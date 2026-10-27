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Επιθέσεις εναντίον δύο σημαντικών στόχων στη Σαουδική Αραβία υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθι, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το υπουργείο Άμυνας της χώρας, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου στο Ρας Τανούρα. Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Τρίτης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέφερε ότι η οργάνωση «στόχευσε το υπουργείο Άμυνας (…) στην πρωτεύουσα του σαουδαραβικού εχθρού με βαλλιστικό πύραυλο», υποστηρίζοντας ότι «ο πύραυλος έφτασε στον στόχο του».
Από την πλευρά τους, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ.
Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή, ενώ το απόγευμα της Τρίτης οι αρχές Πολιτικής Προστασίας εξέδωσαν για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα.
Drone έπληξε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας
Ο Γιαχία Σάρι δήλωσε επίσης ότι οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα του βασιλείου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «το χτύπημα ήταν ακριβές».
Η Σαουδική Αραβία δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό.
Στο στόχαστρο και το διυλιστήριο Ρας Τανούρα
Παράλληλα, οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το διυλιστήριο πετρελαίου Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.
Το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει διυλιστήριο με δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, καθώς και τερματικό σταθμό πετρελαιοφόρων.
Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση. Ωστόσο, το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στον τερματικό σταθμό του Ρας Τανούρα.
Το διυλιστήριο είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν, ως προληπτικό μέτρο.
Η σημασία των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διέρχεται από δύο βασικά λιμάνια: το Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, και το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τα δύο έχουν δεχθεί επιθέσεις από τους Χούθι στο παρελθόν.
Επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ
Οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθηκαν σε δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Νατζράν και σε αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων επιθέσεων από τις σαουδαραβικές αρχές.
Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι απέκρουσε την προέλαση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ από τα νότια.
Το στενό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς διεθνώς, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.