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Σε συνέντευξή του με αφορμή τον ένα χρόνο στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους. «Απομακρυνθήκαμε όλο και περισσότερο από τα παγκόσμια ζητήματα, κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Είμαστε σε θάλαμο αντήχησης (echo chamber)», είπε.

Αναρωτήθηκα, διαβάζοντας, αν αυτό θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε διαλλακτικότητα για να φτάσουμε σε μια διευθέτηση με την οποία θα βγουν οι Τουρκοκύπριοι από αυτό τον θάλαμο όπου ακούνε μόνο την ηχώ του εαυτού τους. Αλλά, η συνέχεια ήταν πιο αποκαλυπτική. «Η λύση φυσικά και αυξάνει πολύ τις δυνατότητες αναγνώρισης», είπε. «Ωστόσο, δεν δέχομαι να λέμε ότι είναι αδύνατο χωρίς λύση. Πρέπει να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα προς τα έξω».

Δηλαδή ο σκοπός δεν είναι η λύση, είναι η αναγνώριση της παράνομης «τδβκ», η οποία πιστεύει ότι είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη λύση. Και μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία όπως στο τέλος της πενταετούς «θητείας» του οι Τουρκοκύπριοι να συναντηθούν με τον κόσμο και να ενισχυθεί η δημοκρατία και το «κράτος δικαίου». Υπενθύμισε κιόλας ότι δεν υποσχέθηκε λύση. «Φυσικά και θέλω λύση. Ωστόσο, δεν έδωσα δέσμευση για λύση. Επειδή ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα».

Τουλάχιστον κάθε Ελληνοκύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν αναλαμβάνει εκφράζει την επιθυμία και την πρόθεση να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε μέχρι το τέλος της θητείας του να πετύχει τη λύση του Κυπριακού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομολογία εκπληκτική. Ο συνομιλητής μας, ο θετικός αριστερίζων Έρχιουρμαν, ούτε υπόσχεται, ούτε τον ενδιαφέρει η λύση. Θέλει μόνο στη θητεία του να πετύχει να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα προς τα έξω για τους Τουρκοκύπριους που απομακρύνθηκαν όλο και περισσότερο από τα παγκόσμια ζητήματα και κλείστηκαν στον εαυτό τους.

Γι΄ αυτό άλλωστε και όλα τα ζητήματα που θέτει προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή και προς την Ολγκίν, τον Γκουτέρες ή και τους Ευρωπαίους -ακόμα και τα ΜΟΕ, που δήθεν οικοδομούν εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων- είναι προς αυτή την κατεύθυνση: Η ενίσχυση της δημοκρατίας (δηλαδή της «τδβκ») και οι επαφές των Τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα. Που μπορούν να γίνουν και χωρίς τη λύση, λέει. Πώς; Μα, όταν η άλλη πλευρά, εμείς δηλαδή, παίζουμε στο γήπεδο που μας στρώνει η τουρκική πλευρά.

Συμφωνούμε για τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ποιοι συμφωνούν; Οι κοινότητες ή τα δύο κρατίδια;), συμφωνούμε σε σχέδιο διεξαγωγής θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο, συμφωνούμε σε κοινά έργα τεχνικών επιτροπών (όπως το «Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα βιώσιμο μέλλον», όταν η πράσινη Κύπρος στη νεκρή ζώνη της Δένειας γίνεται κάθε τόσο κατάμαυρη από τις επιθέσεις κατά των αγροτών μας).

Γενικά, συμφωνούμε σε ό,τι εξυπηρετεί τις συνθήκες αποδοχής δύο γειτονικών κρατιδίων. Κι αυτό μας κάνει χαρούμενους διότι μας ικανοποιεί ότι άμα τα συμφωνήσουμε αυτά θα γίνει μια συνάντηση των Χριστοδουλίδη κι Έρχιουρμαν με τον Γκουτέρες και θα ανοίξει η προοπτική μιας νέας πενταμερούς. Την ώρα που ο Γκουτέρες θα αποχαιρετά τον ΟΗΕ!

Σε όλα αυτά η λύση, έστω η προοπτική της λύσης και η συζήτηση κι επίλυση των διεθνών πτυχών του Κυπριακού, δηλαδή της κατοχής, της ασφάλειας, των εγγυήσεων, είναι τόσο μακριά από το τραπέζι, κυριολεκτικά όπως το όνειρο θερινής νυκτός που μας έλεγε ο θρασύτατος Τσαβούσογλου στο Κραν Μοντάνα.

Σε αυτό το περιβάλλον ξεκίνησαν οι πολιτικοί μας να συζητούν στις τηλεοράσεις (με το βλέμμα στις προεδρικές του 28), για τους ενδοτικούς, τους απορριπτικούς, τη ΔΔΟ, την εκ περιτροπής προεδρία, το βέτο -ποιοι τα αποδέχονται και ποιοι όχι- σαν να και τα κατοχικά στρατεύματα βρίσκονται μαζεμένα στο λιμάνι της Αμμοχώστου έτοιμα να αναχωρήσουν για την Τουρκία μόλις εγκρίνουμε εμείς την εκ περιτροπής προεδρία ή τη ΔΔΟ. Τι θλιβεροί που φαίνονται!