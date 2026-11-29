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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ονδούρα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με όχημα τύπου SUV και στη συνέχεια έπεσε σε γκρεμό.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιφέρεια Κομαγιάγουα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οκτώ επιβάτες, τρεις άνδρες και πέντε γυναίκες.
Το λεωφορείο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Transporte Carolina, είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ονδούρας, Τεγουσιγάλπα, με προορισμό την πόλη Λα Εσπεράνσα, η οποία βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων και η πτώση του λεωφορείου στον γκρεμό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.