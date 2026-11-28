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Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης; Οι κάλπες έκλεισαν για τα περίπου 48.000 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ποιον από τους δύο θεωρούν ικανό να οδηγήσει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές και να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντούτοις η συμμετοχή έμεινε σε χαμηλά επίπεδα (31%), καθώς ψήφισαν περίπου 15.000.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πρώτη φορά δοκιμάζεται μετά την απόφαση του τελευταίου καταστατικού συνεδρίου του κόμματος. Το σύνολο των μελών του κόμματος καλούνται να επιλέξουν τον υποψήφιου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές.

Μια κάλπη μακριά από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης η διαφορά είναι μεγάλη ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 10.321 Αβέρωφ Νεοφύτου και 4.1887 Γιώργος Παμπορίδης.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 9:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 6:00 το απόγευμα, ενώ στο Λονδίνο η ψηφοφορία είναι από τις 9:00 μέχρι τις 4:00 τοπική ώρα. Μέχρι τις 18:00 όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ψήφισαν 15.089 (30,8%) Συναγερμικοί – Λευκωσία: 5.497, Λεμεσός: 3.142, Λάρνακα: 2.699, Πάφος: 2.141, Αμμόχωστος: 1.479, Εξωτερικό: 131.

Συνολικά στήθηκαν 66 εκλογικά κέντρα ανά το παγκύπριο, δύο στην Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και ένα στο Λονδίνο. 28 εκλογικά κέντρα βρίσκονται στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 13 στη Λάρνακα, 7 στην Πάφο και 6 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και από ένα κέντρο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο.

Κατά την αντίστοιχη ώρα των εσωκομματικών εκλογών του 2023 για την ανάδειξη του προέδρου του ΔΗΣΥ, στην κάλπη προσήλθαν 20.667 από τους 50.639 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 41%. Στις εκλογές του ίδιου έτους για την ανάδειξη αναπληρωτή προέδρου και αντιπροέδρων, η συμμετοχή την αντίστοιχη ώρα περιορίστηκε στο 34%, με 17.084 ψηφοφόρους από σύνολο 50.602 εγγεγραμμένων.

Στις 6:00 το απόγευμα έκλεισαν οι κάλπες.

Μετά την άφιξη της προέδρου Αννίτας Δημητριου άδειασαν οι κάλπες και άρχισε η καταμέτρηση.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εσωκομματικές αναμετρήσεις από το 2013, κατέγραψαν οι εκλογές για την προεδρία του κόμματος το 2023, όταν ψήφισαν συνολικά 20.734 από τους 50.679 δικαιούχους (40,9%). Την ίδια χρονιά, στις εκλογές για τις θέσεις του αναπληρωτή προέδρου και των αντιπροέδρων, η συνολική συμμετοχή ανήλθε στο 33,1%, με 16.790 ψηφοφόρους.

Στις εκλογές αντιπροέδρων του 2013, με 14 υποψηφίους, η συμμετοχή έφθασε στο 33,5% (17.051 ψηφοφόροι), ενώ το 2018, με τέσσερις υποψηφίους, περιορίστηκε στο 21,8% (12.261 ψηφοφόροι). Σημειώνεται ότι στις εκλογικές διαδικασίες του 2013 και του 2018 δικαίωμα ψήφου είχαν και οι φίλοι του κόμματος.

Γιώργος Παμπορίδης: «Σήμερα μιλά ο κόσμος, ο μοναδικός μας κριτής»

Το μεσημέρι εξάσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ο υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος Γιώργος Παμπορίδης. Ο κ. Παμπορίδης έφτασε στην Πινδάρου με τη σύζυγο του Γαλάτεια.

«Ο μοναδικός μας κριτής είναι ο εκλογέας, σήμερα μιλά ο κόσμος», ανέφερε ο κ. Παμπορίδης, προσθέτοντας ότι «ο ψηφοφόρος κρατά στα χέρια του το μέλλον της παράταξης και του τόπου». [Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ].

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Σήμερα νιώθω περήφανος για τις πρωτόγνωρες διαδικασίες του ΔΗΣΥ»

«Σήμερα επιλέγουμε τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε προηγουμένως ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος. Ο τέως πρόεδρος του κόμματος έστειλε μήνυμα νίκης ενόψει 2028 για όποιον από τους δύο υποψηφίους επιλέξει σήμερα η βάση του ΔΗΣΥ.

