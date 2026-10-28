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Χωρίς ξεκάθαρο νικητή ολοκληρώθηκαν την Τρίτη οι εκλογές στο Ισραήλ, καθώς τα επικαιροποιημένα exit polls αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών στρατοπέδων. Το αποτέλεσμα προμηνύει δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, με την πολιτική αβεβαιότητα να παραμένει και τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, με καταμετρημένο το 57,3% έως τις 07:58 το πρωί της Τετάρτης, το μπλοκ Νετανιάχου συγκεντρώνει 55 έδρες, έναντι 49 του αντι-Νετανιάχου μπλοκ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη καταμέτρηση, το μπλοκ του Ισραηλινού πρωθυπουργού έπεσε από τις 56 στις 55 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση παρέμεινε στις 49 έδρες.

Την ίδια ώρα, τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα και το Ραάμ, συγκεντρώνουν συνολικά 16 έδρες.

Το αντιπολιτευτικό στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 47 έδρες, ενώ τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα και το Ra’am, καταλαμβάνουν συνολικά τις υπόλοιπες 16 έδρες.



Η προσωρινή κατανομή στην Κνεσέτ των 120 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:



Μπλοκ Νετανιάχου: 55 έδρες



Μπλοκ Άιζενκοτ: 47 έδρες



Αραβικά κόμματα: 16 έδρες



Ο Νετανιάχου διατηρεί προβάδισμα έξι εδρών έναντι του αντιπολιτευτικού μπλοκ, ωστόσο χρειάζεται ακόμη 5 έδρες για να φτάσει στην πλειοψηφία των 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.



Κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25% παραμένουν το κόμμα των Εφέδρων με 2,7%, το People of Israel με 1,8% και το Charedi Public με 0,3%.



Η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ενσωματωθούν και οι ψήφοι των διπλών φακέλων, μεταξύ των οποίων εκείνες των στρατιωτών, γεγονός που ενδέχεται να μεταβάλει τους τελικούς συσχετισμούς.

Με τον κεντρώο συνασπισμό του Γκάντι Άιζενκοτ να υπολογίζεται πως θα εξασφαλίσει 52 έδρες και αυτόν της δεξιάς και της άκρας δεξιάς υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου 50, ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά βρίσκεται κοντά στον μαγικό αριθμό των 61 εδρών, ή αλλιώς την πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή των 120 εδρών.

Ακολουθούν τα τέσσερα κυριότερα πιθανά σενάρια



1. Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας

Μετά την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, σε μερικές ημέρες, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε κάποιον υποψήφιο, όποιον κρίνει πως έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει υποστήριξη από 61 μέλη της Κνέσετ.

Θα αρχίσουν έτσι διαπραγματεύσεις, κατά κανόνα μακροσκελείς και κοπιώδεις. Έπειτα από τις προηγούμενες εκλογές, το 2022, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χρειαστεί 58 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας.

Αν και το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι, για ακόμη μια φορά, το κόμμα που θα καταλάβει τις περισσότερες έδρες στην ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία (24 ως 25, κατά τις ως τώρα εκτιμήσεις), θεωρείται πως είναι αυτό που θα δυσκολευτεί περισσότερο να βρει συμμάχους πέρα από τους εταίρους του στην ακροδεξιά και τους υπερορθόδοξους.

Η συμμαχία του Γκάντι Άιζενκοτ, από την άλλη, θα μπορούσε να βασιστεί είτε σε ενδεχόμενες αποσκιρτήσεις από το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, είτε στις ψήφους βουλευτών αραβικών κομμάτων.

Οι δυο «λίστες» (παρατάξεις) των ισραηλινών αράβων αναμένεται να καταλάβουν αριθμό εδρών ρεκόρ στην Κνέσετ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα· υπολογίζεται πως μπορεί να φθάσουν τις 17 ως 18.

Η πολιτική ιστορία του Ισραήλ βρίθει ανατροπών, αποσκιρτήσεων κι άλλων απρόβλεπτων μεταστροφών, έτσι το σενάριο δημιουργίας νέου κυβερνητικού σχήματος δεν μπορεί να αποκλειστεί.

2. Κυβέρνηση μειοψηφίας

Αν, όπως προεξοφλείται, κανένα από τα δυο βασικά στρατόπεδα δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει τις 61 έδρες, θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας, με την υποστήριξη μελών του κοινοβουλίου κατά περίπτωση.

Σε αυτή περίπτωση, οι δυο λίστες των ισραηλινών αράβων θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.

Η παράταξη Ραμ του Μανσούρ Αμπάς (πιστώνεται ως και 7 έδρες) έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον συνασπισμό του Γκάντι Άιζενκοτ· η Ενωμένη Λίστα διαβεβαίωσε επίσης πως θα μπορούσε να προσφέρει «δίχτυ ασφαλείας» σε οποιοδήποτε σχήμα διώξει τον κ. Νετανιάχου από την εξουσία.

Ωστόσο οι κυριότερες μορφές του συνασπισμού της αντιπολίτευσης φάνηκαν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, να διστάζουν να υποστηρίξουν δημόσια τέτοια υπόθεση εργασίας, εξαιτίας της εχθρότητας μεγάλου μέρους του εβραϊκού εκλογικού σώματος έναντι οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με παρατάξεις των ισραηλινών αράβων.

Ο κ. Νετανιάχου τα γνωρίζει καλά όλ’ αυτά, κι ήταν φυσικό κι επόμενο το ότι επικέντρωσε την εκστρατεία του στην καταγγελία της πιθανής συνεργασίας του συνασπισμού του κ. Άιζενκοτ και αραβικών παρατάξεων, που παρουσίασε ως συμμαχία «της αριστεράς και των Αδελφών Μουσουλμάνων», φιλοτεχνώντας πίνακα με μελανά χρώματα, βλέποντας απειλή για την ίδια την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ.

3. Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Εκ πρώτης όψεως, αυτή η υπόθεση φαντάζει ακόμη πιο απίθανη, με δεδομένη την ακραία πόλωση στην πολιτική σκακιέρα του Ισραήλ. Μολαταύτα, σχολιαστές αναφέρονται συχνά στο ενδεχόμενο συνεργασίας των λεγόμενων «σιωνιστικών» κομμάτων — εξαιρουμένων των αραβικών παρατάξεων κι αυτών των υπερορθόδοξων εβραίων.

Δημοσκόπηση που είχε δημοσιευθεί στα μέσα Οκτωβρίου υπέδειξε ότι το 55% των πολιτών του Ισραήλ θα προτιμούσε κυβέρνηση εθνικής ενότητας παρά νέες εκλογές αν δεν αναδεικνυόταν καθαρός νικητής χθες.

Το σενάριο αυτό έχει πρόσφατο προηγούμενο: το 2020, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο κεντρώος Μπένι Γκαντς είχαν –παρά την βαθιά έχθρα τους– κλείσει συμφωνία που προέβλεπε πως θα μοιράζονταν την εξουσία, έπειτα από τρεις εκλογικές διαδικασίες μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους. Η συμφωνία προέβλεπε πως θα ασκούσαν εκ περιτροπής το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η διευθέτηση τελικά κατέρρευσε πριν κλείσει χρόνο, πυροδοτώντας νέα καταφυγή στις κάλπες.

Μέσα ενημέρωσης σημείωναν τις τελευταίες ημέρες ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εργαζόταν στους διαδρόμους για να επιδιώξει προσέγγιση ανάμεσα στους κ.κ. Νετανιάχου και Άιζενκοτ, τονίζοντας πως πρέπει να αποφευχθεί νέα πολιτική παράλυση.

Ωστόσο η υπόθεση αυτή απορρίπτεται κατηγορηματικά κι από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα, ειδικά τη συμμαχία της αντιπολίτευσης, η οποία μετέτρεψε τις χθεσινές εκλογές σε δημοψήφισμα εναντίον του απερχόμενου πρωθυπουργού.

4. Αδιέξοδο και νέες εκλογές

Αν ουδείς εκ των υποψηφίων καταφέρει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι θα κληθούν ξανά στις κάλπες.

Στη χώρα είχαν διεξαχθεί τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ του Απριλίου του 2019 και του Μαρτίου του 2021, εξαιτίας της ανικανότητας των πολιτικών δυνάμεων να συνεννοηθούν, να καταλήξουν σε κοινό πρόγραμμα με διάρκεια.

Όποιος υποψήφιος λάβει εντολή από τον πρόεδρο Χέρτσογκ θα έχει καταρχήν 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με πιθανή παράταση 14 ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να κινηθούν άλλες διαδικασίες, πριν από την ενδεχόμενη νέα διάλυση της Κνέσετ.

Τυχόν νέα προεκλογική εκστρατεία θα βύθιζε σε περαιτέρω πολιτική αστάθεια τη χώρα, που παραμένει σημαδεμένη από τις συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τους περιφερειακούς πολέμους.

Εν αναμονή, ο κ. Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Ο ρόλος του προέδρου και η πρώτη εντολή

Μετά την παράδοση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Χέρτσογκ θα καλέσει στο προεδρικό μέγαρο της Ιερουσαλήμ εκπροσώπους όλων των κομμάτων που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, προκειμένου να προτείνουν το πρόσωπο που επιθυμούν για πρωθυπουργό.

