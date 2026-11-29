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Τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους στην ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστου, με βροχές και κατά τόπους έντονες χαλαζοπτώσεις.

Στις περιοχές Σωτήρα, Παραλίμνι, Δερύνεια, Φρέναρος και Ξυλοφάγου παρατηρούνται ισχυρές καταιγίδες, με πολίτες να καταγράφουν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και να αναρτούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, λόγω έντονων των βροχοπτώσεων, στην περιοχή καταγράφονται προβλήματα και πλημμύρες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής η Δύναμη κλήθηκε να ανταποκριθεί σε 17 περιστατικά.

Έχουν συσταθεί συνεργεία από την Πυροσβεστική Διεύθυνση Αμμοχώστου. Ειδοποιήθηκε και η Πολιτική Άμυνα, η οποία αναμένεται να συνδράμει με δικά της συνεργεία. Για υποστήριξη ανταποκρίνεται και το εθελοντικό οργανωμένο σύνολο SupportCy με ένα όχημα και τρεις αντλίες άντλησης ομβρίων υδάτων ως επίσης και η ομάδα Blue Heart με ένα όχημα με μια αντλία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων αναμένεται χαλάζι και ενίσχυση των ανέμων.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τη Δευτέρα, όταν το καιρικό σύστημα «Άργος», το οποίο κινείται νοτιοανατολικά από την περιοχή της Πελοποννήσου, θα αρχίσει να επηρεάζει την Κύπρο. Τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει χειμωνιάτικο την Τρίτη και την Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση στα νοτιοανατολικά του νησιού επηρεάζει σήμερα την περιοχή, ενώ το καιρικό σύστημα με την ονομασία ARGOS και κέντρο στην Κρήτη, κινείται νοτιοανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά το νησί από αύριο Δευτέρα.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί και στα νότια και δυτικά παράλια νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως όμως σε παράλιες περιοχές και ενδεχομένως και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια, και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Μετά το μεσημέρι αλλά και το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Αργότερα τοπικά θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, ενώ σε καταιγίδα θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη ενώ σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.