προβλέψεις της για το 2026.

Forbes