Τα κόμματα μπορούν να υποδείξουν τον Νετανιάχου, τον Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ και πρώην αρχηγό του στρατού, ή άλλο πρόσωπο. Μπορούν επίσης να μην προτείνουν κανέναν.

Ο πρόεδρος αναθέτει την εντολή στον υποψήφιο που κρίνει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση, συνεκτιμώντας την κοινοβουλευτική στήριξη που συγκεντρώνει και το μέγεθος του κόμματός του.

Σύμφωνα με την ανάλυση, με βάση την αρχική εικόνα ο Άιζενκοτ φαίνεται πιθανότερο να λάβει την πρώτη εντολή. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί δεδομένο, ενώ το Λικούντ του Νετανιάχου προβλέπεται να παραμείνει το μεγαλύτερο κόμμα.

Η πρωτιά σε έδρες δεν εγγυάται την πρωθυπουργία. Το 2021, ο Ναφτάλι Μπένετ ανέλαβε πρωθυπουργός παρότι το κόμμα του διέθετε μόλις επτά έδρες, έναντι 30 του Λικούντ.

Ο υποψήφιος που λαμβάνει την εντολή έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως και 14 ημερών. Εάν αποτύχει, ακολουθεί νέος γύρος διαβουλεύσεων για ανάθεση εντολής. Αν αποτύχουν και οι επόμενες προσπάθειες, περιλαμβανομένου ενός τελικού σταδίου 21 ημερών στην Κνεσέτ, η χώρα οδηγείται ξανά στις κάλπες.

Οι διαπραγματεύσεις για υπουργεία και προϋπολογισμούς

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός καλείται να συμφωνήσει με τους πιθανούς εταίρους σε ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα και στην κατανομή της εξουσίας.

Στόχος είναι η συγκρότηση συνασπισμού τουλάχιστον 61 βουλευτών. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιωχθεί κυβέρνηση μειοψηφίας, με πρόσθετη κοινοβουλευτική στήριξη από κόμματα που δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν.

Σε αυτή τη διαδικασία, τα μικρότερα κόμματα επιχειρούν να εξασφαλίσουν υπουργεία, έλεγχο κονδυλίων και χρηματοδότηση για τις κοινότητες και τους θεσμούς που εκπροσωπούν.

Κεντρικό ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει η στρατιωτική θητεία δεκάδων χιλιάδων υπερορθόδοξων ανδρών, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.

Τα κόμματα του μπλοκ Άιζενκοτ έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη στράτευσής τους. Αντίθετα, τα υπερορθόδοξα κόμματα Σας και Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά ζητούν νομοθετική κατοχύρωση της απαλλαγής.

Το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός, που ανήκει στο στρατόπεδο Νετανιάχου, υποστηρίζει τη στράτευση των υπερορθόδοξων, αλλά μέσω διαπραγμάτευσης με τα κόμματά τους και όχι με επιβολή.

Το εμπόδιο της συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα

Η στάση απέναντι στα αραβικά κόμματα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Παραδοσιακά, τα κόμματα αυτά παρέμεναν εκτός κυβέρνησης, επιδιώκοντας μέσα από τις διαβουλεύσεις χρηματοδότηση για υποδομές και υπηρεσίες στις αραβικές κοινότητες.

Το Ράαμ του Μανσούρ Αμπάς επιθυμεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση χωρίς τον Νετανιάχου, όπως είχε πράξει το 2021. Σύμφωνα με την ανάλυση, στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου του βρίσκεται ο Γιοάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας και σιωνιστής.

Ωστόσο, κόμματα του στρατοπέδου Άιζενκοτ έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβερνητικό συνασπισμό με αραβικά κόμματα, δυσκολεύοντας την εξασφάλιση πλειοψηφίας.

Οι διαφωνίες για το Παλαιστινιακό

Πρόσθετο σημείο τριβής αποτελεί η πολιτική έναντι των Παλαιστινίων.

Οι δεξιοί εταίροι του Νετανιάχου υποστηρίζουν την επέκταση των ισραηλινών οικισμών και επιδιώκουν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, οι θέσεις διαφέρουν σημαντικά.

Οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν, που προέκυψαν από τη συνένωση των Εργατικών και του αριστερού Μερέτζ, υποστηρίζουν συνομιλίες με τους Παλαιστινίους για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Αντίθετα, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν του Γισραέλ Μπεϊτένου, καθώς και οι Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ του Μπεγιάχαντ, απορρίπτουν την παλαιστινιακή κυριαρχία μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι διαφορές αυτές, σε συνδυασμό με την απουσία καθαρής πλειοψηφίας, προμηνύουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική κατεύθυνση του Ισραήλ.

iefimerida skai.gr