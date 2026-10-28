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Η Όλγα Βασιλίεβα (Olga Vasilieva), 61 ετών, από τη Λεμεσό, απουσιάζει από την οικία της στη Μέσα Γειτονιά, από τις 23/10/2026, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 28/10/2026.

Η 61χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με μακριά ξανθά ίσια μαλλιά μέχρι τους ώμους και με γαλάζια μάτια. Η 61χρονη χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο με αριθμό εγγραφής TAP 409, μάρκας TOYOTA, μοντέλο RAV4, άσπρου χρώματος.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.