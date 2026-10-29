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Με χορό στους ρυθμούς της Καραϊβικής έκλεψε τις εντυπώσεις ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη δεύτερη ημέρα της εννιαήμερης περιοδείας του στην περιοχή, συμμετέχοντας σε παραδοσιακή εκδήλωση Junkanoo στις Μπαχάμες.
Όπως γράφει το BBC, ο Βρετανός γαλαζοαίματος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο Κάρολος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση και καρναβαλική παρέλαση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στην κεφαλή της παρέλασης δίπλα σε χορευτές με φτερωτά καλύμματα κεφαλής και πολύχρωμες στολές.
Η παράδοση του Junkanoo εκτιμάται ότι ξεκίνησε την εποχή του δουλεμπορίου, όταν οι υπόδουλοι άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.