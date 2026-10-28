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Ώρες αγωνίας περνούν εκατοντάδες οικογένειες στην Ισπανία μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων το πρωί της Τετάρτης (28/10), κοντά στο Τολέδο. Με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων νεκρών να ανέρχεται στους 68, συγγενείς επιβατών αναζητούν πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Μέσα στην τραγωδία, συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από την επανένωση ενός νεαρού επιζώντα με την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το laregion.es, ο νεαρός Έρικ, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο μοιραία τρένα, έσμιξε και πάλι με την οικογένειά του το απόγευμα στο σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης.

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο νεαρός αγκαλιάζει μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι η μητέρα του. Οι δύο τους αγκαλιάζονται σφιχτά, ενώ ο Έρικ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και κλαίει. Η οικογένειά του προφανώς αισθάνεται ανακούφιση που ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.

Entre la tragedia, una buena noticia:



Eric, joven sevillano que viajaba en el Iryo, se reencuentra con su familia en la Estación de Santa Justa ❤️ pic.twitter.com/mikCLjZp0Q — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) October 28, 2026

Λίγο αργότερα αφού ηρέμησε ο Έρικ δήλωσε πως «έφυγα περπατώντας με τα δύο μου πόδια. Η βαλίτσα έμεινε στο τρένο. Ένιωσα πως έπρεπε να φύγω μακριά».

"Salí por mi propio pie. La maleta se ha quedado en el tren. Sentía que me tenía que alejar".



Hablamos con Eric, que viajaba en el vagón 6 del Iryo. https://t.co/yBKikO8GZi pic.twitter.com/2Ez6Gcp5z2 — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) October 28, 2026

Ο σταθμός Santa Justa της Σεβίλλης έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια σημεία παροχής βοήθειας στους πληγέντες του δυστυχήματος. Έχουν δημιουργηθεί χώροι για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και πληροφοριών στους συγγενείς των θυμάτων.

Ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν το μοιραίο λάθος του ελεγκτή -Ο διάλογός του με την μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας

Η τραγωδία με τους 68 νεκρούς και τους 107 τραυματίες στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Οι δύο ηχογραφήσεις καταγράφουν τις συνομιλίες της μηχανοδηγού της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας της Iryo με τον ελεγκτή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον σταθμό Ατότσα.

Η τρίτη αφορά την επικοινωνία του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας AVE, που ακολουθούσε, με τον ίδιο ελεγκτή και αναδεικνύει τα πιθανά λάθη στους χειρισμούς πριν από το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η οποία δημοσιοποίησε τις ηχογραφήσεις των συνομιλιών μεταξύ των μηχανοδηγών και των ελεγκτών, ο ελεγκτής δίνει εντολή στο AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω από την αμαξοστοιχία της Iryo, να συνεχίσει την πορεία του «κανονικά» και όχι με οπτική επιτήρηση, όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Την ίδια εντολή να συνεχίσει την πορεία της «κανονικά» φέρεται να λαμβάνει και η αμαξοστοιχία της Iryo. Ωστόσο, στις 08:48, μόλις πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, η μηχανοδηγός της Iryo επικοινώνησε εκ νέου με το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη. Κατά την επικοινωνία αυτή, ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να επανεκκινήσει το σύστημα της αμαξοστοιχίας και ότι «παρέμενε ακινητοποιημένη».

Η ανάρτηση της El País στο X με τις ηχογραφήσεις των επικοινωνιών:

Los audios muestran el error del responsable de Atocha. La maquinista del Iryo avisó a cinco minutos de la tragedia de que estaba detenida y no podía arrancar el tren. Y nadie frenó al AVE https://t.co/pHPN68sMPG pic.twitter.com/V6QyOHxh19 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Ο χαρακτηριστικός διάλογος

Στις ηχογραφημένες συνομιλίες, τις οποίες έχει στη διάθεσή της η El Pais η μηχανοδηγός ενημερώνει τον ελεγκτή.

Ελεγκτής: 6076, εδώ Ατότσα.

Μηχανοδηγός της Iryo: Καλησπέρα, το τρένο δεν μου επιτρέπει να κάνω επανεκκίνηση στο σύστημα LZB. Γι’ αυτόν τον λόγο παραμένω ακινητοποιημένη στο σήμα εισόδου.

