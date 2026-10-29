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Άλλαξε μορφή το έγκλημα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια γεγονός που αποτυπώνεται και στις υποθέσεις που διερευνά η Αστυνομία, με την τεχνολογική και διαδικτυακή διάσταση να είναι εμφανή. Μιλάμε πλέον για υβριδικά, πολυεγκληματικά και τεχνολογικά υποβοηθούμενα μοντέλα, εξ ου και η αύξηση των διαδικτυακών εγκλημάτων όπως απάτες και σεξουαλικά αδικήματα.

Σύμφωνα με ειδική έκθεση της Αστυνομίας που ετοιμάστηκε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 παρατηρείται αύξηση των σοβαρών υποθέσεων και μείωση της εξιχνίασης γεγονός που δείχνει μετατόπιση προς πιο σύνθετο, τεχνολογικά υποβοηθούμενο και διασυνδεδεμένο σοβαρό έγκλημα.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεγάλη πίεση εμφανίζεται σε ληστείες/αποσπάσεις, κλοπές, αδικήματα διαδικτύου/τεχνολογίας, εμπρησμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Η Αστυνομία παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή εξιχνιάσεων και διατηρεί υψηλή απόδοση σε αρκετές κρίσιμες κατηγορίες. Ωστόσο, η αύξηση του σοβαρού εγκλήματος κατά 27,8% και η μείωση του ποσοστού εξιχνίασης κατά 6,8 ποσοστιαίες μονάδες δείχνουν ότι το περιβάλλον γίνεται πιο απαιτητικό, πιο σύνθετο και περισσότερο διασυνδεδεμένο.

Όπως καταγράφεται, η στρατηγική προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι μόνο η αύξηση των εξιχνιάσεων, αλλά η μετάβαση σε intelligence-led policing (πρόληψη εγκλήματος μέσω πληροφοριών) με έμφαση σε ανάλυση τάσεων, εγκληματικά δίκτυα, ψηφιακά ίχνη, οικονομικές ροές, διεθνή συνεργασία και πρόληψη.

Ως θετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας καταγράφονται οι εξιχνιασμένες υποθέσεις που αυξήθηκαν από 387 σε 455, δηλαδή η Αστυνομία εξιχνίασε 68 περισσότερες υποθέσεις το 2026 σε σχέση με το 2025. Κατηγορίες όπως ναρκωτικά, κλοπή μηχανοκινήτων, πλαστοπροσωπία, ανθρωποκτονίες/απόπειρες και βία στην οικογένεια εμφανίζουν υψηλά ή πολύ υψηλά ποσοστά εξιχνίασης.

Ως αρνητικοί δείκτες – σημεία πίεσης αναφέρονται: Το ποσοστό εξιχνίασης για όλες τις υποθέσεις (σοβαρές και απλές υποθέσεις) μειώθηκε από 85,2% σε 78,4%, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση των υποθέσεων ξεπέρασε τη δυνατότητα πλήρους απορρόφησης του φορτίου.

Η συνολική εικόνα του σοβαρού εγκλήματος έως τον Ιούνιο 2026 παρουσιάζει αύξηση των καταχωρημένων υποθέσεων από 454 το 2025 σε 580 το 2026, δηλαδή +126 υποθέσεις / +27,8%. Παράλληλα, οι εξιχνιασμένες υποθέσεις αυξήθηκαν αριθμητικά από 387 σε 455, όμως το συνολικό ποσοστό εξιχνίασης μειώθηκε από 85,2% σε 78,4%, δηλαδή -6,%.

Η εικόνα δείχνει ότι η Αστυνομία χειρίστηκε μεγαλύτερο επιχειρησιακό φορτίο και πέτυχε περισσότερες εξιχνιάσεις σε απόλυτους αριθμούς, αλλά η αύξηση των υποθέσεων υπερέβη τον ρυθμό εξιχνίασης. Αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα μείωση παραγωγικότητας, δείχνει όμως πίεση στο σύστημα διερεύνησης, ιδιαίτερα σε κατηγορίες με αύξηση όγκου ή μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, όπως ναρκωτικά, σεξουαλικά αδικήματα, κλοπές/διαρρήξεις, ηλεκτρονικό έγκλημα, απάτες και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Στην Έκθεση γίνονται εισηγήσεις για τη δημιουργία ταχείας ομάδας στρατηγικής συσχέτισης για κάθε ανθρωποκτονία/απόπειρα, όπλα, ναρκωτικά, οικονομικές διαφορές, οργανωμένο έγκλημα, προηγούμενες απειλές.

