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Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος εμφανίζει εντυπωσιακούς μακροοικονομικούς δείκτες και χαμηλό μέσο κόστος στέγασης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι αριθμοί αυτοί συχνά «κρύβουν» μια σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Πίσω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, το στεγαστικό εξελίσσεται στο υπ’ αριθμόν ένα κοινωνικό πρόβλημα, πλήττοντας δυσανάλογα τους νέους, τους φοιτητές, τα νεαρά ζευγάρια και τους χαμηλόμισθους εργαζομένους.

Τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ η Ευρώπη παλεύει με το στεγαστικό κόστος και η Ελλάδα βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία στην ΕΕ, η Κύπρος αναδεικνύεται ως η απόλυτη ευρωπαϊκή εξαίρεση. Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Eurostat («Housing in Europe – 2026 edition»), η κυπριακή αγορά κατοικίας συνδυάζει τρία μοναδικά χαρακτηριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την ευρυχωρία των κατοικιών, το χαμηλότερο σχετικό βάρος του κόστους στέγασης στο εισόδημα και τις υψηλότερες επενδύσεις σε κατοικίες ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Χαμηλό βάρος στο εισόδημα έναντι ασφυξίας

Η πιο εντυπωσιακή αντίθεση εντοπίζεται στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών. Τα κυπριακά νοικοκυριά διαθέτουν κατά μέσο όρο μόλις το 11% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση σε ολόκληρη την ΕΕ, όπου ο μέσος όρος ανέρχεται στο 19%. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία κατέχει την αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά, με το κόστος στέγασης να απορροφά το 35% του εισοδήματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς την «υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης», η οποία αφορά όσους δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγη. Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 3% στις πόλεις και στο 2% στην ύπαιθρο (έναντι 10% και 5% στην ΕΕ, αντίστοιχα). Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα το ποσοστό εκτοξεύεται στο 27% στα αστικά κέντρα και στο 26% στην ύπαιθρο, με το 42% του ελληνικού πληθυσμού να αντιμετωπίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια, ενοίκια ή λογαριασμούς (έναντι μόλις 9% στην ΕΕ).

Πρωτιά στην ευρυχωρία των κατοικιών

Πέρα από το κόστος, η Κύπρος ξεχωρίζει και για τον χώρο διαβίωσης. Με το ποσοστό υπερπληθυσμού των κατοικιών (overcrowding) να βρίσκεται μόλις στο 2% –το χαμηλότερο στην ΕΕ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 17%–, η Κύπρος κατέχει ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή πρωτιά στην υποκατοίκηση. Συγκεκριμένα, το 69% των Κυπρίων ζει σε κατοικίες μεγαλύτερες από τις τρέχουσες ανάγκες των νοικοκυριών τους (έναντι 33% στην ΕΕ), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 13%. Παράλληλα, ενώ στην Ελλάδα το 18% του πληθυσμού δηλώνει αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 9%.

Η επενδυτική δυναμική των κατασκευών

Ο κατασκευαστικός κλάδος παρήγαγε το 5,6% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στην ΕΕ το 2025. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην οικονομία είχε στη Ρουμανία (11,8%), στη Σλοβακία (8,6%), στην Κροατία (7,6%) και στη Λιθουανία (7,6%), ενώ τη μικρότερη στην Ελλάδα (2,6%), στην Ιρλανδία (2,7%) και στη Μάλτα (4,0%). Από το 2010 έως το 2025, η συμμετοχή του κλάδου αυξήθηκε σε 14 χώρες (με τη μεγαλύτερη αύξηση στη Ρουμανία, από 8,9% σε 11,8%) και μειώθηκε σε 13 (με τη μεγαλύτερη πτώση στην Ισπανία, από 9,1% σε 5,9%). Στον τομέα της ανάπτυξης γης, η Κύπρος επιβεβαιώνει τη δυναμική της, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επενδύσεις σε κατοικίες. Το 8,3% του κυπριακού ΑΕΠ κατευθύνθηκε στην οικιστική ανάπτυξη, αφήνοντας πίσω τη Γερμανία (6,0%) και την Ισπανία (5,9%), τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 5,1%.

Η μεγάλη εικόνα στην Ευρώπη

Συνολικά, τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν μια αγορά που πιέζεται διαχρονικά: από το 2010 έως το 2025, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 61%, ξεπερνώντας τον σωρευτικό πληθωρισμό του 43%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29%. Παρά τις αυξήσεις, η ιδιοκατοίκηση παραμένει η κυρίαρχη επιλογή για το 68% των Ευρωπαίων, αποδεικνύοντας ότι η στέγη παραμένει το βασικότερο περιουσιακό στοιχείο, αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση της ευρωπαϊκής κοινωνίας.