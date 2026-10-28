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Όλο και πληθαίνουν τα παράπονα γονέων για το γεγονός ότι δεν μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος των Ολοήμερων Σχολείων στα οποία φοιτούν, ούτως ώστε να τα μεταφέρουν ακόμα και σε προγράμματα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους.

Το θέμα απασχόλησε επιδερμικά την επιτροπή Παιδείας της Βουλής την περασμένη εβδομάδα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των προβλημάτων των Ολοήμερων Σχολείων, στην παρουσία και του προέδρου του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου Μενεού, στο οποίο δέκα παιδιά εγκατέλειψαν το Ολοήμερο γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Την απαγόρευση δηλαδή του σχολείου στους γονείς να παραλαμβάνουν τα παιδιά ακόμα και δέκα λεπτά πιο νωρίς.

Πρόκειται όμως για ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο σχολείο, καθώς ο «Φ» δέχθηκε παράπονα από γονείς παιδιών και άλλων σχολείων, οι οποίοι εξήγησαν πως ο λόγος που θέλουν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους λίγο νωρίτερα (είτε από τις 15:05 είτε από τις 16:00 που έχουν δηλώσει) είναι διότι παρακολουθούν σημαντικά προγράμματα για την ανάπτυξή τους (π.χ. λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κ.λπ.).

Η άρνηση ικανοποίησης αυτού του αιτήματος έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν να φτάνουν στα μαθήματα και συνεδρίες τους, ενώ οι γονείς καλούνται να καταβάλλουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Μάλιστα, όπως μας αναφέρθηκε σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά δεν αντιμετώπιζαν το πρόβλημα αυτό όταν φοιτούσαν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα, μας λέχθηκε ότι μπορούν να προσκομίσουν στο σχολείο όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα προγράμματα αυτά ώστε να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος που θέλουν να τα παραλαμβάνουν λίγο πιο νωρίς.

Πάντως, όταν έγινε αναφορά στην επιτροπή Παιδείας, από πλευράς Υπουργείου αναφέρθηκε ότι σχετική άδεια δίνεται στις περιπτώσεις που παιδιά αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και πρέπει να κάνουν θεραπείες, ενώ τονίστηκε ότι δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση στο σχολείο εάν δύο, τρεις, πέντε γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους σε διαφορετική ώρα. Επίσης, τονίστηκε ότι ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου δεν είναι φύλαξη παιδιών αλλά έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να τηρείται.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, για το θέμα αυτό, ανέφερε στον «Φ» ότι υπάρχουν πολλές αναφορές γύρω από αυτό το ζήτημα. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία προέβη σε εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας από του χρόνου να δώσει άλλη μία επιλογή ώρας στους γονείς για να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η εισήγηση αφορά εκτός των ωρών 15:05 και 16:00 και τις 14:30.

Σχετικά με την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι γονείς και τα παιδιά στις περιπτώσεις που πρέπει.