«Σήμερα νιώθω περήφανος για τις πρωτόγνωρες διαδικασίες του ΔΗΣΥ. Για ακόμα μια φορά η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη γράφει ιστορία. Καλώ τα 25.000 ενεργά μέλη του κόμματος να προσέλθουν στις κάλπες. Ήδη παρατηρώ μαζική προσέλευση. Σήμερα δεν ψηφίζουν απλά τον υποψήφιο, αλλά επιλέγουν τον επόμενο Πρόεδρο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στο μεταξύ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εξαπέλυσε ατάκα όλο νόημα σε θαμώνα. Όπως είπε, «Ο γέρος μου ελάλε μου αν σου γελάσουν μια φορά να τους πεις μπράβο. Αν σου γελάσουν δεύτερη στραβάρα στα μάθκια σου». [Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ].

Αννίτα Δημητρίου: «Η επόμενη μέρα χτίζεται με τη συμμετοχή όλων»

Γύρω στις 10:00 η Αννίτα Δημητρίου έφτασε στο εκλογικό κέντρο, συνοδευόμενη από τον βουλευτή Πρόδρομο Αλαμπρίτη και τον Ονούφριο Κουλλα.

Αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα, η κ. Δημητρίου δήλωσε: «είμαι πολύ περήφανη, θέλω να καλέσω κάθε Συναγερμικό να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη του. Η επόμενη μέρα χτίζεται με τη συμμετοχή όλων. Οριστικά θα κλείσει ένα κεφάλαιο σήμερα, με τον καλύτερο τρόπο. Όταν ψηφίζουν τα μέλη σου δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε την ευκαιρία στον χρόνο που μας απέμεινε να ξεδιπλώσουμε το όραμά μας. Καλή επιτυχία και στους δύο υποψήφιους».

Σε σχετική ερώτηση για το κριτήριο της δικής της προσωπικής ψήφου στις εκλογές για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει 2028, η Αννίτα Δημητρίου απάντησε «ψήφισα με κριτήριο το καλό του Δημοκρατικού Συναγερμού και του τόπου».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ψήφισε με το αριστερό χέρι, η κ. Δημητρίου απάντησε χιουμοριστικά

«είναι το μόνο αριστερό που έχω πάνω μου».

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Μήνυμα Δίπλαρου για ενότητα – «Στη σημερινή διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι»

«Σήμερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ασκεί στην πράξη την εσωκομματική δημοκρατία, δίνοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μέλη του», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Η δύναμη της Παράταξής μας ήταν, είναι και θα παραμείνει οι άνθρωποί της. Η συμμετοχή τους στις συλλογικές μας αποφάσεις έχει ιδιαίτερη βαρύτητα», προσθέτει

«Όποια κι αν είναι η ετυμηγορία της κάλπης, οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να τη σεβαστούμε. Αυτή είναι, άλλωστε, η πεμπτουσία της δημοκρατίας», τονίζει.

Καρούσος: «Για πρώτη φορά αποφασίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγο»

Σήμερα η βάση του ΔΗΣΥ στέλνει ένα δυνατό μήνυμα! Μια πραγματικά ξεχωριστή διαδικασία για την παράταξή μας και τον τόπο μας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος κατά τη προσέλευσή του σε εκλογικό κέντρο στην Αμμόχωστο.

«Για πρώτη φορά αποφασίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η ενότητα. Όποια κι αν ήταν η επιλογή του καθενός μας, σεβόμαστε την απόφαση της βάσης. Από αύριο όλοι μαζί, ενωμένοι, με κοινό στόχο τη Νίκη στις Προεδρικές Εκλογές του 2028!».

Την ίδια ώρα επισημαίνει πως «στη σημερινή διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά ανήκουμε όλοι στην ίδια Παράταξη».

«Θεωρώ πως το σημερινό αποτέλεσμα θα είναι κομβικό τόσο για την πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και για το μέλλον της Παράταξής μας».

«Από αύριο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις. Η ευθύνη μας δεν εξαντλείται στα εσωκομματικά ζητήματα, αλλά εκτείνεται πρωτίστως απέναντι στην κοινωνία και στον τόπο μας».

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης, Επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, είπε «ελπίζω η προσέλευση να είναι από τις μεγαλύτερες που είχαμε ποτέ».

Από την πλευρά της, η Σάββια Ορφανίδου ανέφερε: «απόψε όταν βγουν τα αποτελέσματα είναι η ώρα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι η ώρα που θα συστρατευτούμε όλοι πίσω από τον υποψήφιο που θα επιλέξει η βάση».