Ελεγκτής: Εντάξει. Ελήφθη. Εάν αντιμετωπίσετε και άλλο πρόβλημα καλέστε μας.

Μηχανοδηγός της Iryo: Εντάξει, θα σας ξανακαλέσω.

Στη συνέχεια κλείνει το τηλέφωνο και ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στους συναδέλφους του στο κέντρο ελέγχου:

Ελεγκτής: Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Το 6076 έχει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Αυτός είναι με ένα meta 40 (δηλαδή χιλιόμετρα) μέχρι να μπορέσει να σταματήσει, μέχρι να σταματήσει.

Παρότι ο μηχανοδηγός δεν δήλωσε ποτέ ότι είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος, το κέντρο ελέγχου έδωσε στο άλλο τρένο άδεια να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, χωρίς να επιβάλει το όριο των 40 χλμ./ώρα, το οποίο προβλέπεται σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης.

Δεύτερος ελεγκτής: Περίμενε ένα λεπτό…

Ελεγκτής: Ναι αλλά δεν έφτανε στη διαδρομή. Είχε έναν meta 40 να συνεχίσει στο BSL. Δεν έχουμε αλλάξει. Έχουμε πρόβλημα στην Ούρδα.

Η Iryo υποστηρίζει ότι δεν έλαβε άδεια να συνεχίσει

Όμως, από την πλευρά της, η εταιρεία Iryo υποστηρίζει ότι είχε λάβει εντολή από το κέντρο ελέγχου της Adif, στον σταθμό Ατότσα, να επανεκκινήσει το σύστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας LZB.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της εταιρείας, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα El Mundo, η αμαξοστοιχία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος. Η διαδικασία αυτή, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, «διαρκεί αρκετά λεπτά». Ως εκ τούτου «δεν είχαμε άδεια να συνεχίσουμε την πορεία» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι είχε δοθεί εντολή σε ορισμένες από τις έξι αμαξοστοιχίες που είχαν ακινητοποιηθεί μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος σηματοδότησης να συνεχίσουν την πορεία τους. Ωστόσο, η Iryo υποστηρίζει ότι δεν έλαβε ποτέ τέτοια εντολή και ότι, για τον λόγο αυτό, διατήρησε την αμαξοστοιχία της ακινητοποιημένη.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κέντρο ελέγχου έδωσε εντολή στην αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE, η οποία δέκα λεπτά αργότερα συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία της Iryo, να «συνεχίσει την πορεία της με κανονική ταχύτητα».

Σύμφωνα με την εκδοχή της Iryo, η σύγκρουση σημειώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ η αμαξοστοιχία της βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος.

Οι επικοινωνίες που προηγήθηκαν της σύγκρουσης

Η El Mundo είχε ήδη αποκαλύψει ότι η αμαξοστοιχία της Iryo ειδοποίησε το κέντρο ελέγχου στις 08:38, ενημερώνοντας ότι το σύστημα LZB είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι παρέμενε ακινητοποιημένη μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Η διαδικασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, γινόταν «πάντοτε σε συντονισμό» με τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τη σιδηροδρομική κυκλοφορία από τον σταθμό Ατότσα.

Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μηχανοδηγών και του κέντρου ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας καταγράφονται τόσο στις αμαξοστοιχίες όσο και στο ίδιο το κέντρο ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι δύο εκδοχές δεν διαφέρουν απλώς μεταξύ τους, αλλά έρχονται σε ευθεία αντίθεση.

Η εκδοχή της Adif

Σύμφωνα με την εκδοχή της Adif, εξετάζοντας τις καταγραφές των επικοινωνιών και την αλληλουχία των συμβάντων, η αμαξοστοιχία της Iryo επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου στις 08:41 και έλαβε την εντολή να συνεχίσει την πορεία της «κανονικά». Πρόκειται, σύμφωνα με την Adif, για την ίδια εντολή που δόθηκε και στην αμαξοστοιχία AVE.

Η συγκεκριμένη οδηγία σήμαινε ότι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία της «κίνησης με οπτική επιτήρηση» (marcha a la vista), κατά την οποία η αμαξοστοιχία κινείται με μειωμένη ταχύτητα, ώστε ο μηχανοδηγός να μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως ενδεχόμενο πρόβλημα στη γραμμή και να αντιδράσει αναλόγως.

protothema.gr / iefimerida.gr