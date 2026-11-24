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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή (2011) οι Ισπανοί, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να διεκδικεί ακόμη μία θητεία στην εξουσία.

Βασικός αντίπαλος του σοσιαλιστή πρωθυπουργού είναι ο επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ενώ ο ηγέτης του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, επιδιώκει να αναδειχθεί σε ρυθμιστή των μετεκλογικών εξελίξεων, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού της Δεξιάς, σύμφωνα με το Associated Press.

Την ίδια στιγμή, καθοριστικός ενδέχεται να αποδειχθεί ο ρόλος των μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς, καθώς και των περιφερειακών πολιτικών σχηματισμών, εφόσον κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν εξασφαλίσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

Πέδρο Σάντσεθ: Στην εξουσία από το 2018

Ο 54χρονος Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας από το 2018, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους κυβερνητικούς ηγέτες της Ευρώπης.

Έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, έχει διατηρήσει τη θετική του στάση απέναντι στη μετανάστευση, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο υιοθετούν αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές.

Επί των ημερών του, η Ισπανία έχει καταγράψει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει περιορίσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους στέγασης.

Ο Σάντσεθ, οικονομολόγος στο επάγγελμα, έχει επανειλημμένα καταφέρει να ξεπεράσει πολιτικές κρίσεις και να επικρατήσει έναντι αντιπάλων του, τόσο στο εσωτερικό του κόμματός του όσο και στην αντιπολίτευση.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι περιφερειακές εκλογές του 2023, όταν οι Σοσιαλιστές υπέστησαν βαριά ήττα. Μόλις μία ημέρα αργότερα, ο Σάντσεθ αιφνιδίασε την ισπανική πολιτική σκηνή προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Στην προεκλογική του εκστρατεία επικεντρώθηκε τότε στο ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Η στρατηγική του απέδωσε, καθώς κατάφερε να παραμείνει στην πρωθυπουργία, σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Αριστεράς.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος πρώην υπουργού και υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματός του, καθώς και υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η σύζυγός του, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα.

Οι προοπτικές παραμονής του στην εξουσία δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την επίδοση των Σοσιαλιστών, αλλά και από τα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, για τα οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν απώλειες.

Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό: Ο εκπρόσωπος της Κεντροδεξιάς με 13 χρόνια κυβερνητικής εμπειρίας στη Γαλικία

Ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), προέρχεται από τη δημόσια διοίκηση και έχει διαμορφώσει το πολιτικό του προφίλ γύρω από την εικόνα ενός μετριοπαθούς και αποτελεσματικού εκπροσώπου της Κεντροδεξιάς, δίνοντας έμφαση στη διοικητική του εμπειρία.

Ευρύτερα γνωστός στην Ισπανία με το δεύτερο επώνυμό του, ο Φεϊχό κυβέρνησε επί 13 χρόνια τη Γαλικία, την περιφέρεια στα βορειοδυτικά της χώρας, καταγράφοντας διαδοχικές εκλογικές νίκες.

Παρά το χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξής της σε σχέση με άλλες ισπανικές περιφέρειες, η Γαλικία έχει αναδείξει σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής ιστορίας της χώρας, μεταξύ των οποίων τον δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο και τον πρώην πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2011 έως το 2018, την τελευταία περίοδο κατά την οποία το Λαϊκό Κόμμα βρισκόταν στην εξουσία.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Φεϊχό υποστηρίζει τη μείωση της φορολογίας και τον περιορισμό των κρατικών ρυθμίσεων, ενώ, όπως και ο Σάντσεθ, τάσσεται σταθερά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ανάληψης της διακυβέρνησης, αναμένεται να επιδιώξει τη βελτίωση των σχέσεων της Μαδρίτης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Φεϊχό είχε αναλάβει την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, χωρίς τότε να καταφέρει να απομακρύνει τον Σάντσεθ από την πρωθυπουργία.

Στη νέα εκλογική αναμέτρηση καλείται να αξιοποιήσει την εκλογική υποστήριξη που έχει διατηρήσει έκτοτε το κόμμα του.

Παρά τους χαμηλότερους τόνους που χρησιμοποιεί σε σύγκριση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, διαθέτει έναν ισχυρό κομματικό μηχανισμό, με σημαντική παρουσία τόσο στη Μαδρίτη όσο και σε πολλές αγροτικές επαρχίες της Ισπανίας.

Σαντιάγο Αμπασκάλ: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς που διεκδικεί κυβερνητικό ρόλο

Ο 50χρονος Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του Vox, επιδιώκει να εξασφαλίσει για το κόμμα του ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον το Λαϊκό Κόμμα χρειαστεί τη στήριξή του για τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ο Αμπασκάλ κατάγεται από τη Χώρα των Βάσκων. Η πολιτική του διαδρομή και οι υπερεθνικιστικές του θέσεις διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως αντίδραση στη δράση της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης ETA, η οποία διαλύθηκε το 2018.

Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ως μέλος του Λαϊκού Κόμματος, από το οποίο αποχώρησε μαζί με άλλα στελέχη, ιδρύοντας το Vox στα τέλη του 2013. Ανέλαβε σύντομα την ηγεσία του νέου πολιτικού σχηματισμού, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Οι πολιτικές του θέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο κίνημα της λαϊκιστικής Δεξιάς που έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στη στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ απέναντί του. Στην οικονομία υποστηρίζει τη δραστική μείωση των κρατικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις και της φορολογίας, ενώ έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Το Vox δεν είναι ανοιχτά εχθρικό προς την ΕΕ, σε αντίθεση με άλλα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, αλλά ο ίδιος κατηγορεί τη μετανάστευση για τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης στην Ισπανία. Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία, μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975, η ακροδεξιά δεν έχει συμμετάσχει σε εθνική κυβέρνηση.

Έχοντας χάσει κοινοβουλευτικές έδρες στις εκλογές του 2023, το Vox επιδιώκει τώρα να ενισχύσει την παρουσία του στη Βουλή και να αποκτήσει την αναγκαία διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να διεκδικήσει υπουργικές θέσεις σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση υπό τον Φεϊχό.

Τα μικρότερα κόμματα που μπορούν να κρίνουν τον σχηματισμό κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ιδιαίτερη σημασία για τις μετεκλογικές ισορροπίες αναμένεται να έχουν και οι μικρότεροι πολιτικοί σχηματισμοί, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Στα δεξιά του Vox βρίσκεται το «Se Acabó la Fiesta» («Το πάρτι τελείωσε»), πολιτικός σχηματισμός που δημιουργήθηκε από ακροδεξιό influencer και απευθύνεται σε ψηφοφόρους που θεωρούν υπερβολικά μετριοπαθείς τις θέσεις του κόμματος του Αμπασκάλ.

Στον χώρο της Αριστεράς, οι εσωτερικές διαφωνίες εμπόδισαν την ανασύσταση της εκλογικής συμμαχίας που είχε συμβάλει στην παραμονή του Σάντσεθ στην εξουσία το 2023. Αυτή τη φορά, το Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο») και το Podemos («Μπορούμε») διεκδικούν χωριστά την ψήφο των αριστερών ψηφοφόρων, με τη διάσπαση να δυσχεραίνει τόσο τις δικές τους εκλογικές προοπτικές όσο και τη δυνατότητα του Σάντσεθ να συγκροτήσει νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν επίσης τα παραδοσιακά περιφερειακά κόμματα της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων, της Γαλικίας και των Καναρίων Νήσων, τα οποία επικεντρώνονται στην προάσπιση των συμφερόντων των περιοχών τους.

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox δείχνει η συντριπτική πλειονότητα των τελευταίων δημοσκοπήσεων στην Ισπανία, παρά την ενίσχυση των ποσοστών των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η Δευτέρα ήταν η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρεπόταν η δημοσίευση δημοσκοπήσεων, καθώς η ισπανική νομοθεσία προβλέπει σχετική απαγόρευση τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με το Reuters.

Όλες οι δημοσκοπήσεις, με εξαίρεση εκείνη του κρατικού ινστιτούτου δημοσκοπήσεων CIS, δείχνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα και το Vox συγκεντρώνουν αθροιστικά περισσότερες από τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση της 40dB για την εφημερίδα El País, στην οποία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, δίνει στο Λαϊκό Κόμμα ποσοστό 31,8% και 127 έως 136 έδρες. Ακολουθούν οι Σοσιαλιστές με 30,9% και 116 έως 127 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 17,3%, που αντιστοιχεί σε 51 έως 61 έδρες.

Στη δημοσκόπηση της NC Report για τη La Razón, με δείγμα 1.000 πολιτών, οι Σοσιαλιστές εμφανίζονται ενισχυμένοι στο 27,2%, έναντι 26,1% μία εβδομάδα νωρίτερα, εξασφαλίζοντας από 108 έως 111 έδρες. Το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει από 130 έως 133 έδρες και το Vox από 64 έως 66, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν συνολικά τουλάχιστον 194 έδρες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει η έρευνα της IMOP για την El Confidencial, σε δείγμα 1.500 πολιτών, η οποία δίνει συνολικά 195 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα και το Vox, έναντι 110 των Σοσιαλιστών.

Η δημοσκόπηση της Ipsos για τη La Vanguardia, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.999 πολιτών, δίνει στο Λαϊκό Κόμμα 30,3% και 127 έδρες, στους Σοσιαλιστές 29,8% και 119 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 63 έδρες.

Τέλος, η έρευνα της GAD3 για την εφημερίδα ABC, με τη συμμετοχή 1.501 πολιτών, δίνει 131 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα, 110 στους Σοσιαλιστές και 63 στο Vox.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η δημοσκόπηση του κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων CIS, η οποία βασίζεται σε 8.034 συνεντεύξεις. Σύμφωνα με αυτή, οι Σοσιαλιστές προηγούνται με 34,4%, έναντι 24,9% του Λαϊκού Κόμματος και 15,6% του Vox. Η συγκεκριμένη έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τους Σοσιαλιστές, το αριστερό Frente Amplio και περιφερειακά κόμματα.

protothema.gr