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Ίσως μια ημέρα η Βενεζουέλα γίνει η 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών προέβλεψε -ή ίσως ευχήθηκε- ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ομιλία του ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στος 3 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «ίσως κάποια ημέρα, σύντομα, η Βενεζουέλα θα γίνει μια ευημερούσα 51η Πολιτεία. Ας την κάνουμε την 51 Πολιτεία!».

Trump on Venezuela: "Maybe someday soon it will become a prosperous 51st state. Let's make it the 51st state!" pic.twitter.com/hXLRtqYXgI October 27, 2026

Επιπλέον, είπε ότι «πανηγυρίζουμε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πετρελαίου. Στον νικητή ανήκει και η λεία, σωστά; Χάρη στη μεγάλη μας νίκη στον πρόσφατο πόλεμο με τη Βενεζουέλα».

Trump: "We're celebrating the greatest oil victory in history. To the victor belong the spoils, right? Thanks to our big victory in our recent war with Venezuela … " pic.twitter.com/ErEEWM697T — Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2026

Στο πρόσφατο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολούταν συχνά με τον Καναδά, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ πολύ συχνά μιλούσε εγκαωμιαστικά για την «νίκη στη Βενεζουέλα» και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.

protothema.gr