Σεξουαλικά αδικήματα

Όσον αφορά στα σεξουαλικά αδικήματα, σημειώνεται ότι οι βιασμοί μειώνονται από 6 υποθέσεις το 2025 σε 1 υπόθεση το 2026, με εξιχνίαση 100% φέτος. Αντίθετα, τα ευρύτερα σεξουαλικά αδικήματα αυξάνονται από 55 σε 87 υποθέσεις, ενώ οι εξιχνιάσεις αυξάνονται από 43 σε 67 και το ποσοστό παραμένει περίπου σταθερό, από 78,2% σε 77,0%.

Εκτίμηση αναλυτών: Η μείωση στους βιασμούς δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, διότι η μεγάλη αύξηση στα συνολικά σεξουαλικά αδικήματα δείχνει διεύρυνση του πεδίου καταγγελιών ή/και αυξημένη ανίχνευση.

Ληστείες – Κλοπές

Οι ληστείες-αποσπάσεις αυξάνονται από 7 σε 18 υποθέσεις, με αύξηση εξιχνιάσεων από 1 σε 5 και βελτίωση ποσοστού από 14,3% σε 27,8%. Παρά τη βελτίωση, το ποσοστό παραμένει χαμηλό. Εκτίμηση: Η κατηγορία παρουσιάζει αρνητική μεταβολή ως προς τον όγκο και παραμένει επιχειρησιακά απαιτητική. Η αύξηση μπορεί να συνδέεται με ευκαιριακή εγκληματικότητα, στόχευση ευάλωτων θυμάτων, μικρές ομάδες ή χρήση οχημάτων/κινητών τηλεφώνων για ταχεία διαφυγή.

Επίσης οι κλοπές αυξάνονται από 34 σε 52 υποθέσεις, ενώ οι εξιχνιάσεις αυξάνονται από 16 σε 24. Το ποσοστό εξιχνίασης παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, από 47,1% σε 46,2%. Γίνεται εισήγηση για μηνιαία χαρτογράφηση επαναλαμβανόμενων σημείων και ωρών, τοπικές δράσεις πρόληψης σε περιοχές με αύξηση.

Ναρκωτικά

Οι υποθέσεις ναρκωτικών αυξάνονται από 105 σε 120, ενώ οι εξιχνιάσεις αυξάνονται από 99 σε 112. Το ποσοστό εξιχνίασης παραμένει εξαιρετικά υψηλό, με μικρή μείωση από 94,3% σε 93,3%. Εκτίμηση: Η αύξηση δείχνει ενισχυμένη δραστηριότητα ή/και αυξημένη κατασταλτική/προληπτική απόδοση. Η σχεδόν σταθερή εξιχνίαση σε υψηλό επίπεδο είναι θετικός δείκτης αποτελεσματικότητας.

Εισηγήσεις: Στροφή από απλή καταγραφή υποθέσεων σε ανάλυση αγορών: ουσίες, ποσότητες, δίκτυα, δρομολόγια, ηλικίες, σημεία εισόδου. Ιδιαίτερη παρακολούθηση συνθετικών ουσιών, νέων ψυχοδραστικών ουσιών και διαδικτυακών παραγγελιών. Διαλειτουργικότητα πληροφοριών ΥΚΑΝ, Τελωνείων, αεροδρομίων, ταχυδρομείων και διεθνών καναλιών.

Tεχνολογική εγκληματικότητα

Τα αδικήματα διαδικτύου/τεχνολογίας αυξάνονται από 11 σε 14 υποθέσεις, αλλά οι εξιχνιάσεις μειώνονται από 4 σε 3 και το ποσοστό πέφτει από 36,4% σε 21,4%.

