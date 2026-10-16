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Πόση υποκρισία χωρά τελικά στην ευρωπαϊκή πολιτική; Η Τουρκία ζητά τώρα τα προϊόντα της να απολαμβάνουν μεταχείριση «Made in EU», με ισότιμη πρόσβαση στα οφέλη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Και δεν μιλάμε για ψίχουλα! Το 2025 οι τουρκικές εξαγωγές προς την ΕΕ έφτασαν τα €103,3 δισ. και το διμερές εμπόριο τα €217,6 δισ. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με την Άγκυρα, οι συναλλαγές αγγίζουν τα €55 δισ. ετησίως, ενώ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ελέγχουν το 75% της τουρκικής παραγωγής οχημάτων.

Πόση παραδοξότητα τελικά; Για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ επιβάλλει διαδοχικές κυρώσεις για να πλήξει οικονομικά τη Μόσχα. Με την Τουρκία, που εξακολουθεί να κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της, συζητά νέα εμπορικά προνόμια.

Φαίνεται πως η ευρωπαϊκή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο δοκιμάζεται όταν στη μέση μπαίνουν εμπορικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων.

Πετρ-Α