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν, μεταξύ άλλων, οι Ιωάννης Κασουλίδης, Λουκάς Φουρλάς και Δημήτρης Δημητρίου.

Το ζητούμενο για την ηγεσία

Αυτό που ευελπιστεί η συναγερμική ηγεσία είναι μια μαζική συμμετοχή των μελών του ΔΗΣΥ έτσι ώστε η επιλογή του υποψηφίου να προέρχεται μέσα από μια ισχυρή εντολή της κομματικής βάσης.

Σημειώνεται ότι στην εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Αννίτας Δημητρίου και Δημήτρη Δημητρίου για την προεδρία του ΔΗΣΥ το 2023, ψήφισαν πάνω από 20.000 μέλη, αριθμός που θεωρήθηκε επιτυχία, παρόλο ότι σε ποσοστό, η συμμετοχή ήταν κάτω του 50%.

Τα μηνύματα ενότητας είναι αυτά που θα επιδιώξει να στείλει η ηγεσία του κόμματος. Το κύριο ζητούμενο για τον ΔΗΣΥ είναι η επόμενη μέρα, με τους Αβέρωφ και Παμπορίδη να στέκεται ο ένας δίπλα στον άλλο, όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης.

Πώς θα κινηθούν Αβέρωφ και Παμπορίδης

Σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα θα ψηφίσουν οι δύο υποψήφιοι. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ψήφισε στις 10:15 στο σωματείο «Ένωσις» Αγίων Ομολογητών, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης στις 12:00 στα κεντρικά γραφεία στην Πινδάρου.

Από εκεί και πέρα, πρόθεση της Πινδάρου είναι να προσκαλέσει και τους δύο υποψηφίους στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ώστε, παρουσία και της ηγεσίας, να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα και να σταλούν μηνύματα στήριξης, ενότητας και συμπόρευσης.

Οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να κληθούν γύρω στις 7:30 το βράδυ, ενώ η ανακοίνωση του αποτελέσματος προγραμματίζεται για τις 8:00, την ώρα μετάδοσης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Το αποτέλεσμα θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του ΔΗΣΥ, Παναγιώτης Δημητρίου, και θα ακολουθήσει δήλωση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, έχοντας στο πλευρό της τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη.

Διαφορετική τακτική στην προεκλογική εκστρατεία

Έχοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί ο Αβέρωφ Νεοφύτου επικεντρώθηκε τον τελευταίο μήνα της προεκλογικής του εκστρατείας στο να ακούσει, να συνομιλήσει και να επανασυστηθεί στο συναγερμικό ακρωτήριο. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο και το μήνυμα «Θέλω να ακούσω τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας» το οποίο συνοδεύει κάθε ανάρτηση του, που σχετίζεται με παρουσία του σε εθνικόφρονο σωματείο. Παράλληλα, απέφυγε οποιαδήποτε παρουσία του στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ άφησε αναπάντητες τις φωνές για ντιμπέιτ με τον ανθυποψήφιο του.

Από πλευράς του, ο Γιώργος Παμπορίδης επέλεξε ένα πιο σύνθετο προεκλογικό αγώνα με παρουσία σε τηλεοπτικούς σταθμούς, podcast και δίνοντας συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες. Στόχος να εξηγήσει γιατί η δική του υποψηφιότητα είναι αυτή που ενώνει πραγματικά τον ΔΗΣΥ αλλά και για να υπενθυμίσει ότι το κόμμα δεν μπορεί να ξαναζήσει όσα πέρασε το 2023.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα μέχρι τις 30 Αυγούστου και έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους για το 2026. Σημειώνεται πως τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή των δέκα ευρώ στα εκλογικά κέντρα ή στα επαρχιακά γραφεία του κόμματος ή διαδικτυακά. Κάθε μέλος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητα ή το εκλογικό βιβλιάριο ή την άδεια οδήγησης ή την ταυτότητα στον Ψηφιακό Πολίτη.

Στα θετικά καταγράφεται η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, το οποίο εισήγαγε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην προηγούμενη εσωκομματική αναμέτρηση. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού συστήματος είναι ότι κάθε μέλος του κόμματος μπορεί να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό κέντρο επιθυμεί, ακόμη και εκτός της επαρχίας στην οποία ανήκει. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ψηφοφόρος επιλέξει συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο και ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, δεν μπορεί να ψηφίσει εκ νέου σε άλλο κέντρο.