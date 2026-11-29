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Από χθες το βράδυ, 14 μήνες πριν από τις εκλογές, οι Κύπριοι ψηφοφόροι γνωρίζουν τους δύο από τους τρεις βασικούς υποψηφίους που κληθούν να επιλέξουν τον Φεβράρη του 2028. Νίκος Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο πρώτος ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Όχι επειδή είναι καλύτερος αλλά επειδή ο δεύτερος δεν γνώριζε πώς να παίξει το εσωκομματικό παιγνίδι στον ΔΗΣΥ.

Ο Παμπορίδης είχε επικεντρωθεί στο να εξασφαλίσει την στήριξη επώνυμων στελεχών και σε εμφανίσεις σε ΜΜΕ. Κατάφερε να ταχθούν στο πλευρό του οι Χ. Γεωργιάδης, Κασουλίδης, Στ. Κυριακίδου, Ιωαννίδης… Επιχείρησε, ωστόσο, να προκαλέσει τον αντίπαλό του σε δημόσια αναμέτρηση αλλά μάταια. Ο Αβέρωφ ως το φαβορί, δεν είχε την παραμικρή ανάγκη να μπει σε αντιπαλότητα και να ρισκάρει το παραμικρό.

Κυρίως όμως, η ουσία σε εσωκομματικές αναμετρήσεις είναι τα απλά μέλη του κόμματος. Αυτούς τους γνώριζε σε μεγάλο βαθμό ο Αβέρωφ και σε αυτούς επικεντρώθηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο. Γύριζε από εθνικόφρων σωματείο σε τοπική ένωση του ΔΗΣΥ και συνάντησε χιλιάδες συναγερμικούς σε μια προσπάθεια να τους πείσει ότι αυτή τη φορά γνωρίζει την προδοσία και δεν πρόκειται να του γελάσουν.

Ακόμη και χθες, φρόντισε να πετάξει σχετική ατάκα: «Ο γέρος μου ελάλεν μου, αν σου γελάσουν μια φορά, να τους πεις μπράβο. Αν σου γελάσουν δεύτερη, στραβάρα στα μάθκια σου».

Μόνο που δεν προσμετρά το πιο ουσιαστικό: Ότι μια δεύτερη αποτυχία θα σημαίνει στραβάρα και στα μάτια ολόκληρου του ΔΗΣΥ. Με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Το πατατράκ του 2023, τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει η Πινδάρου. Ένα ενδεχόμενο δεύτερο τον Φεβράρη του 2028 μπορεί εύκολα ο καθένας να αντιληφθεί τι θα σημαίνει.

Μια ματιά στους αριθμούς βοηθά να γίνει αντιληπτό το τεράστιο ρίσκο το οποίο ανέλαβε από χθες ο ΔΗΣΥ. Ο άνθρωπος, που όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος απέτυχε να περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών, θα διεκδικήσει χωρίς κανένα κομματικό αξίωμα πλέον -και αυτό έχει σημασία στην προσπάθεια για κομματική συσπείρωση, ιδίως αν ο υποψήφιος συνοδεύεται και από δεδομένη αντιπάθεια μερίδας ωηφοφόρων- να περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών.

Είναι αδύνατο; Στην πολιτική όποιος παίρνει δογματικές θέσεις αυτού του τύπου, προφανώς, αγνοεί τι μας διδάσκει διαχρονικά η πολιτική: Ένα απλό γεγονός, μπορεί να αλλάξει δια μιας όσα για καιρό μπορεί να φαίνονταν σίγουρα. Τρανό παράδειγμα ήταν η δήλωση Βασιλείου στον πρώτο γύρο των εκλογών του 1993, που οδήγησε στην εκλογή Κληρίδη.

Όμως, επί του παρόντος, οφείλουμε να καταθέσουμε τις σκέψεις μας στη βάση των δεδομένων που υπάρχουν. Κοιτάζοντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2023 εντοπίζεται ο πρώτος εφιάλτης του Αβέρωφ. Είχε μείνει τρίτος με 23.550 ψήφους λιγότερες από τον Χριστοδουλίδη (ο νυν Πρόεδρος είχε λάβει 127.305 και ο Αβέρωφ 103.755).

Θεωρητικά ο αριθμός αυτός μπορεί να μην φαίνεται εξαιρετικά μεγάλος. Αναλύοντας, όμως, τα δεδομένα πρόκειται για δύσκολο έργο. Πρώτον, διότι ο Χριστοδουλίδης εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να συγκρατεί την μεγάλη πλειοψηφία των συναγερμικών ψήφων που είχε λάβει τότε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν ικανοποιήθηκαν από τη διακυβέρνησή του. Όμως, θεωρείται βέβαιο ότι μέσω της άσκησης της εξουσίας έχει ικανοποιήσει άλλους για διάφορους λόγους.

