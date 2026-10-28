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Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην επαρχία Τολέδο, στην κεντρική Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά την τραγωδία στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, όπου τον Ιανουάριο του 2026 είχαν σκοτωθεί 46 άνθρωποι. Μέσα στην ίδια χρονιά, οι δύο συγκρούσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 114 ανθρώπους, επαναφέροντας στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

epa13337022 Emergency services work at the scene of a collision between two high-speed trains, Iryo and AVE, in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least 68 people have been killed in the accident, according to local authorities. EPA/CHEMA MOYA

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στον τόπο της τραγωδίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, με τις πρώτες ενδείξεις να στρέφουν την έρευνα προς το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

68 fallecidos en Toledo.



Un AVE y un Iryo han chocado esta mañana en Urda. Hay unos 80 heridos, 15 muy graves, y el balance puede subir.



Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el AVE tardó 17 minutos en recorrer 25 km hacia el Iryo, que estaba detenido.



A las 8:30… pic.twitter.com/VRU1m5Ojsl — José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) October 28, 2026

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία που έγιναν γνωστά το απόγευμα της Τετάρτης, οι τουλάχιστον 80 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 15 βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

epa13337014 Emergency services work at the scene of a collision between two high-speed trains, Iryo and AVE, in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least 68 people have been killed in the accident, according to local authorities. EPA/CHEMA MOYA

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις έρευνες στα κατεστραμμένα βαγόνια.

Το χρονικό της σύγκρουσης και τα 17 λεπτά που προκαλούν ερωτήματα

Όπως εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, περίπου στις 08:30 τοπική ώρα σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν συρμοί που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου. Όταν το σύστημα αυτό τίθεται εκτός λειτουργίας, η διαχείριση της κυκλοφορίας περνά σε χειροκίνητη λειτουργία, με την ευθύνη για τις σχετικές αποφάσεις να αναλαμβάνει το κέντρο ελέγχου.

epa13337128 Rescue team members with heavy machinery at the scene where two high-speed trains (AVE in Spanish symbols), one of Renfe and another of Iryo, that have crashed in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least 68 people have been killed in the accident, according to local authorities. EPA/ISMAEL HERRERO

Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργού, το κέντρο ελέγχου του ισπανικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (Adif) αποφάσισε στη συνέχεια να επιτρέψει την επανεκκίνηση των τρένων, παρότι ένας συρμός της εταιρείας Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος στη γραμμή, κοντά στην είσοδο του σταθμού της Ούρδα, και υπήρχε κόκκινη σηματοδότηση που απαγόρευε την επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει σε εκτενές της άρθρο η ισπανική εφημερίδα El Pais, η απόφαση ελήφθη χωρίς να τεθεί περιορισμός ταχύτητας για τον συρμό που θα συνέχιζε την πορεία του. Λίγο αργότερα, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στον ακινητοποιημένο συρμό της Iryo.

En los dos trenes siniestrados viajaban un total de 544 pasajeros (146 personas y un bebé en el Iryo y 397 viajeros en el AVE). Como resultado del impacto por alcance, tres vagones han descarrilado y han caído por el talud de la vía https://t.co/mfJubAFBH9 pic.twitter.com/ZhdQ4DM6By — THEME (@ThemeTheRealG) October 28, 2026

Ο Πουέντε ανέφερε ότι η βλάβη του LZB είχε οδηγήσει στην ακινητοποίηση τουλάχιστον έξι τρένων από τις 08:30. Στις 08:36, σύμφωνα με το χρονολόγιο που παρουσίασε, δόθηκε στον μηχανοδηγό του AVE άδεια να συνεχίσει την πορεία του. Ο συρμός διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα προτού συγκρουστεί με το τρένο της Iryo, στις 08:53.

🇪🇸 | TRAGEDIA EN ESPAÑA: Primeras imágenes minutos después del accidente de los trenes de pasajeros en Toledo. pic.twitter.com/93p5veFOxb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2026

Στο διάστημα των περίπου 17 λεπτών που μεσολάβησαν από την εντολή επανεκκίνησης έως τη σύγκρουση, δεν φαίνεται να υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση από το κέντρο ελέγχου, προκειμένου να αποτραπεί το δυστύχημα. Το γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως ο κίνδυνος και δεν δόθηκε εντολή ακινητοποίησης ή επιβράδυνσης του AVE αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας.

