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Σαν να έχει ξεπηδήσει από τον φανταστικό κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» (The Lord of the Rings), ένα τοπίο στο Βιετνάμ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ταξιδιωτών από κάθε γωνιά του πλανήτη, χάρη στην ιδιαίτερη, παραμυθένια όψη του.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τουριστικό αξιοθέατο με μικροσκοπικά σπίτια, παραμυθένια μονοπάτια και ανθρώπους που υποδύονται τους Χόμπιτ έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς επισκέπτες να δηλώνουν πως αισθάνονται σαν να έχουν μεταφερθεί σε έναν φανταστικό κόσμο.

Το ιδιαίτερο αυτό μέρος ονομάζεται GOD Valley και βρίσκεται στην περιοχή Τα Νουνγκ, περίπου 17 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης Ντα Λατ, στην επαρχία Λαμ Ντονγκ στο Βιετνάμ.

Ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι

Μέσα σε μια καταπράσινη έκταση περίπου έξι εκταρίων, οι επισκέπτες συναντούν μικροσκοπικά σπίτια με κεκλιμένες στέγες, μικρές πόρτες, έπιπλα σε ανάλογες διαστάσεις και πολύχρωμους κήπους.

Το χωριό έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από τον φανταστικό κόσμο των Χόμπιτ, θυμίζοντας το κινηματογραφικό σκηνικό της Μέσης Γης από τις διάσημες ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Στα μικρά σπίτια παρουσιάζονται διαφορετικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η σιδηρουργία, η αρτοποιία και η χειροτεχνία, δημιουργώντας την αίσθηση ενός μικροσκοπικού χωριού που λειτουργεί σαν να έχει βγει από τις σελίδες ενός παραμυθιού.

Ωστόσο, η εμπειρία δεν περιορίζεται στα σκηνικά. Στον χώρο εργάζονται περίπου 15 άνθρωποι με νανισμό, οι οποίοι υποδύονται φανταστικούς χαρακτήρες, υποδέχονται τους επισκέπτες, φωτογραφίζονται μαζί τους και συμμετέχουν σε θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.

Η εμπειρία που εντυπωσιάζει τους ταξιδιώτες

Το GOD Valley έχει αρχίσει να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ξένους επισκέπτες, ενώ βίντεο από τον χώρο κυκλοφορούν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Πρόσφατα, ταξιδιώτες από το Καζακστάν περιέγραψαν την έκπληξή τους όταν γνώρισαν τους ανθρώπους που εργάζονται στο μικροσκοπικό χωριό. Όπως ανέφεραν, η φιλική υποδοχή και η θετική διάθεση των εργαζομένων αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της εμπειρίας τους.

Μάλιστα, ένας νεαρός Βρετανός ταξιδιώτης, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο κατά τη διάρκεια τετραήμερης εβδομάδας ταξιδιού του στο Βιετνάμ, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 17 εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με δημοσίευμα του VietnamNet.

🇻🇳 | Un “pueblo de Hobbits” de la vida real en Vietnam se está volviendo viral, con visitantes comparando el destino de cuento de hadas con algo sacado directamente de El Señor de los Anillos. pic.twitter.com/au2x9Ypq1x — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 29, 2026

Πέρα από την παραμυθένια εικόνα

Πίσω από την εντυπωσιακή τουριστική εικόνα, ωστόσο, υπάρχει και μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι άνθρωποι με νανισμό στο πλαίσιο της τουριστικής ψυχαγωγίας.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Vietnam News έθεσε το ζήτημα της εμπορευματοποίησης της σωματικής διαφορετικότητας, εξετάζοντας κατά πόσο η απασχόληση των εργαζομένων προσφέρει πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η εικόνα τους ως τουριστικό θέαμα.

Το GOD Valley αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, ένα ασυνήθιστο παράδειγμα θεματικού τουρισμού, που συνδυάζει τη φαντασία, τη φύση και την ψυχαγωγία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ταξιδιωτών που αναζητούν κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες τουριστικές διαδρομές του Βιετνάμ.

iefimerida.gr