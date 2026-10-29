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Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ συμβάσεων ύψους έως 1,8 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί, η έναρξη παραγωγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2028. Υπενθυμίζεται ότι το κοίτασμα «Κρόνος» εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ενώ η παραγωγή μπορεί να φτάσει έως τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια ιστορική συμφωνία αλλά και ψήφος εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου. Είναι σαφές πως τόσα χρόνια μετά, ερευνών, συζητήσεων, το αέριο φαίνεται να μπαίνει στο… αυλάκι. Κι αυτό ενισχύει τη θέση της χώρας μας, αλλά και την οικονομία. Ανοίγει νέους δρόμος, νέες «διαδρομές» για την πατρίδα μας.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον σχεδιασμό, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα Ζορ. Στη συνέχεια θα υγροποιείται στον τερματικό σταθμό της Νταμιέτα, με κύριο προορισμό τις ευρωπαϊκές αγορές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσει προσεχώς και η Κύπρος να προχωρήσει στην κατασκευή υποδομών για να υγροποίεται στη χώρα μας κυπριακό φυσικό αέριο.

ΠΡΕΠΕΙ περαιτέρω να σημειώσουμε αυτά που ανέφερε ο Γκουίντο Μπρούσκο, Chief Operating Officer Global Natural Resources της Eni. Υπογράμμισε ότι το έργο θα εξασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια πολύ σημαντική εξέλιξη με πολλές παραμέτρους. Τόσο πολιτικές, γεωπολιτικές, αλλά και οικονομικές. Προδήλως ενισχύεται και αναβαθμίζεται η Κύπρος και τούτο λειτουργεί πολλαπλώς προς όφελος της πολιτών. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το πρώτο βήμα ανοίγει το δρόμο και για άλλες κινήσεις. Για την Κύπρο και την περιοχή.

ΑΥΤΗ η πορεία είναι δύσκολη και μακρά. Γι’ αυτό και χρειάζεται υπομονή. Γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις που γίνονται και θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι προσεκτικές και μελετημένες. Επειδή γίνεται λόγος και σωστά, ότι τέτοιοι σχεδιασμοί, έργα, έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα, πρέπει πάντα να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα. Γιατί τέτοιου χαρακτήρα σχεδιασμοί δεν περιορίζονται και δεν αφορούν μόνο την Κύπρο.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ, λοιπόν, τα επόμενα βήματα με ενδιαφέρον και όπως έχουμε ήδη αναφέρει χρειάζεται επιμονή και υπομονή.