Οι δηλώσεις Πουέντε για το ανθρώπινο λάθος και τις ευθύνες του κέντρου ελέγχου

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε «ανεξήγητη», με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, την απόφαση να επιτραπεί στο AVE να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, ενώ υπήρχε άλλος συρμός ακινητοποιημένος στη γραμμή και η σχετική σηματοδότηση δεν επέτρεπε την επανεκκίνηση.

«Αυτή είναι η απόφαση που λαμβάνεται από το κέντρο ελέγχου και αυτή είναι η απαρχή του δυστυχήματος», δήλωσε ο Πουέντε, αναφερόμενος στην εντολή επανέναρξης της κυκλοφορίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το AVE όφειλε να παραμείνει ακινητοποιημένο και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, καθώς το κύκλωμα γραμμής εξακολουθούσε να είναι κατειλημμένο από το τρένο της Iryo, το οποίο παρέμενε σταματημένο κοντά στην είσοδο του σταθμού. Παράλληλα, η κόκκινη σηματοδότηση απαγόρευε την επανέναρξη της κυκλοφορίας υπό κανονικές συνθήκες.

«Η απόφαση να επανεκκινήσει η κυκλοφορία, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το συγκεκριμένο σύστημα, ανήκει στο κέντρο ελέγχου. Είναι οι εργαζόμενοι του κέντρου που αποφασίζουν να επιτρέψουν την επανέναρξη της πορείας, υπό συνθήκες που, από τη δική μας οπτική, είναι ανεξήγητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουν μεταφερθεί από κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πιθανό ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, ο Πουέντε δεν απέδωσε οριστικά το δυστύχημα σε συγκεκριμένη αιτία, επισημαίνοντας ουσιαστικά την ανάγκη να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο κέντρο ελέγχου κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της El País, ο ελεγκτής που φέρεται να έδωσε την εντολή βρίσκεται υπό ψυχολογική υποστήριξη και έχει νομική συνδρομή. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν βρισκόταν μόνος του στο κέντρο ελέγχου, αλλά είχε δίπλα του έναν βοηθό και έναν επόπτη. Κανείς από τους τρεις, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν φαίνεται να παρενέβη εγκαίρως ώστε να προειδοποιήσει για τον επικείμενο κίνδυνο, να ζητήσει την ακινητοποίηση του AVE ή να επιβάλει τη μείωση της ταχύτητάς του.

Το γιατί δεν έγινε αντιληπτή η επικίνδυνη κατάσταση, παρά τον χρόνο που μεσολάβησε, παραμένει αναπάντητο ερώτημα.

Η προειδοποίηση από την Iryo

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας αφορά την επικοινωνία του μηχανοδηγού της Iryo με το κέντρο ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η El País, ο μηχανοδηγός είχε ενημερώσει ότι ο συρμός του δεν μπορούσε να ξεκινήσει, καθώς αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα.

Όπως εξήγησε ο Πουέντε, η βλάβη του συστήματος LZB οδήγησε τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτές τις συνθήκες, η επανέναρξη της πορείας δεν μπορούσε να γίνει με τον συνήθη τρόπο, αλλά έπρεπε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Ο υπουργός επέμεινε ότι το AVE δεν έπρεπε να συνεχίσει, καθώς η γραμμή εξακολουθούσε να εμφανίζεται κατειλημμένη και η κόκκινη σηματοδότηση απαγόρευε τη διέλευση. Η έρευνα καλείται τώρα να αποσαφηνίσει γιατί δόθηκε η συγκεκριμένη εντολή, ποια δεδομένα είχε στη διάθεσή του το προσωπικό του κέντρου ελέγχου και γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση στα λεπτά που ακολούθησαν.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τα συστήματα ελέγχου και σηματοδότησης, καθώς και τη συνολική αλληλουχία των ενεργειών που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

Συνεχίζονται οι έρευνες για θύματα μέσα στα συντρίμμια

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ερευνούν τα κατεστραμμένα βαγόνια, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον θύματα και να ολοκληρωθεί η ανάσυρση των σορών. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οριστικό αριθμό νεκρών, ενώ η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης των επιβατών παραμένει σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, έχουν ενεργοποιηθεί ειδικά σημεία ενημέρωσης και υποστήριξης των οικογενειών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για την καταγραφή των θυμάτων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες και οι αρμόδιοι φορείς έχουν θέσει σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια διαχείρισης κρίσεων και υποστήριξης των θυμάτων.

iefimerida.gr / protothema.gr