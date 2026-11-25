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Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, έχει βασικό στόχο τη συμφωνία για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσκαλεί με επιστολή του τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες και τους διαμηνύει ότι «όσον αφορά το ΠΔΠ, έχει έρθει η στιγμή να συμφωνήσουμε». Ενώπιον των ηγετών θα βρεθεί η συνολική πρόταση που υπέβαλε ο ίδιος, ο οποίος εκφράζει την ελπίδα ότι θα εξεταστεί «με πνεύμα συμβιβασμού».

Ο Α. Κόστα τονίζει ακόμη ότι «έχουμε, συλλογικά, την ευθύνη να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει μπροστά της: την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς μας, την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνάς μας, και την προβολή της Ευρώπης στον κόσμο, με παράλληλη διατήρηση των πολιτικών που έχουν αποδείξει την αξία τους. Αυτό πρέπει να το πράξουμε διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογο επίπεδο. Ένα ισορροπημένο καλάθι νέων ιδίων πόρων θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Τα χρήματα για την Ουκρανία

Εξίσου σημαντικό θέμα για την ηγεσία της ΕΕ θα είναι η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027, σε συνέχεια της πρότασης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στην επιστολή του, ο Α. Κόστα υπογραμμίζει ότι «η στήριξή μας προς την Ουκρανία είναι επένδυση στην ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης».

Κοινοτικές πηγές υπενθυμίζουν ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου οι ηγέτες είχαν επαναλάβει τη δέσμευσή τους να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας για τον επόμενο χρόνο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρουσίασε επικαιροποιημένη αξιολόγηση και πρόταση. Το Δάνειο Στήριξης της Ουκρανίας, ύψους 90 δισ. ευρώ, βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, ενώ υπάρχει πλέον και πρόσθετη πρόταση 45 δισ. ευρώ για το 2027, η οποία καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών που έχουν εντοπιστεί.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι η χρηματοδότηση των τόκων για τα υφιστάμενα δάνεια προς την Ουκρανία θα υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ. Αναφέρθηκαν επίσης στην ένδειξη «p.m.» (pro memoria), που περιλαμβάνεται στην πρόταση για το ΠΔΠ σε σχέση με τη διαρκή χρηματοδότηση της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι το σκέλος αυτό χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.πρόταση για το ΠΔΠ σε σχέση με τη διαρκή χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Τονίζοντας την ίδια ώρα ότι το σκέλος αυτό χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.

Αλλαγή στο πηδάλιο της ΕΚΤ

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε αντικατάσταση της Κριστίν Λαγκάρντ. Αύριο Πέμπτη, στις 10 το πρωί (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση. Ο Α. Κόστα έχει προσκαλέσει την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κ. Λαγκάρντ, και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη, «για να μας αναλύσουν τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις». Στην επιστολή του σημειώνει ότι πρόκειται για ευκαιρία «να ευχαριστήσουμε την Κριστίν Λαγκάρντ, που κράτησε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα το τιμόνι της ΕΚΤ ως Πρόεδρός της από τον Νοέμβριο του 2019, παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα».

Στις Βρυξέλλες σήμερα ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στην ατζέντα θα βρίσκονται το ΠΔΠ 2028–2034 και η συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθήσει σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας «Φίλων της Πολιτικής Συνοχής», μετά από πρόσκληση της Πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Προέδρου της Ρουμανίας. Ακολούθως, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση και, στη συνέχεια, στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και έπειτα οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο ΠΔΠ σε γεύμα εργασίας. Το απόγευμα θα ακολουθήσουν διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις, με στόχο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Οι συζητήσεις για το ΠΔΠ θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι υπόλοιποι ηγέτες θα εξετάσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027, με βάση την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στις Βρυξέλλες η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης, Πόλυ Παπαβασιλείου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου, Νεκτάριος Σωτηρίου, και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η επιστροφή του στην Κύπρο αναμένεται το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου, καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.Τύπου του Προέδρου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου, Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, αναμένεται να αναχωρήσει για την Κύπρο το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου, καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.