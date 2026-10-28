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Ίσως μια ημέρα η Βενεζουέλα γίνει η 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών προέβλεψε -ή ίσως ευχήθηκε- ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ομιλία του ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στος 3 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «ίσως κάποια ημέρα, σύντομα, η Βενεζουέλα θα γίνει μια ευημερούσα 51η Πολιτεία. Ας την κάνουμε την 51 Πολιτεία!».
Επιπλέον, είπε ότι «πανηγυρίζουμε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πετρελαίου. Στον νικητή ανήκει και η λεία, σωστά; Χάρη στη μεγάλη μας νίκη στον πρόσφατο πόλεμο με τη Βενεζουέλα».
Στο πρόσφατο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολούταν συχνά με τον Καναδά, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ πολύ συχνά μιλούσε εγκαωμιαστικά για την «νίκη στη Βενεζουέλα» και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.