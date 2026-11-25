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Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές στον ΔΗΣΥ για το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου το 2028, η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου καλεί τα μέλη του κόμματος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Αυτή τη φορά η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τα μέλη μας», αναφέρει και προσθέτει πως κάθε συμμετοχή μετρά ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παρών δυνατός, ενωμένος και με βαθιές ρίζες στην κοινωνία.

Το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της επιλογής του υποψηφίου μας για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτή τη φορά, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σ’ εσάς. Τα μέλη μας.

Όλες και όλοι εσείς που αγωνιστήκατε και πιστέψατε βαθιά ότι η Παράταξή μας προσφέρει στον τόπο. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι που είμαστε Συναγερμικοί.

Η εκλογική διαδικασία το ερχόμενο Σάββατο αποτελεί μια κομβική δημοκρατική στιγμή.

Κάθε μέλος έχει φωνή. Κάθε συμμετοχή μετρά.

Γι’ αυτό θέλω να απευθυνθώ προσωπικά σε κάθε Συναγερμικό, που αισθάνεται αυτή την περήφανη Παράταξη δική του.

Να είμαστε όλοι εκεί!

Όλοι μαζί συμμετέχουμε.

Όλοι μαζί αποφασίζουμε.»