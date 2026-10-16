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Στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθι βρέθηκε την Πέμπτη το προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ, στο Άντεν της Υεμένης, έπειτα από επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που άφησε πίσω της τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 16 τραυματίες. Το κτήριο στεγάζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, ενώ οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Υεμένης, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο μέλη της προσωπικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν ένα στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος.

❗Húsíové zaútočili na prezidentský palác Al-Maášik v jemenském Adenu, informovala agentura SABA.



Při útoku zahynuli dva členové ochranky. Premiér a členové vlády, kteří se v paláci nacházeli, vyvázli bez zranění. pic.twitter.com/gegZWfjDhU — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) October 15, 2026

Ο υπουργός Υγείας της Υεμένης, Κάσιμ Μοχάμεντ Μπουχαϊμπέχ, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στο συγκρότημα, το οποίο αποτελεί βασικό χώρο εργασίας για υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Πληροφοριών της κυβέρνησης, διευκρινίστηκε ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς μετά την επίθεση.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά της κυβέρνησης της Υεμένης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης», στο πλαίσιο της πολυετούς σύγκρουσης με τους Χούθι.

10/15 SAUDI/YEMEN WAR ANALYSIS: Over the last few days, we have seen very significant strikes from Ansar Allah that shows an increasing level of confidence in their capability, and decreasing confidence in Saudi military competency.



Throughout the day today, there has been a… pic.twitter.com/9x5mFrcnpJ — Brett Erickson (@BrettErickson28) October 15, 2026

Χούθι: «Κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί νόμιμο στόχο»

Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική τους για πλήγματα εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

«Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση της Υεμένης δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο προεδρικό συγκρότημα.

Σε δίκη του ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και drones, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία της κυβέρνησης ή τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Προειδοποιήσεις για επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Η επίθεση στο προεδρικό μέγαρο σημειώθηκε λιγότερο από μία ώρα αφότου οι Χούθι επανέλαβαν τις προειδοποιήσεις τους ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλή.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα να απαντήσουν με ανάλογα πλήγματα στις συνεχιζόμενες σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τους Χούθι, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 65 αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Υεμένης κατά το προηγούμενο 24ωρο, με στόχους την πρωτεύουσα Σαναά και αρκετές ακόμη επαρχίες.

Το υπουργείο Υγείας που επικαλούνται οι αντάρτες ανέφερε ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου, οι σαουδαραβικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο 120 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 307. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, γυναίκες και παιδιά αποτελούν περίπου το 60% των θυμάτων.

Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε τη δολοφονία υψηλόβαθμου διοικητή των Χούθι

Την ίδια ημέρα, ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές των Χούθι, γνωστό ως «Αμπού αλ Φαντλ αλ Χαντραμί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συγκεκριμένος διοικητής ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων βαλλιστικών πυραύλων και drones της οργάνωσης και συγκαταλεγόταν στα υψηλότερα κλιμάκια της στρατιωτικής ηγεσίας της.

Ο στρατός της Υεμένης υποστήριξε επίσης ότι ο αλ Χαντραμί είχε λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση στο Ιράν.

Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι διαθέτουν προηγμένα όπλα και απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι, μεταξύ των οποίων και τα πλήγματα με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, αποδεικνύουν την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η οργάνωση για τη Σαουδική Αραβία, την περιφερειακή ασφάλεια και τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν αποκτήσει προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες με τη βοήθεια περιφερειακών παραγόντων.

Όπως υποστήριξε, έχουν εξελιχθεί στην «πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους, επιθετικά drones, drones αυτοκτονίας και ταχύπλοα σκάφη παγιδευμένα με εκρηκτικά».

Ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Χούθι και την εξουδετέρωση των πηγών υποστήριξης της πολεμικής τους προσπάθειας, με σεβασμό, όπως ανέφερε, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones πάνω από τη Σαουδική Αραβία

Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη, ο συνασπισμός υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλαπλές εναέριες απειλές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα drone πάνω από την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, ένας πύραυλος κρουζ στην περιοχή της Μεδίνας, στα δυτικά, και ακόμη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ανατολική Επαρχία.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα και τις τιμές των καυσίμων, καθώς οι Χούθι στοχοποιούν ολοένα συχνότερα αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και θαλάσσιες μεταφορές.

Τραμπ: Οι Χούθι προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου πριν από τις αμερικανικές εκλογές

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθι ότι επιχειρούν σκόπιμα να προκαλέσουν αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από τη νέα κλιμάκωση των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Είχαν παραμείνει σιωπηλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα εμφανίστηκαν ξανά, πιθανότατα κατόπιν εντολής του Ιράν, χτυπώντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανότατα ενόψει των αμερικανικών εκλογών».

protothema.gr