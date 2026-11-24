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Στόχος η σημερινή συνάντηση μου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η τελευταία, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και ερωτηθείς αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα που να επιτρέπει συμφωνία για τα ΜΟΕ υψηλής πολιτικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στόχος αυτής της συνάντησης είναι να είναι τόσο αποτελεσματική όσο η τελευταία. Στην τελευταία, πέραν αυτών που ανακοινώσαμε, έμεινε η συζήτηση σε κάποια άλλα θέματα, σε ένα στάδιο, σε ένα βαθμό που δεν υπήρχε συμφωνία.

Αυτή τη συζήτηση συνεχίστηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών και σήμερα θα συζητήσουμε, πλείστα των θεμάτων συμφωνούνται στο δικό μας επίπεδο.

Πηγαίνω με καλή διάθεση, ελπίζω να υπάρξουν αποτελέσματα, όπως υπήρξαν στην τελευταία συνάντηση. Θεωρώ σημαντική της συνάντηση επίσης και σε σχέση με την πρόσκληση του ΓΓ των ΗΕ, ενδεχομένως να περιμένει και τη σημερινή συνάντηση για να σταλεί η πρόσκληση, είμαι σε συνεχή επαφή με την προσωπική απεσταλμένη, δεν έχω ημερομηνία να σας πω αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω να υπάρξουν θετικά νέα».

Σε ερώτηση γιατί καθυστερεί η πρόσκληση από τον ΓΓ των ΗΕ για τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν καθυστερεί η πρόσκληση. Ο ΓΓ είναι στο τέλος της θητείας του, γίνονται και πολλές διεργασίες στα ΗΕ, μπορεί και ο ίδιος να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, αντιλαμβάνεστε ότι διαδραματίζει ρόλο, και ευελπιστώ το συντομότερο να έχουμε την ημερομηνία».