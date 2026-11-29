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Η επιτάχυνση των διαδικασιών στο κομμάτι που αφορά την αδειοδότηση ενός ακινήτου, αποτελεί κομβικό παράγοντα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για μείωση των τιμών, υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. «Το στεγαστικό πρόβλημα, δεν λύνεται μόνο με την ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος στην αγορά. Έχει σημασία τι είδους ακίνητα δημιουργείς και σε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είσαι σε θέση να τα διαθέτεις στην αγορά», τονίζουν οι επιχειρηματίες. Και αυτό, γιατί οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και κατ’ επέκταση στην ανέγερση ενός ακινήτου, αναπόφευκτα ανεβάζουν το κόστος του, μέρος του οποίου μετακυλίζεται στη συνέχεια στον τελικό αγοραστή.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Γιάννης Μισιρλής, ανέλυσε το πακέτο προτάσεων το οποίο διαβίβασε προ ημερών ο Σύνδεσμος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της μεταξύ τους συνάντησης. Όπως εξήγησε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των ακινήτων και ταυτόχρονα να υιοθετηθούν μηχανισμοί παρακολούθησης της πορείας ενός έργου. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μισιρλή, θα βοηθήσει από τη μια στη μείωση του κόστους των ακινήτων και ταυτόχρονα θα δώσει μια καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες της αγοράς. Αυτή τη στιγμή, τόνισε, γνωρίζουμε για παράδειγμα, πόσες άδειες οικοδομής εκδίδονται. Όμως από εκεί και πέρα, δεν γνωρίζουμε την πορεία, ούτε και την κατάληξη του έργου. Η άδεια εκδόθηκε, αλλά το ακίνητο έχει διατεθεί στην αγορά; Και πότε; Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συγκεντρωθούν κάτω από μια στέγη, ώστε να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε όλα τα στάδια ενός έργου, σημείωσε ο κ. Μισιρλής. Ιδανικά, οι ΕΟΑ θα έπρεπε να είχαν τους μηχανισμούς συλλογής αυτών των στοιχείων, ωστόσο ένεκα των προβλημάτων που αντιμετώπισαν μετά τη σύσταση τους, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη κατορθωτό.

Όσον αφορά ειδικότερα το κομμάτι του κόστους, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων ανέφερε ότι οι τιμές των πρώτων υλών αυξάνονται όσο καθυστερεί η ανέγερση ενός έργου, με αποτέλεσμα αυτή η αύξηση να μετακυλίεται στη συνέχεια στον τελικό αγοραστή. Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση στην αλυσίδα αδειοδότησης και ακολούθως ανέγερσης ενός ακινήτου, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών. Στην εξίσωση αυτή, θα πρέπει να προσθέσουμε το θέμα των κινήτρων και των σχεδίων που καταρτίζονται από πλευράς κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Μισιρλής, ώστε να εξετάσουμε το βαθμό αποτελεσματικότητας τους για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις όποιες ατέλειες στο μέλλον.

Αναφερόμενος στην αντίδραση της κυβερνητικής πλευράς, έναντι των μέτρων που κατέθεσε ο σύνδεσμος ανάπτυξης ακινήτων, ο κ. Μισιρλής σημείωσε ότι πρόθεση των αρμοδίων είναι να εμπλέξουν περισσότερους φορείς στην όλη διαδικασία. Μεταξύ αυτών, φέρεται να είναι το Υφυπουργείο Καινοτομίας, η ΑΗΚ, τα δημόσια έργα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι ΕΟΑ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος πρότεινε σχέδιο 100 ημερών, με συντονιστή αρμόδιο Υπουργό και παρακολούθηση από την Προεδρία. Μεταξύ των προτεινόμενων στόχων, περιλαμβάνονται η καταγραφή, εντός 30 ημερών, των εκκρεμουσσών οικιστικών αιτήσεων και η έκδοση αιτιολογημένων τελικών αποφάσεων, μέχρι την 100ή ημέρα, για τουλάχιστον το 30% των πλήρων αιτήσεων που κατά την έναρξη του σχεδίου εκκρεμούν για περίοδο πέραν των έξι μηνών. Οι εισηγήσεις καλύπτουν δεσμευτικές προθεσμίες για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλες διαβουλεύσεις, στοχευμένη στελέχωση, καθώς και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος «Ιππόδαμος», με μηνιαία δημοσιοποίηση της προόδου. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων του Συνδέσμου, προτείνονται επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των τεκμηριωμένων ελλείψεων εργατικού δυναμικού, κοστολογημένες χρηματοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις, η αξιοποίηση κρατικής γης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Ο Σύνδεσμος επανέλαβε, παράλληλα, τη θέση ότι ο στεγαστικός σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε συστηματική καταγραφή των πραγματικών αναγκών και σε συγκεκριμένους, ετήσιους και μετρήσιμους στόχους.