Παράλληλα, εκείνοι που το 2023 απέρριψαν τον Αβέρωφ, προφανώς, διότι διαφωνούσαν με τις πολιτικές του θέσεις ή δεν τον… γούσταραν γενικώς, είναι πολύ δύσκολο να άλλαξαν γνώμη αφού πρόκειται για τον ίδιο πολιτικό.

Επίσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διατηρεί ισχυρή πρόσβαση στα κόμματα του κέντρου που συμμετέχουν στην κυβέρνησή του. Μέρος αυτών των ψηφοφόρων μπορεί να τους έχει χάσει λόγω πολιτικής φθοράς. Όμως, με την εξουσία στα χέρια μπορεί να κάνει παιγνίδι τους επόμενους 14 μήνες και να παίρνει πολιτικές αποφάσεις που να ικανοποιήσουν διάφορες ομάδες της κοινωνίας.

Από την πλευρά του Αβέρωφ, αφέθηκε το προηγούμενο διάστημα να νοηθεί ότι προσβλέπει σε συνεργασία με Άμεση Δημοκρατία και Βολτ. Πλην, όμως, πρόκειται για κόμματα με εξαιρετικά χαλαρή κομματική συνοχή. Ακόμη και να εξασφαλίσει την στήριξη των ηγεσιών τους δεν σημαίνει ότι θα εξασφαλίσει και την στήριξη των ψηφοφόρων τους.

Τι συνεπάγεται για την υποψηφιότητα του Αβέρωφ; Ότι φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να εξασφαλίσει σημαντική έξωθεν στήριξη. Άρα, θα δώσει μάχη για να μεγιστοποιήσει την στήριξη των συναγερμικών ψηφοφόρων.

Μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ήδη έχει καταγραφεί η δημόσια δήλωση ενός πρωτοκλασάτου στελέχους (Γεωργιάδης) ότι δεν θα τον στηρίξει. Οι πληροφορίες φέρουν και άλλους να είναι αρνητικοί. Ακόμη και αν χάριν της κομματικής συνοχής δεν βγουν δημοσίως να το εκφράσουν, ενδέχεται να μην τον στηρίξουν ενεργά. Αυτό διαφαίνεται ακόμη πιο πιθανό στους απλούς ψηφοφόρους, όσο πιο μακριά αυτοί βρίσκονται από τον κομματικό πυρήνα.

Άλλωστε, το γεγονός ότι ένα στα τρία μέλη του κόμματος γύρισε χθες την πλάτη στις εκλογές λέει πολλά. Ουσιαστικά ήταν από τη μια μήνυμα απαξίωσης για όσα τραγελαφικά σημειώθηκαν τους προηγούμενους μήνες γύρω από την πρόωρη προεδρολογία. Από την άλλη, ερμηνεύεται και ως απόρριψη και των δύο υποψηφίων, οι οποίοι κουβαλούν από μια “αμαρτία” σχετιζόμενη με το ΑΚΕΛ στις προηγούμενες εκλογές.

Βεβαίως, κάποιος μπορεί να σταθεί σε μερικούς άλλους αριθμούς, οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να ανατρέψουν κάθε υπολογισμό. Όπως είναι οι 156.952 ψηφοφόροι της αποχής του 2023. Πλην, όμως, με το σκηνικό των υποψηφίων να διαφαίνεται το ίδιο με τότε, πολύ δύσκολα θα τους πείσουν να ενεργοποιηθούν το 2028.

Υπάρχουν ακόμη οι σχεδόν 20.000 ψηφοφόροι, οι οποίοι το 2023 ψήφισαν Αχιλλέα Δημητριάδη, Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και Γιώργο Κολοκασίδη. Ωστόσο, η φύση εκείνων των υποψηφιοτήτων ήταν τέτοια, ώστε δύσκολα όσοι τους ψήφισαν θα στραφούν στον Αβέρωφ.

Ακόμη, όμως, και αν θεωρηθεί ότι ανάμεσα στους προαναφερθέντες χώρους ο Χριστοδουλίδης έχει σημαντική απώλεια ψήφων σε σχέση με το 2023, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, που υπό τις περιστάσεις, μπορεί να αποβεί καθοριστικό κλειδί.

Λέγεται ΕΛΑΜ και μια ενδεχόμενη συνεργασία του με τον Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο (βεβαίως, ούτε αυτή είναι εύκολη) θα αποβεί δεύτερος και τρομερός εφιάλτης για ΔΗΣΥ και Αβέρωφ.

Είναι λοιπόν σαφές, ότι η χθεσινή ατάκα του Αβέρωφ ότι τα μέλη του ΔΗΣΥ εκλέγουν τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ουδόλως, στηρίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα. Είναι μεν μαραθώνιος ο δρόμος αλλά τα γρήγορα και ενθουσιώδη ξεκινήματα σε ένα μαραθώνιο, συνήθως αποβαίνουν καταστροφικά στο τέλος!