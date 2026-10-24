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Συναγερμός σήμανε στη Σαουδική Αραβία μετά την πτώση συντριμμιών κοντά στις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, έπειτα από την αναχαίτιση πυραύλων που, σύμφωνα με το Ριάντ, εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Ριάντ, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν και ένα μέρος των συντριμμιών τους έπεσε στο Ουάντι Μουγάμας, κοντά στη Μέκκα.

Οι Χούθι ωστόσο διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τις ιερές πόλεις και επιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

#Saudi civil defense intercepts two #Iran-backed Houthi missiles in the holy Mecca-Medina region. The debris seen in these photos fell less than 20 km from the Kaaba 🕋 holy complex in Meccapic.twitter.com/6L4YRoDZ57 https://t.co/t6lkKse3ON — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) October 24, 2026

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ άλλων στόχοι ήταν μια εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το διυλιστήριο πετρελαίου του Ραμπίγ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ.

#Saudi Civil Defense:



Interception of Two Ballistic Missiles Results in Missile Fragments Falling in Wadi Al-Mughammas in #Makkah, While Interception Debris Lands in Al-Nuzha District in #Jeddah, Wadi Jalil in #Taif, and Masturah in #Rabigh#AlEkhbariyaEN https://t.co/1trzcIAdeF October 24, 2026

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί είπε ότι μπήκαν στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στην Νταμάμ, το αεροδρόμιο της Νατζράν και μια αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ. Επίσης, χτυπήθηκαν το αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης και εγκαταστάσεις άντλησης αργού.

protothema.gr