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Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει αρκετές αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο σύντομης αλλά ιδιαίτερα σφοδρής στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο αμερικανικός στρατός μεταφέρει μια πυροβολαρχία του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot από το Τέξας, προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνά του στην περιοχή. Παράλληλα, απομακρύνει στρατιωτικό προσωπικό από βάσεις που θεωρούνται ευάλωτες σε πιθανά ιρανικά πλήγματα.

Οι κινήσεις αυτές, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, αποτελούν ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ προετοιμάζονται για έναν νέο γύρο στρατιωτικών συγκρούσεων με το Ιράν.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι δεν σχολιάζει «ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια που μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προετοιμασίες εντάσσονται σε έναν ευρύτερο στρατιωτικό σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πιθανούς στόχους ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και οπλικά συστήματα. Σκοπός μιας ενδεχόμενης νέας επιχείρησης θα ήταν να περιοριστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και να αυξηθεί η πίεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την εξαπόλυση νέων πληγμάτων, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

protothema.gr