Εκτίμηση: Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ότι η τεχνολογική εγκληματικότητα αυξάνεται σε πολυπλοκότητα ταχύτερα από την παραδοσιακή ανακριτική ικανότητα.

Βία στην οικογένεια

Οι υποθέσεις βίας στην οικογένεια και συναφή σοβαρά αδικήματα παραμένουν σχεδόν σταθερές, από 95 το 2025 σε 96 το 2026. Οι εξιχνιάσεις μειώνονται ελαφρά από 94 σε 92 και το ποσοστό από 98,9% σε 95,8%, παραμένοντας όμως πολύ υψηλό.

Εκτίμηση: Η σταθερότητα σε υψηλό αριθμό υποθέσεων δείχνει ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί διαρκή και όχι περιστασιακή πρόκληση. Παράλληλα, η κατηγορία απαιτεί συνεχή αξιολόγηση κινδύνου για υποτροπή, κλιμάκωση και προστασία θυμάτων.

Εισηγήσεις: Ενσωμάτωση υποχρεωτικής φόρμας risk assessment σε κάθε σοβαρή υπόθεση, διαχωρισμός υποθέσεων υψηλού κινδύνου για επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση, συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία και σχολεία όπου εμπλέκονται παιδιά και παρακολούθηση χρόνου ανταπόκρισης, επαναθυματοποίησης και παραβίασης προστατευτικών μέτρων.

Αύξηση σε Λεμεσός και Λευκωσία

Σε συνολικό επίπεδο, η μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση σε υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος καταγράφεται στη Λεμεσό, από 113 πέρσι σε 190 υποθέσεις, δηλαδή +77 υποθέσεις, ενώ αύξηση παρατηρείται και στη Λευκωσία από 90 σε 131 υποθέσεις. Η Λάρνακα κατέγραψε αύξηση από 87 σε 106 υποθέσεις, σε αντίθεση με την Πάφο που κατέγραψε μείωση και από 96 υποθέσεις εξέτασε 90.

Η Αμμόχωστος από 58 σε 47 και η Μόρφου από 10 σε 16. Ως προς την εξιχνίαση, παρατηρείται πτώση στη Λευκωσία από 86,7% σε 77,1%, στη Λεμεσό από 80,5% σε 78,9%, στη Λάρνακα από 78,2% σε 67,9%, στην Πάφο από 92,7% σε 88,9% και στη Μόρφου από 100% σε 56,3%. Αντίθετα, η Αμμόχωστος εμφανίζει μικρή βελτίωση από 87,9% σε 91,5%.

Επιτελική εκτίμηση: Η Λεμεσός και η Λευκωσία φαίνεται να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης. Η αύξηση στη Λεμεσό είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση ανά κατηγορία, διότι μπορεί να συνδέεται με αστική πυκνότητα, οικονομική δραστηριότητα, λιμενικές/εμπορικές ροές, νυχτερινή ζωή, οργανωμένο έγκλημα ή αυξημένη καταγραφή.

13 υποθέσεις για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών

Οι καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών παρουσιάζουν φέτος πολύ μεγάλη αύξηση, από 2 υποθέσεις το 2025 σε 13 το 2026, με εξιχνιάσεις 9 και ποσοστό 69,2% το 2026.

Εκτίμηση: Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κινδύνου. Η αύξηση μπορεί να αντανακλά πραγματική αύξηση, καλύτερη ανίχνευση, περισσότερες καταγγελίες ή μετατόπιση της εγκληματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Εισηγήσεις: Δημιουργία ειδικού υποδείκτη «online child sexual exploitation» στον μηνιαίο πίνακα, συστηματική συνεργασία με σχολεία, πλατφόρμες, γονείς και ευρωπαϊκά δίκτυα, προτεραιοποίηση ψηφιακής εγκληματολογίας για ταχεία διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, επικοινωνιακή γραμμή πρόληψης χωρίς πανικό, με έμφαση στην έγκαιρη αναφορά.