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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει από χθες βράδυ τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έλαβε μια ισχυρή εντολή από τη συναγερμική κάλπη. Η οποία, βέβαια, σημαδεύτηκε από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των συναγερμικών στη διαδικασία. Μια παράμετρος που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εξίσωσης.

Από αύριο αρχίζει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος και, όπως σημείωσε χθες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, υποψήφιος και κομματική ηγεσία θα συναντηθούν για να ξεκινήσουν να ετοιμάζουν από κοινού το πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Μια αναφορά που ανοίγει και το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της πορείας του ΔΗΣΥ προς τις προεδρικές εκλογές, που έχει να κάνει με τη συνεργασία Πινδάρου – υποψηφίου και την κοινή τους πορεία προς την κάλπη. Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Ένα ακόμη σημείο αναφοράς από τη χθεσινή νύχτα και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Πινδάρου ήταν οι τοποθετήσεις του νικητή και του χαμένου της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, κάλεσε σε συστράτευση και ενότητα της παράταξης. «Σε θέλω δίπλα μου», είπε απευθυνόμενος στον Γιώργο Παμπορίδη. Είπε ακόμη πως δεν υπάρχουν νικητής και χαμένος και ότι μαζί θα συνθέσουν την πρόταση για τις προεδρικές εκλογές.

Στις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παμπορίδης αντιδρούσε με ένα φιλοφρονητικό χαμόγελο. Ενδεχομένως, να ήταν και ένα χαμόγελο αμηχανίας. Η γλώσσα του σώματός του έδειχνε να μη συμμερίζεται απόλυτα τον ενθουσιασμό και τις φιλοφρονήσεις του Αβέρωφ προς το πρόσωπό του.

Ο ίδιος ο Γιώργος Παμπορίδης είχε μιλήσει πρώτος, ως ο χαμένος της εκλογικής μάχης. Ευχαρίστησε το επιτελείο του και τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι’ αυτόν και… ευχήθηκε καλή τύχη στον Αβέρωφ Νεοφύτου και στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Μέχρι εκεί. Δεν έστειλε μήνυμα νίκης για τον ΔΗΣΥ, δεν μίλησε για ενότητα, δεν δήλωσε ετοιμότητα να σταθεί δίπλα στον υποψήφιο, ώστε όλοι μαζί να εργαστούν για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές.

Μια παρατήρηση για τα όσα διαδραματίστηκαν χθες, η οποία καταγράφεται και δεν μπορεί ασφαλώς να περάσει απαρατήρητη. Αυτό ίσως να αποτελεί και μια ένδειξη πως η επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ δεν είναι εύκολη.

Ο ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μέσα από τη δήλωσή του, έδειξε να παίρνει πάνω του την ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και του αποτελέσματος, λέγοντας πως είναι δική του ευθύνη να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μια αναφορά με την οποία απαντούσε και σε όσους θεωρούν πως ενδεχομένως ο ΔΗΣΥ να φορτωθεί ξανά μια εκλογική αποτυχία.

Έκανε, μάλιστα, και τα πρώτα πολιτικά ανοίγματά του, με κάλεσμα προς αριστερούς, κεντρώους και σοσιαλιστές, όπως είπε, να συστρατευθούν μαζί του για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις, με ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης.

Ένδειξη και αυτή της πρόθεσής του να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο πέραν του συναγερμικού, επιδιώκοντας να αντλήσει τη δυναμική που ψάχνει για να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ενδεχομένως και να καλύψει κενά και αδυναμίες που προκύπτουν από τις συναγερμικές απώλειες προς άλλες κατευθύνσεις.

Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου δύο είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Το πρώτο είναι να μπορέσει να συνενώσει τους συναγερμικούς και να επιτύχει υψηλό ποσοστό συσπείρωσης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις απώλειες προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι έχει ένα σταθερό ποσοστό στήριξης από το συναγερμικό ακροατήριο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι να καταφέρει να αποφύγει τις κακοτοπιές και την υπόσκαψη. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο.

Ένα ακόμη στοίχημα είναι κατά πόσο συνολικά η ηγεσία του κόμματος θα πιστέψει στην υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και θα εργαστεί σκληρά γι’ αυτήν. Μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, η Αννίτα Δημητρίου μιλούσε για πράγματα που λέχθηκαν και τους πλήγωσαν. Υπάρχουν ακόμη σκιές και αναπάντητα ερωτήματα για το τι προηγήθηκε της απόφασης της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από την εκλογική μάχη.

Υπάρχει, επίσης, η δεδηλωμένη θέση του Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου εάν είναι υποψήφιος, επειδή οι θέσεις του δεν απηχούν πλέον τις θέσεις του ΔΗΣΥ, ενώ στις τοποθετήσεις του έκανε λόγο για πολιτικό εκβιασμό της παράταξης από τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το πρόγραμμα και οι συνεργασίες

Από αύριο ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης του προγράμματος διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ανοίγει και ο κύκλος των επαφών για τις εκλογικές συνεργασίες. Υποψήφιος και κόμμα πρέπει να συμφωνήσουν κατά πόσο θα κάνουν από κοινού αυτές τις επαφές και με ποιες πολιτικές δυνάμεις. Θα υπάρξει διάλογος με όλους ή θα αποκλειστούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις;

Από εκεί και πέρα, η προεκλογική εκστρατεία είναι μακρά και σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει οι δύο πλευρές να εξετάσουν στην πορεία, εν αναμονή και της τελικής διαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού.