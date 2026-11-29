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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ονδούρα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με όχημα τύπου SUV και στη συνέχεια έπεσε σε γκρεμό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιφέρεια Κομαγιάγουα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οκτώ επιβάτες, τρεις άνδρες και πέντε γυναίκες.

Internacionales| Honduras: Accidente de autobús deja cuatro fallecidos y varios heridos



Al menos cuatro personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un choque entre un autobús de transporte Carolina y un vehículo particular en la Cuesta de la Virgen. La unidad cayó a… pic.twitter.com/ZqSMTzyk28 November 28, 2026

Το λεωφορείο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Transporte Carolina, είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ονδούρας, Τεγουσιγάλπα, με προορισμό την πόλη Λα Εσπεράνσα, η οποία βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

TRAGEDIA EN LA CUESTA DE LA VIRGEN: ACCIDENTE ENTRE BUS Y VEHÍCULO PARTICULAR DEJA CUATRO FALLECIDOS



🔴 Un accidente entre un vehículo particular y un bus de transporte Carolina habría dejado cuatro personas fallecidas en el sector de la Cuesta de la Virgen, según información… pic.twitter.com/hPdVf63QjT — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) November 28, 2026

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων και η πτώση του λεωφορείου στον γκρεμό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

protothema.gr