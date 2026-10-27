Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Επιθέσεις εναντίον δύο σημαντικών στόχων στη Σαουδική Αραβία υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθι, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το υπουργείο Άμυνας της χώρας, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου στο Ρας Τανούρα. Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Τρίτης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέφερε ότι η οργάνωση «στόχευσε το υπουργείο Άμυνας (…) στην πρωτεύουσα του σαουδαραβικού εχθρού με βαλλιστικό πύραυλο», υποστηρίζοντας ότι «ο πύραυλος έφτασε στον στόχο του».

Houthi rebels have struck the Saudi Ministry of Defense, airports, and oil facilities in the country. pic.twitter.com/eIUJlvRIy3 October 22, 2026

Από την πλευρά τους, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή, ενώ το απόγευμα της Τρίτης οι αρχές Πολιτικής Προστασίας εξέδωσαν για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα.

Drone έπληξε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας

Ο Γιαχία Σάρι δήλωσε επίσης ότι οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα του βασιλείου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «το χτύπημα ήταν ακριβές».

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό.

BREAKING: ANSAR ALLAH SPOX YAHYA SAREE ANNOUNCES SUCCESSFULLY TARGETING ABHA AIRPORT WITH DRONES



“By the grace of God, our armed forces were able to target Abha International Airport with a drone, and the strike was precise, leading to the disruption of air traffic at the… pic.twitter.com/DdnpOsVtFE October 27, 2026

Στο στόχαστρο και το διυλιστήριο Ρας Τανούρα

Παράλληλα, οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το διυλιστήριο πετρελαίου Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

Το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει διυλιστήριο με δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, καθώς και τερματικό σταθμό πετρελαιοφόρων.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση. Ωστόσο, το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στον τερματικό σταθμό του Ρας Τανούρα.

Το διυλιστήριο είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν, ως προληπτικό μέτρο.

Η σημασία των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διέρχεται από δύο βασικά λιμάνια: το Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, και το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τα δύο έχουν δεχθεί επιθέσεις από τους Χούθι στο παρελθόν.

Επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθηκαν σε δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Νατζράν και σε αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων επιθέσεων από τις σαουδαραβικές αρχές.

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι απέκρουσε την προέλαση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ από τα νότια.

🇾🇪 Footage of close combat in the desert of Al-Jawf province, Yemen, posted by a tribe opposing the Houthi Ansarullah Islamic terrorists.



As of late October 2026, a war of attrition continues in Al-Jawf. Houthi attempts to build on earlier gains have failed. They are now holding… pic.twitter.com/zqcx2eTMjF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 27, 2026

Το στενό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς διεθνώς, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

iefimerida.gr