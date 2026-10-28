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ΤΕΛ ΑΒΙΒ – Κωστής Κωνσταντίνου

Με την καταμέτρηση των κανονικών ψηφοδελτίων να έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο. Κανένα από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προσωρινά αποτελέσματα, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, εκείνο του Γκάντι Άιζενκοτ 48 και τα αραβικά κόμματα 19. Το Λικούντ παραμένει πρώτο με 26 έδρες και το Γιασάρ δεύτερο με 21.

Εκκρεμεί, ωστόσο, η καταμέτρηση εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων διπλού φακέλου – η αρχική πρόβλεψη ήταν έως και 650 χιλιάδες το οποίο η εκλογική επιτροπή αναθεώρησε σε έως και 480 χιλιάδες – που μπορεί να μεταβάλει τους συσχετισμούς, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι θα ανατρέψει το αδιέξοδο.

Ποια είναι, όμως, τα επτά βασικά σενάρια για το παρακάτω;

Αυτοδυναμία Νετανιάχου

Το πρώτο ενδεχόμενο προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση του κυβερνητικού στρατοπέδου από τις ψήφους διπλού φακέλου. Με οκτώ επιπλέον έδρες θα έφτανε στις 61. Πρόκειται για μεγάλη μεταβολή σε σχέση με την υπάρχουσα εικόνα και κρίνεται ανέφικτο. Αναλυτές στο Ισραήλ εξηγούσαν χθες ότι η εμπειρία από προηγούμενες εκλογές δείχνει πως οι μετακινήσεις περιορίζονται συνήθως σε μία ή δύο έδρες, με τις αραβικές και τις υπερορθόδοξες παρατάξεις να υποχωρούν αναλογικά. Ο Ασάφ Σαπίρα, αναλυτής στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας, εκτιμά ότι το μπλοκ Νετανιάχου μπορεί να κερδίσει μία έδρα, χωρίς να μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνολικοί συσχετισμοί.

Προσέλκυση βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επιχειρήσει την προσέλκυση μεμονωμένων βουλευτών ή ολόκληρης παράταξης, με πιθανότερο πεδίο αναζήτησης τη δεξιά αντιπολίτευση. Θα απαιτούσε, ωστόσο, ανατροπή προεκλογικών δεσμεύσεων.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Νετανιάχου

Στο σενάριο αυτό, το Λικούντ θα συνεργαζόταν με τον Άιζενκοτ ή άλλες αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, ενδεχομένως αποκλείοντας τους ακραίους κυβερνητικούς εταίρους. Ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει μέχρι σήμερα κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Κυβέρνηση ενότητας υπό τον Άιζενκοτ

Αντίστροφη εκδοχή αποτελεί ένας ευρύς συνασπισμός με τη συμμετοχή του Λικούντ και πρωθυπουργό τον Άιζενκοτ. Αυτό θα προϋπέθετε είτε υποχώρηση του Νετανιάχου είτε σοβαρές εσωκομματικές ανακατατάξεις στο Λικούντ.

Συμφωνία εναλλαγής πρωθυπουργών

Μια ενδεχόμενη συμβιβαστική λύση θα ήταν η εκ περιτροπής πρωθυπουργία Νετανιάχου και Άιζενκοτ. Το σενάριο αναφέρεται στον ισραηλινό Τύπο, αλλά συναντά μεγάλες δυσκολίες, κυρίως ως προς τη σειρά διαδοχής και τους κυβερνητικούς εταίρους.

Κυβέρνηση μειοψηφίας Άιζενκοτ

Θα μπορούσε να σχηματιστεί με στήριξη ή ανοχή αραβικών κομμάτων. Με τους σημερινούς αριθμούς, η απλή αποχή τους δεν επαρκεί. Θα απαιτούνταν θετικές ψήφοι ή άλλες μεταβολές, τις οποίες απορρίπτουν σήμερα σημαντικοί δυνητικοί εταίροι του Άιζενκοτ. Το προηγούμενο της πανωλεθρίας του Μπένετ λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε πολιτικό της δεξιάς —και ενδεχομένως πέραν αυτής—: το 2021, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία με τη συμμετοχή του αραβικού κόμματος Ρά’αμ, έχασε μαζικά ψηφοφόρους και το κόμμα του διαλύθηκε. Ο ίδιος, μάλιστα, αποχώρησε από την πολιτική για κάποια χρόνια.

Νέες εκλογές

Εάν αποτύχουν οι διαδοχικές προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί ξανά στις κάλπες. Ο Νετανιάχου θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να αναλάβει νέα κυβέρνηση, στοιχείο που του προσφέρει πολιτικό πλεονέκτημα χρόνου.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα

Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον βουλευτή που κρίνει καταλληλότερο.

Δεν υποχρεούται να επιλέξει τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος. Ο πρώτος εντολοδόχος θα διαθέτει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης άλλων 14.

Ο Χέρτσογκ έχει ήδη καλέσει τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν ευελιξία, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.