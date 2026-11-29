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Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του συστήματος υγείας της Κύπρου. Πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο έχει καταγραφεί και τεκμηριωθεί επανειλημμένα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε στενή συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), ο οποίος αποτελεί μέλος της, έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη τις σοβαρές επιπτώσεις της υποστελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Υπουργείου Υγείας, η έλλειψη εκτιμάται σε περίπου 600 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες των κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας και αποκατάστασης, για τα οποία οι νομοθετικές πρόνοιες στελέχωσης αναμένεται να τεθούν σύντομα σε εφαρμογή.

Ως αποτέλεσμα αυτής της οξείας έλλειψης, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αδυνατούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των αδειοδοτημένων κλινών τους, περιορίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης ασθενών και αυξάνεται η πίεση και η καταπόνηση του υφιστάμενου νοσηλευτικού προσωπικού.

Είναι παράδοξο, σε μια χώρα με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), να παραμένουν αναξιοποίητες νοσηλευτικές κλίνες λόγω έλλειψης προσωπικού. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν εξυπηρετεί ούτε τους ασθενείς ούτε τους εργαζομένους ούτε το ίδιο το σύστημα υγείας.

Η ΟΕΒ αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, για την ενίσχυση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, την προσέλκυση περισσότερων νέων στον κλάδο, την παροχή οικονομικών κινήτρων και χορηγιών για φοίτηση σε νοσηλευτικές σχολές, καθώς και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες. Πρόκειται για ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, οι ανάγκες στελέχωσης των νοσηλευτηρίων είναι άμεσες και πιεστικές.

Η αναμονή μέχρι την αποφοίτηση επαρκούς αριθμού ελληνόφωνων νοσηλευτών δεν αποτελεί απάντηση στις σημερινές ελλείψεις.

Συμπληρωματική λύση

Η εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες αποτελεί, συνεπώς, αναγκαία συμπληρωματική και μεταβατική λύση, μέχρι να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών από την εγχώρια αγορά εργασίας. Εάν υπήρχε επαρκής αριθμός διαθέσιμων και πρόθυμων να εργαστούν Κυπρίων νοσηλευτών, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν προσωπικό στο εξωτερικό.

Η αξιοποίηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των Κυπρίων νοσηλευτών, αλλά στην κάλυψη πραγματικών και τεκμηριωμένων αναγκών στελέχωσης.

Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού έχει επιφέρει, όπως είναι αναμενόμενο με βάση τη θεμελιώδη οικονομική αρχή της προσφοράς και της ζήτησης, σημαντική αύξηση των μισθών των νοσηλευτών στον ιδιωτικό τομέα. Η αυξημένη ζήτηση για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων νοσηλευτών έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των νοσηλευτηρίων για την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, οδηγώντας σε υψηλότερες απολαβές.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει η ΟΕΒ από ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός των νοσηλευτών, σταθμισμένος με βάση την κατανομή τους ανά έτη επαγγελματικής εμπειρίας, ανέρχεται σε περίπου €3.000. Συνεπώς, η απόδοση του προβλήματος της υποστελέχωσης αποκλειστικά στις μισθολογικές απολαβές δεν αποτυπώνει την πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Άλλωστε, ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού καταγράφονται και στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), όπου εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπάρχει ισχυρή συνδικαλιστική εκπροσώπηση και έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί απεργιακές κινητοποιήσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι το πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως μισθολογικό. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι επαγγελματικές επιλογές των εργαζομένων επηρεάζονται από ένα ευρύτερο σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών παραμέτρων, πέραν των μισθολογικών απολαβών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΒ έχει τοποθετηθεί επί του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Παρότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την ποσόστωση και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς ως προς την πρακτική αποτελεσματικότητά τους.

Η προτεινόμενη ποσόστωση 10% για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, για περίοδο δύο ετών, κρίνεται ιδιαίτερα περιοριστική, δεδομένων των τεκμηριωμένων ελλείψεων. Την ίδια ώρα, η στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων, που συμφωνήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και εφαρμόζεται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπει ποσοστώσεις 30% για επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση εργασίας και 50% για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση. Παράλληλα, προβλέπεται άδεια απασχόλησης διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δύο χρόνια.

Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα περίπου 2.300 νοσηλευτές και μαίες, μια ποσόστωση της τάξης του 10% αντιστοιχεί ενδεικτικά σε μόλις 230 θέσεις εργασίας για νοσηλευτές από τρίτες χώρες, την ώρα που οι καταγεγραμμένες ελλείψεις υπερβαίνουν τους 600 νοσηλευτές. Με απλά λόγια, ούτε τα μαθηματικά βγαίνουν.

Η γνώση της ελληνικής

Σε ό,τι αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η ΟΕΒ αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της για την στοιχειώδη επικοινωνία με τους ασθενείς και την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η απαίτηση υψηλού επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας πριν από την άφιξη των νοσηλευτών στην Κύπρο δυσχεραίνει σημαντικά την προσέλκυσή τους, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται ευρέως στο εξωτερικό. Η προτεινόμενη αναβάθμιση της γλωσσικής απαίτησης από το επίπεδο Α1, που ισχύει σήμερα, στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες δημιουργεί πρόσθετες πρακτικές δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των υφιστάμενων κενών.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΕΒ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση του επιπέδου Α1 ως αρχικής προϋπόθεσης γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά την άφιξη και εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με παράλληλη εφαρμογή συγκεκριμένων ασφαλιστικών δικλίδων για την προστασία των ασθενών και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, κατά την ανανέωση της άδειας εργοδότησης για επιπλέον δύο έτη, προτείνεται η υποχρεωτική επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ένα ρεαλιστικό και σταδιακό πλαίσιο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο επιτρέπει την άμεση κάλυψη των αναγκών στελέχωσης, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.