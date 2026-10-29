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Η αλυσίδα εστιατορίων για τηγανητό κοτόπουλο και πατάτες τηγανητές αποφάσισε να αποσύρει από τα εστιατόριά της στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του ’27 τα αναψυκτικά Pepsi και να τα αντικαταστήσει με Coca Cola. Η είδηση δημοσιεύτηκε σε μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, καθώς η εξέλιξη θεωρείται ως νίκη της Coca Cola έναντι του μεγάλου ανταγωνιστή της.

Η KFC σερβίρει ποτά Pepsi εδώ και 40 χρόνια, για την ακρίβεια από το 1986, όταν η Pepsi -κολοσσός στην παραγωγή και πώληση ποτών και τροφίμων- εξαγόρασε την KFC. Η Pepsi αργότερα αποσχίστηκε από την KFC, μαζί με τις αδελφές αλυσίδες Pizza Hut και Taco Bell.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση της KFC να διαθέτει στο εξής στους πελάτες της ποτά Coca Cola αντί Pepsi αποσκοπεί στην προσέλκυση περισσότερων πελατών στα εστιατόριά της και κυρίως όσους εγκατέλειψαν την ίδια και προτιμούν ανταγωνιστές της, όπως η Chick-fil-A ή το Popeyes.

Σε ορισμένες από τις διεθνείς αγορές της KFC ήδη σερβίρονται προϊόντα Coca-Cola, αλλά τα αμερικανικά εστιατόρια της αλυσίδας έχουν παραμείνει στα ποτά PepsiCo.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή του Kentucky Fried», έγραψε η πρόεδρος της KFC στις ΗΠΑ, Catherine Tan-Gillespie, σε υπόμνημα προς τους δικαιοδόχους και τους υπαλλήλους. «Μια νέα προσφορά ποτών, με νέο συνεργάτη την Coca-Cola, μας δίνει μια πλατφόρμα για να καινοτομούμε, να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και να δίνουμε στους πελάτες περισσότερους λόγους να μας επιλέξουν», ανέφερε η ίδια, σύμφωνα με το CNBC.

Το πρακτορείο επισημαίνει πως για πολλές αλυσίδες fast food, τα ποτά έχουν γίνει ένας κρίσιμος τρόπος προσέλκυσης καταναλωτών. Αρκετά εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των McDonald’s και Taco Bell, έχουν διευρύνει την προσφορά ποτών τους, με επιλογές όπως αναψυκτικά ή «βρώμικα αναψυκτικά». Από την πλευρά της, η KFC παρουσίασε πρόσφατα νέα ποτά, όπως παγωμένους καφέδες και μιλκσέικ.

Η Coca-Cola δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία έχει βοηθήσει πολλά από τα συνεργαζόμενα εστιατόρια της να δημιουργήσουν νέα ποτά.

Επί δεκαετίες, η Coca-Cola και η Pepsi ανταγωνίζονται για σημαντικούς συνεργάτες σε εστιατόρια.

Αν και είναι ασυνήθιστο για μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων να αλλάζουν πάροχο ποτών, δεν είναι πρωτοφανές. Το 2024 η Pepsi απέσπασε από την Coca-Cola την Subway, τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων στις ΗΠΑ σε αριθμό τοποθεσιών. Εκτός από την KFC, η Coca-Cola έχει κερδίσει αρκετούς αξιοσημείωτους πελάτες της Pepsi τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Culver’s, Arby’s και Panda Express.